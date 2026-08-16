Turco Mohamed reconoce que el Atlante superó al Toluca tras empatar: “Tuvieron las ocasiones más claras”

Turco Mohamed asegura que su equipo fue superado por el Atlante (EFE/ Felipe Gutiérrez)

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Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026, en un partido que se disputó en el Estadio Banorte tras la pausa por la Leagues Cup y que estuvo marcado por la falta de contundencia de ambas escuadras. Los Potros generaron las oportunidades más claras, pero se toparon con buenas intervenciones del portero Luis García del Toluca y fallas propias en la definición, lo que impidió que se abriera el marcador.

La superioridad del equipo azulgrana fue evidente y en conferencia de prensa después del partido, “Turco” Mohamed reconoció que Atlante tuvo las oportunidades de gol más claras durante el partido frente a su equipo, y advirtió sobre el riesgo de subestimar al equipo azulgrana.

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Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

El entrenador argentino insistió en que el Atlante no debe ser menospreciado, ya que aprovechó los descuidos y complicó a los equipos considerados favoritos.

Ellos tuvieron las ocasiones más claras, están subestimando al Atlante"

¿Cómo fue el partido entre Atlante y Toluca?

En el primer tiempo, Toluca tuvo la primera opción importante con un disparo de Viñas que se fue desviado, mientras que Atlante respondió con aproximaciones peligrosas de Eugenio Pizzuto y Luis, quienes pusieron a prueba a la defensa y al arquero rival. El juego se desarrolló principalmente en medio campo, con algunos destellos de ambos equipos, pero sin claridad en el último toque.

Atlante y Toluca empataron sin goles en la Jornada 4 del Apertura 2026 (Cortesía)

Durante la segunda mitad, ambos equipos intentaron imprimir mayor ritmo y generaron llegadas en ambas porterías. Martín Sarrafiore y Jhojan Julio, por Atlante, exigieron al portero García, mientras que Toluca intentó aprovechar espacios, aunque careció de precisión. En los minutos finales, Atlante insistió, pero Julio falló una clara oportunidad y el empate a cero se mantuvo. El resultado dejó un sabor amargo, especialmente para los Potros, que sumaron partidos sin perder ante rivales de peso, pero no lograron reflejar su esfuerzo en el marcador.

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El buen inicio del Atlante en su regreso a primera división

El regreso de Atlante a la Liga MX ha generado entusiasmo entre su afición luego de más de una década de ausencia. Dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera, los Potros de Hierro han logrado sumar puntos ante rivales de alto calibre y mantenerse invictos en sus últimos tres encuentros del torneo Apertura 2026.

El equipo capitalino debutó en este ciclo con una derrota, pero ha mostrado solidez enfrentando a tres de los clubes más exigentes del campeonato. En la Jornada 3, Atlante sorprendió al vencer a Cruz Azul, el vigente campeón, en un duelo que marcó el primer gran golpe del torneo para los Potros. Anteriormente, el conjunto dirigido por Herrera consiguió un empate frente a América y ahora con el Toluca.

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Siguiente compromiso de Los Potros y Los Diablos

El siguiente compromiso del Atlante será el próximo viernes 21 de agosto cuando se enfrente a los Tigres en el Estadio Universitario de la UANL a las 19:00 horas.

Por su parte, Toluca también disputará su siguiente compromiso de visitante cuando se enfrente al Querétaro en el Estadio Corregidora.