Quiénes son los Chone Killers: de ser un brazo de Los Choneros a una de las bandas más violentas de Ecuador

Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Los Chone Killers se han consolidado como una de las organizaciones criminales más peligrosas de Ecuador, con una estructura dedicada al narcotráfico, las extorsiones, el sicariato y el control territorial, especialmente en la provincia del Guayas. Su nombre ha vuelto a ocupar titulares internacionales luego de que Estados Unidos los incluyera, el 2 de julio de 2026, en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), junto con Los Choneros y Los Lobos, al considerar que representan una amenaza para la seguridad regional por sus actividades vinculadas al crimen organizado transnacional.

El origen de los Chone Killers se remonta a la década pasada, cuando operaban como una estructura asociada a la pandilla Los Ñetas y posteriormente se integraron como uno de los principales brazos armados de Los Choneros, organización que durante años dominó buena parte del negocio del narcotráfico en Ecuador bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”. Sin embargo, tras el asesinato de este cabecilla en diciembre de 2020, la organización se fragmentó y los Chone Killers rompieron con Los Choneros para convertirse en un grupo independiente que comenzó a disputar el control de rutas, puertos y economías ilegales con otras bandas criminales.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la organización expandió rápidamente su presencia en la provincia del Guayas, con especial influencia en Durán, considerado su principal bastión, además de varios sectores de Guayaquil y Daule. Las investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía han identificado que desde estos territorios coordinan buena parte de sus operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, las extorsiones y los asesinatos por encargo.

El modelo de operación de los Chone Killers combina el control armado del territorio con una estructura descentralizada conformada por células que ejecutan distintas actividades ilícitas. Estas células mantienen autonomía operativa para realizar atentados, cobros extorsivos, secuestros o asesinatos, aunque responden a mandos superiores encargados de coordinar las estrategias criminales y las alianzas con otras organizaciones.

PUBLICIDAD

Uno de los principales negocios del grupo es el narcotráfico internacional. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, la organización participa en el almacenamiento, transporte y envío de cargamentos de cocaína que salen principalmente a través de los puertos de Guayaquil con destino a Estados Unidos y Europa. Para ello utilizan empresas de fachada, contaminación de contenedores y redes logísticas que les permiten ocultar la droga dentro de cargamentos de exportación.

Paralelamente, los Chone Killers mantienen una amplia red de microtráfico en los barrios donde ejercen influencia. El control de estos territorios también les permite imponer el cobro de extorsiones, conocidas en Ecuador como “vacunas”, a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Quienes se niegan a pagar suelen ser víctimas de amenazas, ataques con explosivos o asesinatos, según han documentado las investigaciones fiscales.

PUBLICIDAD

ARCHIVO. Operación militar contra los Chone Killers. (Ministerio de Defensa)

La violencia constituye uno de los principales mecanismos de control de la organización. Las autoridades atribuyen al grupo múltiples homicidios, atentados con explosivos, secuestros, enfrentamientos armados y ataques dirigidos contra policías, militares, funcionarios judiciales y servidores públicos. Esta estrategia busca intimidar tanto a organizaciones rivales como al propio Estado para mantener el control de sus actividades ilícitas.

Las alianzas criminales de los Chone Killers han cambiado de forma significativa durante los últimos años. Tras separarse de Los Choneros, llegaron a integrar una alianza con Los Lobos y Los Tiguerones dentro de la denominada “Nueva Generación Ecuador”, creada para enfrentar a la organización liderada entonces por alias Fito. Sin embargo, el mapa criminal volvió a modificarse entre finales de 2023 y 2024, cuando investigaciones policiales señalaron un acercamiento entre Los Choneros y los Chone Killers para enfrentar conjuntamente a otros grupos rivales, especialmente en Guayas y Esmeraldas.

PUBLICIDAD

Los más buscados y blancos militares de las bandas narcocriminales Chone Killers y Lagartos.

La organización también ha sufrido importantes golpes contra su dirigencia. Entre sus principales líderes figuraban Terry Israel Camacho, alias “Trompudo”, y Antonio Benjamín Camacho, conocido como “Ben 10”, quienes habrían sido asesinados en Colombia en diciembre de 2024. Antes de ello ya habían sido capturados otros cabecillas de alto perfil como Julio Alberto Martínez Alcívar, alias “Negro Tulio”, detenido en Panamá; Cristhian Pastor Valverde, alias “Gato Celi”, arrestado en Colombia; y Gutenberg Rodríguez Zambrano, alias “Bob Marley”.

Las capturas y muertes de estos dirigentes provocaron una fragmentación interna que, según la Policía Nacional, dio origen a varias subestructuras que continúan operando bajo el nombre de los Chone Killers o mantienen vínculos con la organización principal. A pesar de esa fragmentación, las autoridades sostienen que el grupo conserva una importante capacidad operativa en Durán y otros sectores estratégicos del Guayas.

PUBLICIDAD