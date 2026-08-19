Cómo plantar un árbol de durazno en casa con la semilla de la fruta

El durazno atrae abejas y mariposas durante su floración, lo que favorece la polinización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Plantar un árbol de durazno (Prunus persica) en casa desde la semilla de la fruta es posible para cualquier persona con una maceta, tierra con buen drenaje y un refrigerador.

El proceso toma entre 98 y 105 días de preparación en frío antes de que la semilla pueda ir a la tierra, según el programa de extensión universitaria de la Universidad Estatal de Iowa.

Sin ese frío, la semilla no brota. El durazno produce de forma natural un inhibidor químico que bloquea la germinación hasta que el frío lo desactiva.

La especie se reproduce por semilla o por injerto, aunque solo el injerto garantiza frutos idénticos a la planta madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en sus Componentes Tecnológicos para el Cultivo de Durazno, aclara que las variedades comerciales se propagan por injerto para conservar sus características.

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La semilla del fruto produce un árbol funcional, pero el fruto puede diferir en tamaño, sabor y dulzura frente al comercial.

Paso 1: lo que se planta es la almendra que está dentro del hueso

Lo primero que hay que entender es qué parte se siembra. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) explica en su portal oficial que el hueso del durazno es el endocarpio: la capa leñosa y dura que rodea a la semilla.

Lo que germina no es el hueso entero, sino la almendra que está adentro.

en el durazno, el hueso es la capa leñosa exterior y la semilla es la almendra que está dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para extraerla se coloca el hueso sobre una superficie firme y se golpea con cuidado con un martillo hasta que la cáscara se raja.

La almendra interior debe quedar intacta: si está arrugada, quebrada o de color gris pardo, se descarta. Esas condiciones reducen la tasa de germinación, según el INIFAP.

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El durazno (Prunus persica) es un árbol caducifolio originario de China, introducido a México en época colonial, según la FES Zaragoza de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: colocar la almendra en el refrigerador para que germine

El durazno necesita pasar por el invierno antes de brotar. En casa, el refrigerador reemplaza esa temporada fría.

El programa de extensión de la Universidad Estatal de Iowa indica que esta especie requiere entre 98 y 105 días a una temperatura de 1 a 5°C, que equivale a la parte media de cualquier refrigerador doméstico.

El durazno florece de enero a marzo y produce fruto en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La almendra se coloca sobre una servilleta de papel húmeda dentro de una bolsa de plástico transparente. La bolsa permite revisar el avance de la germinación cada semana sin necesidad de abrirla ni mover la semilla.

Saltarse este paso no retrasa la germinación: la cancela. Un estudio de 2025 publicado en la revista Forests sobre semillas del género Prunus, confirmó que sin ese período de frío muchas semillas no brotan ni después de 150 días en la tierra. Con el frío completo, la tasa de germinación sube a entre 80 y 90%.

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Sin el período de frío, muchas semillas del género no germinan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: señales de que la almendra germinó y es momento de llevarla a la maceta

La señal para sacar la semilla del refrigerador es la aparición de la radícula: la primera raíz.

En ese momento se siembra de inmediato, con la raíz apuntando hacia abajo, a una profundidad de aproximadamente cinco centímetros, según la Universidad Estatal de Iowa.

La semilla germinada se siembra con la raíz apuntando hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INIFAP recomienda un sustrato de textura ligera con buen drenaje. El durazno no tolera suelos arcillosos ni encharcamientos porque sus raíces se asfixian con facilidad.

El pH del suelo debe mantenerse entre 6 y 7.5. Una tierra de jardín mezclada con arena gruesa cumple esas condiciones.

El árbol florece en invierno y da fruto en verano

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, en su catálogo del Jardín Botánico, confirma que Prunus persica florece de enero a marzo y fructifica en verano.

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En ese ciclo, el árbol atrae abejas y mariposas que hacen posible la polinización.

La infografía de Infobae, con datos de la UNAM, ilustra el ciclo de vida del Prunus persica, desde su floración invernal hasta la fructificación estival, y sus características de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En maceta, el crecimiento es más lento y el árbol se mantiene más compacto que en jardín o huerto. La misma fuente registra que en condiciones óptimas la especie alcanza entre 3 y 6 metros de altura.