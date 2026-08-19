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Todavía hay nueve personas atrapadas bajo los escombros del terremoto en Cali, confirmó el alcalde Alejandro Eder: “Mantienen la esperanza”

El alcalde Alejandro Eder dijo que la actualización se hizo con una verificación conjunta de la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo para depurar reportes duplicados

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que la cifra de personas atrapadas se actualizó con una verificación conjunta de la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo - crédito @alejoeder/X
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que la cifra de personas atrapadas se actualizó con una verificación conjunta de la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo - crédito @alejoeder/X
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En Cali, los equipos de emergencia mantienen activas las labores de rescate tras la confirmación de que nueve personas permanecen atrapadas bajo los escombros desde la emergencia reciente, según informó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en entrevista con Blu Radio.

El mandatario explicó que, luego de un proceso de verificación en conjunto con la Cruz Roja y la Oficina de Gestión del Riesgo, se actualizó la cifra de víctimas, descartando reportes duplicados o erróneos.

Eder subrayó que las primeras horas posteriores al movimiento telúrico generaron confusión por el alto volumen de llamadas y reportes de personas desaparecidas, muchos de los cuales resultaron corresponder a registros repetidos o a casos de personas localizadas con vida.

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La depuración de listas permitió establecer con certeza la cantidad de víctimas que continúan bajo los escombros, una tarea que calificó como prioritaria para el gobierno local.

La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X
Los operativos en Cali se coordinan entre la Cruz Roja, la Oficina de Gestión del Riesgo y personal especializado con protocolos técnicos y verificación cruzada de registros - crédito @cruzrojacol/X

El mandatario fue enfático al advertir que la probabilidad de encontrar sobrevivientes es “altamente improbable”, aunque aclaró que el operativo sigue en marcha dado que existen antecedentes en catástrofes similares donde se hallaron personas con vida incluso después de varios días.

“Aunque las posibilidades son bajas, los equipos mantienen la esperanza, porque en otras tragedias han encontrado sobrevivientes hasta nueve o diez días después”, afirmó Eder.

La administración caleña implementó el llamado “pico y placa solidario”, una restricción temporal al tránsito vehicular destinada a facilitar el desplazamiento de los rescatistas y vehículos de emergencia.

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Según Eder, esta medida responde tanto a una necesidad operativa como a una muestra de respeto hacia las víctimas y las familias de las nueve personas que se encuentran bajo los escombros. “Cada una de estas personas es una vida, cada una es un hijo o un hermano o una hermana”, remarcó el alcalde, que sostuvo que la recuperación de estas es la principal prioridad.

Los operativos de rescate, coordinados entre la Cruz Roja, la Oficina de Gestión del Riesgo y personal especializado, se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad.

Alejandro Eder advirtió que encontrar sobrevivientes es altamente improbable, aunque el operativo de rescate continúa en Cali - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder advirtió que encontrar sobrevivientes es altamente improbable, aunque el operativo de rescate continúa en Cali - crédito @alejoeder/X

La depuración de listas y la verificación cruzada con registros de fallecidos y heridos buscan evitar errores y duplicidades, en un contexto en el que el tiempo y las condiciones estructurales complican las tareas de extracción.

El mandatario reiteró que la dignidad y el respeto hacia las personas afectadas guían cada etapa del proceso, incluso si ello implica procedimientos más pausados. “La intención es que las labores se realicen con respeto hacia las personas afectadas y sus allegados”, expresó Eder en sus declaraciones.

La situación en las zonas afectadas continúa bajo seguimiento permanente, con énfasis en la seguridad de los rescatistas y en la coordinación interinstitucional para avanzar en la recuperación de las víctimas.

El alcalde Alejandro Eder calcula que la crisis humanitaria en Cali durará aproximadamente tres meses

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali
El alcalde Alejandro Eder dijo que la crisis humanitaria tras el terremoto en Cali se extenderá alrededor de tres meses - crédito Alcaldía de Cali

El alcalde Alejandro Eder dijo que la crisis humanitaria tras el terremoto en Cali se extenderá alrededor de tres meses, después del sismo del 10 de agosto en la ciudad. El mandatario dio el cálculo el martes 18 de agosto en un mensaje publicado en X.

Eder afirmó que la estimación coincide con el inicio de la etapa de reconstrucción y citó un escenario más amplio mencionado por la Cruz Roja: “Los caleños nos estamos preparando ya para la reconstrucción. La crisis humanitaria va a durar alrededor de tres meses. La Cruz Roja dice que puede ser entre tres y seis meses. Seguiremos trabajando de manera articulada para acompañar a las familias afectadas, atender sus necesidades y avanzar en la recuperación de Cali. En este momento avanzamos en la recuperación de los últimos cuerpos que permanecen aún bajo los escombros.”.

En su balance, el alcalde señaló que avanzan en la caracterización de los inmuebles afectados y precisó el nivel de daño reportado hasta ahora: 24 edificaciones colapsadas por completo y 126 con colapso parcial. También indicó que equipos técnicos evalúan cerca de 100 inmuebles con afectaciones estructurales que podrían requerir demolición por el riesgo.

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