Estados Unidos expresó su “respaldo inquebrantable” a la democracia de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (Europa Press)

Estados Unidos manifestó su “respaldo inquebrantable” a la democracia en Bolivia y al Gobierno de Rodrigo Paz, después de siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras organizados por sectores que exigían la renuncia del mandatario. Además, anunció que profundizará su cooperación con el país sudamericano en el marco del “respeto mutuo”.

El encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Bolivia, Erik Martini, afirmó: “Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano”, en un mensaje grabado por los 250 años de la independencia estadounidense.

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Martini sostuvo que su país defiende que “la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas no se negocia” y que las diferencias políticas deben resolverse “con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia”.

El diplomático señaló que Estados Unidos profundizará su cooperación con Bolivia para “fortalecer instituciones, generar prosperidad y proteger la seguridad” de ambas poblaciones, así como impulsar el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Personal militar despeja una carretera para eliminar los bloqueos en Cochabamba, Bolivia. 20 de junio de 2026 (REUTERS/Patricia Pinto)

“Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida: no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia”, agregó Martini.

Los bloqueos iniciaron el 6 de mayo, encabezados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo posterior de sectores leales al ex presidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigieron la renuncia de Paz, presidente desde el 8 de noviembre.

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El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de al menos 16 fallecidos—13 por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos—y pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

El Gobierno denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos provenientes del narcotráfico, acusación que el exmandatario negó.

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En este contexto, Estados Unidos reiteró su respaldo al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado.

Tras siete semanas de conflicto y luego de acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para despejar los materiales que obstaculizaban la circulación.

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