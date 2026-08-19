“Está muy atrasado”: la economista Marcó del Pont cuestionó la estrategia del Gobierno para contener el dólar en $1.500

Marcó del Pont: “El dólar no es libre”

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La ex presidenta del Banco Central (BCRA) Mercedes Marcó del Pont consideró que la evolución del dólar tiene un peso importante a la hora de explicar la aceleración de la inflación y cuestionó la estrategia del Gobierno para contener el tipo de cambio. En ese sentido, afirmó que la administración de Javier Milei está interviniendo “de todas las formas posibles” para mantener el tipo de cambio en torno a los $1.500 y advirtió que se encuentra “muy atrasado”.

“En el diagnóstico que tengo sobre el proceso de aceleración inflacionaria en Argentina, incide más lo que ocurre con el dólar que lo que sucede con las variables monetarias”, sostuvo la economista en diálogo con Infobae en Vivo.

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“Cuando tenemos una expansión de la cantidad de dinero que no es acompañada por una demanda de dinero —porque esta es una economía monetaria y probablemente mucha gente vaya a comprar dólares—, eso presiona sobre el tipo de cambio”, explicó.

“Del mismo modo, cuando hay una expansión del gasto que se cubre con importaciones y eso genera un desequilibrio en el comercio exterior, puede ocurrir que, en esos casos, la expansión del gasto genere presiones inflacionarias”, agregó.

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La ex presidenta del Banco Central (BCRA) Mercedes Marcó del Pont

En esa línea, Marcó del Pont vinculó la aceleración inflacionaria durante el gobierno anterior, principalmente, con el impacto de la sequía que, según explicó, le restó al Banco Central USD 20.000 millones de reservas internacionales.

“El Gobierno está usando y apostando todo a mantener el dólar en $1.500, y está interviniendo de todas las formas posibles”, afirmó Marcó del Pont. “Básicamente, porque sabe y reconoce implícitamente que lo que ocurre con el dólar es determinante. Está utilizando intervenciones de todo tipo: en el mercado de títulos, con el Tesoro vendiendo dólares y en el mercado de futuros”.

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“El dólar no es libre, y yo no creo que tenga que ser libre. Creo que es una variable muy importante que tiene que ser administrada por el Banco Central. Pero, en este caso, el tipo de cambio está muy atrasado”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Marcó del Pont se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno y reivindicó la modificación realizada en 2012.

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Consideró que el proyecto del Gobierno representa un retraso importante y cuestionó que gran parte de la sociedad y de la dirigencia no tome dimensión de la relevancia del cambio. En ese sentido, advirtió que la modificación implicaría quitarle facultades al BCRA para intervenir sobre cuestiones que afectan el día a día de las empresas y las personas.

Marcó del Pont se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno y reivindicó la modificación realizada en 2012. REUTERS/Irina Dambrauskas

“Me parece que el proyecto parte de un diagnóstico que, en realidad, es contradictorio con lo que está haciendo el Gobierno, porque efectivamente logró bajar la inflación, pero a costa de una retracción del mercado interno, de salarios que perdieron capacidad de compra, de la apertura de la economía —con importaciones que disciplinan los precios internos— y de un ancla cambiaria”, planteó.

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“Hay muchos factores que explican la baja de la inflación, no solamente una política monetaria fuertemente restrictiva”, agregó.

“Quizás lo que más me preocupa de esta reforma que están planteando es la modificación del mandato. Quieren volver al mandato que tenía el Banco Central con la ley de convertibilidad, donde solamente se contempla la estabilidad monetaria, como si lo que ocurre con el crédito, con las tasas de interés y con el tipo de cambio no fuera importante para determinar qué pasa con la producción, con el endeudamiento de las familias y con el crecimiento del empleo”, sostuvo.

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“Entonces, ¿qué significa eliminar ese mandato? Quitarle al Banco Central facultades para intervenir. Facultades que, de hecho, no está utilizando el Banco Central. Porque la verdad es que tenemos esta crisis de sobreendeudamiento y el Banco Central podría estar haciendo cosas y no las está haciendo”, cuestionó.

“Yo hasta me preguntaba por qué estaba tan apurado el Gobierno por cambiar la Carta Orgánica, porque la verdad es que la Carta Orgánica te da facultades, no te obliga a utilizar esas facultades”, señaló. “La respuesta es que uno de los artículos da la posibilidad de utilizar las reservas como garantía de endeudamiento. Están tratando de ver cómo consiguen financiamiento”, planteó.

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