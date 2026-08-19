Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Familias de víctimas del terremoto tienen derecho a auxilio funerario: así pueden solicitarlo

Las personas que asumieron los gastos de las exequias pueden acceder a este beneficio, siempre que cumplan los requisitos y presenten los documentos que acrediten el pago del funeral

Las familias de las víctimas del terremoto pueden revisar si tienen derecho al auxilio funerario del sistema pensional - crédito Europa Press
Las familias de las víctimas del terremoto pueden revisar si tienen derecho al auxilio funerario del sistema pensional - crédito Europa Press
Guardar

Las familias de las personas que murieron como consecuencia del terremoto que sacudió a Colombia tienen la posibilidad de solicitar un auxilio funerario para recuperar parte de los recursos destinados a las exequias.

El beneficio hace parte del sistema pensional y puede aplicar tanto para quienes estaban afiliados a Colpensiones como para los que pertenecían a fondos privados.

Aunque comúnmente se habla de un “seguro funerario”, jurídicamente se trata de un auxilio funerario, una prestación diferente a la pensión de sobrevivientes y a los seguros exequiales privados.

El beneficio está destinado a la persona natural o jurídica que haya demostrado que asumió y pagó los gastos del funeral. Por esta razón, no es obligatorio que quien lo solicite sea un familiar de la víctima.

PUBLICIDAD

Una funeraria, una persona particular o una aseguradora podrían reclamarlo cuando hayan asumido directamente los costos y puedan acreditarlo.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El valor del auxilio no es una suma fija para todos los casos. Para determinarlo se toma como referencia el último salario base de cotización del afiliado fallecido o la última mesada pensional, cuando se trataba de una persona que ya estaba pensionada.

La legislación establece un mínimo equivalente a cinco salarios mínimos y un máximo de diez salarios mínimos correspondientes al año del fallecimiento. Por eso, no significa que todas las familias reciban automáticamente el tope máximo.

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, en Bogotá - crédito Colprensa.
Porvenir cuenta con un trámite de auxilio funerario para quienes demuestren haber asumido los gastos de las exequias de un afiliado o pensionado - crédito Colprensa.

En el caso de los afiliados que todavía estaban cotizando, además se deben revisar las condiciones exigidas por la administradora. En Colpensiones, por ejemplo, se contempla que el afiliado estuviera cotizando y al día con sus aportes al momento de la muerte.

PUBLICIDAD

¿Quién puede reclamarlo?

El punto central para acceder al beneficio es demostrar quién pagó las exequias. El solicitante debe presentar la factura de los servicios funerarios y los respectivos comprobantes de pago.

Entre los documentos que pueden ser requeridos están el registro civil o certificado de defunción, el documento de identidad del fallecido, la identificación de quien presenta la solicitud, la factura de los servicios funerarios debidamente cancelada y una certificación bancaria para recibir el dinero.

Cuando existía un plan exequial o algún tipo de contrato preexequial, también pueden ser necesarios los documentos que permitan demostrar que los servicios fueron efectivamente prestados.

Así funciona el trámite en cada fondo

En Colpensiones, la solicitud corresponde al trámite denominado “Reconocimiento de auxilio funerario en el Régimen de Prima Media”. Puede presentarse por los canales de atención de la entidad y requiere el formulario y los documentos que acrediten tanto el fallecimiento como el pago de los gastos funerarios.

Para quienes estaban afiliados a Porvenir, también existe un trámite específico de auxilio funerario. La administradora verifica la condición del fallecido, el valor correspondiente y que el reclamante haya asumido efectivamente los gastos.

En Protección, el beneficio también está dirigido a quien haya pagado las exequias de un afiliado o pensionado. La entidad dispone de un mecanismo para entregar la documentación correspondiente y permite realizar la radicación de documentos por canales virtuales.

El presidente afirmó que en su gobierno no habrá tolerancia con quienes desvíen recursos para las víctimas del sismo - crédito @COL_EJERCITO/X
El beneficio busca compensar parte de los gastos funerarios asumidos por quien pagó las exequias de la persona fallecida - crédito @COL_EJERCITO/X

Por su parte, Colfondos establece que el auxilio puede ser solicitado por una persona natural o jurídica que demuestre haber pagado los gastos funerarios.

La administradora también contempla reglas específicas para pensionados que recibían su mesada mediante una renta vitalicia. En esos casos, dependiendo de la modalidad de pensión, el trámite puede corresponder a la aseguradora que pagaba la mesada.

En el caso de Skandia, las familias deben confirmar directamente con la administradora el canal y los documentos aplicables antes de radicar la solicitud, debido a que las condiciones operativas pueden variar según el tipo de afiliación o pensión.

Hay un plazo para hacer la reclamación

Otro aspecto que deben tener presente las familias es el tiempo disponible para solicitar el beneficio.

En Colpensiones, el auxilio funerario debe reclamarse dentro de los tres años siguientes al fallecimiento. Protección también señala un término de tres años para solicitarlo.

Por esta razón, aunque la emergencia concentra actualmente la atención en las labores de rescate, atención de heridos y entrega de ayudas, los familiares y las personas que asumieron los gastos de las víctimas deben conservar desde ahora toda la documentación relacionada con las exequias.

La doble asesoría fue el requisito clave para el traslado entre Colpensiones y las AFP, con comparación de proyecciones de pensión y semanas exigidas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
Colpensiones es una de las entidades ante las que las familias pueden solicitar el auxilio funerario cuando el fallecido estaba afiliado o pensionado allí - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación

No confundirlo con la pensión de sobrevivientes

El auxilio funerario no reemplaza ni equivale a la pensión de sobrevivientes. Son prestaciones diferentes.

El primero busca compensar a quien pagó los gastos funerarios. La pensión de sobrevivientes, en cambio, está destinada a los familiares que cumplan los requisitos legales para recibir una prestación económica tras la muerte del afiliado o pensionado.

También debe diferenciarse de un seguro exequial privado, que corresponde a un contrato adquirido previamente con una aseguradora o empresa funeraria.

Temas Relacionados

Auxilio funerario ColombiaAlivios económicosTerremoto en ColombiaPensión persona fallecidaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

Cuatro nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista Rafael Poveda: “Déjese si quiere llegar lejos”

Cuatro nuevos casos se revelaron en medio de un proceso legal que ya se adelanta en la Fiscalía General de la Nación en contra del reconocido presentador con más 40 años de trayectoria

Cuatro nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista Rafael Poveda: “Déjese si quiere llegar lejos”

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Entre lágrimas, la comediante asumió el final de su paso por el reality como un cierre simbólico, en una salida que convirtió la tensión de la cocina en una confesión cargada de sentimiento

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Director de Crédito Público del Gobierno Petro fue declarado insubsistente por crisis en las finanzas públicas: más cambios en el Ministerio de Hacienda

La cartera avanzó con salidas en áreas sensibles y con el retorno de Claudia Marcela Numa a la dirección presupuestal, mientras la nueva administración define su hoja de ruta fiscal y el manejo de la deuda

Director de Crédito Público del Gobierno Petro fue declarado insubsistente por crisis en las finanzas públicas: más cambios en el Ministerio de Hacienda

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 19 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Aida Victoria Merlano confirmó su matrimonio con el ‘streamer’ Escro y presumió su anillo de matrimonio: “No estoy preñada”

Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo

Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos

Así calificaron en Argentina a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: “El partido que necesitaba”

‘Chicho’ Arango pasó de refuerzo estrella a frenarse por las lesiones en Atlético Nacional: esto dijo sobre su recuperación