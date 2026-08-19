Qué significa “farmear aura”: ya hay batallas anunciadas en Envigado e Ibagué

Colombia se suma a la tendencia mundial de farmear aura - crédito Facebook

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La tendencia de farmear aura se ha instalado con fuerza en el panorama juvenil de Colombia, llegando a transformar tanto el lenguaje digital como la dinámica social en diversas ciudades.

Este fenómeno, que nació en el entorno de los videojuegos y se expandió por redes sociales, ha evolucionado hasta convertirse en escenario de competencias presenciales donde el carisma y la actitud son la clave.

El concepto combina la idea de farmear, tomada del inglés to farm, que en videojuegos significa acumular puntos o recursos mediante la repetición de acciones, con el término aura, entendido como el carisma o la presencia simbólica que una persona logra proyectar. Así, la expresión alude a quienes, con gestos, posturas o actitudes, logran sumar puntos en la percepción colectiva, tanto en entornos digitales como en espacios públicos.

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En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria - crédito redes sociales

Batallas de aura en las calles: de la pantalla a la plaza

En los últimos meses, jóvenes han salido de la virtualidad para protagonizar batallas de aura en plazas y parques. La dinámica es sencilla y abierta: los participantes se enfrentan cara a cara, tratando de mantener la mejor postura, la mirada más segura o el gesto más creativo, mientras el público decide quién farmeó más aura con aplausos y vítores.

En estos escenarios, la competencia no requiere habilidades físicas ni talento artístico, sino la capacidad de sostener una imagen atractiva y segura ante los demás.

En palabras simples, el fenómeno se resume así: en las batallas de farmear aura, dos personas buscan sobresalir por su actitud y magnetismo. El público actúa como juez, reaccionando a la seguridad, la creatividad y el carisma, mientras que los participantes intentan evitar cualquier gesto de incomodidad que reste puntos a su aura.

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El caso de Envigado: cita en el Parque Débora Arango

Envigado tendrá su primera batalla de farmear aura el próximo 28 de agosto - crédito genteenvigado / Instagram

El 28 de agosto, el Parque Cultural Débora Arango será el escenario de la primera competencia de este tipo en Envigado. La convocatoria, difundida a través de la cuenta de Instagram genteenvigado.

“¡NOOOOO! ¡Llegó a Envigado! Pensamos que nos habíamos salvado… pero no. 😂 Bendito Internet, primero fueron los therians y ya vamos en: La Batalla de Farmear Aura aterriza en Envigado. ⚔️🔥📍 Parque Cultural Débora Arango 📅 28 de agosto ⏰ 7:00 p. m. ¿Será que los envigadeños sí tenemos suficiente aura para esta batalla?” señala la publicación.

La imagen generó decenas de reacciones. Entre los comentarios, algunos ironizaron: “Y fumar bareta no les gusta?”, mientras que otros cuestionaron la seriedad de la tendencia: “Ay no, qué tontería, de verdad que ya esta generación me está preocupando seriamente”. También hubo quienes defendieron la nueva moda: “No le veo el problema, hay gente que si le pica lo que los demás hacen”.

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Ibagué se sumará a la tendencia con una batalla el 21 de agosto - crédito Facebook

Este tipo de debates demuestra que farmear aura es mucho más que un simple juego. Se trata de una tendencia que pone en discusión la forma en que las nuevas generaciones construyen identidad y buscan reconocimiento social, tanto en la calle como en el entorno digital.

Ibagué se suma a la tendencia

En el departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué también se prepara para una jornada de batallas de aura. El evento, programado para el 21 de agosto en la plaza de Bolívar a las 3:00 a. m., reunirá a jóvenes de la región con el objetivo de acumular puntos de carisma ante la mirada de sus pares.

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Quienes participen deberán mantener la compostura, proyectar seguridad y demostrar creatividad en sus movimientos. No se trata de una competencia física, sino de una exhibición de presencia, donde el humor y la espontaneidad pueden ser tan efectivos como una pose estudiada.

Jóvenes de Perú exhiben gestos y poses en una competencia de batallas de aura, una tendencia que se populariza en Lima con premios en efectivo - crédito (Composición: Infobae Perú)

¿Por qué farmear aura se volvió viral?

La popularidad de esta tendencia responde a varios factores. Por un lado, la sencillez de la dinámica permite que cualquier persona pueda participar, sin necesidad de habilidades específicas o recursos materiales. Además, la posibilidad de personalizar el concepto en redes sociales lo convierte en un juego colectivo y flexible.

El atractivo de farmear aura radica en que la puntuación es simbólica y subjetiva. Frases como +1000 de aura o perdió aura se han vuelto comunes en los comentarios de videos y publicaciones, generando una narrativa lúdica alrededor del comportamiento social. Una actitud segura o una respuesta ingeniosa pueden sumar puntos, mientras que un error o un momento incómodo suelen restarlos.

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