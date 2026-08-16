Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

La colombiana anunció desde el escenario que la siguiente canción nunca se había interpretado en vivo y que el público sería parte del vídeo oficial - crédito @adambarrera/IG

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Bruno Mars se convirtió en el invitado más inesperado del SoFi Stadium de Los Ángeles el sábado 15 de agosto, cuando apareció en el escenario del Viajando Por El Mundo - Tropitour de Karol G para cantar en vivo, por primera vez, la colaboración Still.

El momento no llegó sin aviso previo, pero sí con dosis calculada de suspenso.

Antes de la última canción de la noche, las pantallas del estadio proyectaron un mensaje de la colombiana: “Esta próxima canción nunca la hemos cantado en vivo y hoy no solo van a escucharla por primera vez, sino que vamos a grabar el video musical aquí mismo con ustedes”.

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Karol G tuvo una impresionante presentación en Los Ángeles - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Cuando Mars pisó el escenario, los gritos del público convirtieron la actuación en el rodaje espontáneo del videoclip oficial, aunque la fecha de estreno de ese material aún no se ha confirmado.

Dos canciones, una noche

Sin embargo, la sorpresa no terminó con Still. Los dos artistas también interpretaron Risk It All, perteneciente a The Romantic (2026), el más reciente disco del cantante estadounidense. Así, el concierto cerró con una doble entrega que ningún asistente esperaba al comprar su entrada.

La aparición de Mars en el escenario de Karol G tiene su lógica dentro del nuevo disco de la colombiana. Still es una de las 14 canciones de su nuevo trabajo discográfico llamado No me arrepiento de sentir tanto, el sexto álbum de estudio de la artista, lanzado el 7 de agosto a través de Bichota Records en colaboración con Interscope Records.

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No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

El álbum también incluye colaboraciones con Drake —en el tema Ahí— y con el vocalista de Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez, en el cierre Después de ti.

Las reacciones a la invitación del estadounidense al escenario no tardaron en aparecer y muchos destacaron que logró darle un giro a las presentaciones que venía realizando. Entre los mensajes de respaldo aparecieron: “Se ven tan hermosos juntos en el escenario, rey y reina”; “Él es tan jodidamente adorable, gracias por este momento”; “Hermosos, los amo”; “Qué gran espectáculo nos ofreció Karol G con esta presentación”, entre otros.

Un giro hacia lo personal

El álbum marca una ruptura deliberada con el sonido festivo y tropical de Tropicoqueta, su trabajo anterior.

La propia Karol G anticipó ese cambio el 3 de agosto en un video de Instagram acompañado de música melancólica: “Hay una versión de ti que un día desaparece para siempre”, escribió, antes de cerrar con las palabras que dan nombre al disco: “No me arrepiento de ser quien soy, de amar como lo hago, de reír, de llorar. No me arrepiento de sentir tanto”.

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El proyecto apunta a una faceta más vulnerable de la artista. Según la propia cantante, el disco reúne 14 temas en 43 minutos, abarca diferentes ritmos e incluso incluye una canción completamente en inglés.

El ‘Tropitour’ y su escala en Los Ángeles

Karol G prometió doblar cada dolar aportado por los asistentes a sus conciertos en Los Ángeles, para apoyar a los damnificados en ambos países - crédito @rastreandofamosos/Instagram

El concierto del sábado fue el segundo de tres fechas consecutivas que la colombiana tiene agendadas en el SoFi Stadium de Inglewood, con la tercera programada para este domingo 16. La gira arrancó el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y se extenderá hasta julio de 2027, con paradas en América Latina y Europa.

Durante la primera función en Los Ángeles, el viernes 14, Karol G también anunció un fondo de ahorro para los afectados por los terremotos de Venezuela y Colombia, ocurridos el 24 de junio y el 10 de agosto respectivamente.

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A través de su fundación, la artista se comprometió a duplicar cada aporte donado por el público durante las tres noches angelinas, con códigos QR distribuidos por el recinto para facilitar las donaciones.