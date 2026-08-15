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PAN pide a la UIF investigar “la riqueza” de Andy López Beltrán tras retiro de visa, lo liga a caso de huachicol fiscal

Jorge Romero reiteró que presuntamente el hijo de López Obrador aparece en una carpeta de la FGR

Jorge Romero pidió a la UIF investigar patrimonio de Andy López Beltrán
Jorge Romero pidió a la UIF investigar patrimonio de Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un llamado a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen el patrimonio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa.

En un video publicado en su cuenta de X, el líder panista acusó al partido Morena y al actual gobierno federal de proteger a López Beltrán, luego de que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como funcionarios y legisladores morenistas calificaron el retiro del documento como un acto de injerencia y persecución política.

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“Pues Andy López Beltrán se quedó sin visa. Estados Unidos se la revocó y él mismo tuvo que salir a reconocerlo. Y mientras Morena y el gobierno lo protegen aquí, allá ya le cerraron la puerta.

“Y ahora grita que es una persecución y una canallada. El viejo manual de Morena: los descubren, se victimizan. Y la presidenta lo defiende. Dice que es un asunto político e injerencia extranjera. Ah, pero no fuera un personaje de la oposición, porque en ese caso la presidenta le dicta sentencia desde su mañanera”, dijo Romero Herrera.

En la misma publicación, señaló a López Beltrán de presuntamente estar vinculado a casos de huachicol fiscal, al afirmar que supuestamente su nombre habría aparecido en una carpeta de la FGR.

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Además, mencionó la existencia de empresas ligadas a personas cercanas al hijo del expresidente, como Amílcar Olán, que habrían importado combustible desde oficinas en Houston presuntamente investigadas por autoridades estadounidenses.

“Los hechos ahí están. Su nombre, el de Andy, aparece en una carpeta de investigación de la FGR por huachicol fiscal. Esto fue primeras planas.

“Además, una empresa ligada a su íntimo amigo Amílcar Olán, ese de: el de cuando se descarrile ya será otro tema, importa combustible desde una empresa cuyas oficinas en Houston fueron cateadas por una investigación criminal por huachicol”, sostuvo.

En este sentido, el lider del PAN consideró que el ascenso de López Beltrán solo fue posible gracias al amparo del expresidente y acusó que, mientras allegados suyos incrementaron su patrimonio, Morena busca premiarlo con una diputación y fuero.

“Y aquí yo te pregunto: ¿de veras tú crees que el hijo hacía las cosas sin el consentimiento del papá? A ver, que quede claro: el hijo es lo que permitió el papá. Y mientras sus amigotes amasaron millones gracias a sus influencias, Morena pretende premiar a Andy con diputación y con fuero.

Bueno, pues ahora desde el PAN exigimos que la FGR y la UIF, con la misma celeridad con la que se conduce contra opositores y periodistas, investiguen sus cuentas, sus contratos, sus relaciones y el origen de la riqueza que financia su vida de lujos", puntualizó.

Por ello, instó a la presidenta Claudia Sheinbaum a decidir entre asumir el rol de jefa de Estado o “encubrir al clan López Beltrán”.

“Y la presidenta Claudia Sheinbaum debe decidir si asume su papel de jefa de Estado o de encubrir al clan López Beltrán. Bendiciones y la patria es primero”, concluyó.

Retiro de visa a Andy López Beltrán fue decisión soberana de EEUU

En entrevista con medios, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, calificó como una decisión soberana de Estados Unidos el retiro de la visa a López Beltrán.

“Primero que nada hay que decir, evidentemente es una decisión soberana de Estados Unidos. Ellos definen a quién permiten que entre o no a su país. Eso lo hacen todos los países, incluso nosotros también en esta nación. Todos los países tienen derecho a definir quién entra o quién no entra a su nación”, dijo.

Explicó que, como cualquier país, el gobierno estadounidense decide a quién permite el ingreso y que existen motivos diversos para negar o cancelar visas, entre ellos, la presunción de actividades delictivas o riesgos a la seguridad pública.

“Sí sería importante, sería incluso definitivo, tener claridad en algún momento de por qué se le ha retirado la visa al hijo del expresidente”, afirmó .

López Rabadán expresó preocupación ante la posibilidad de que un mexicano pueda estar incluido en razones tan graves y consideró que la transparencia sobre los motivos sería relevante para la sociedad.

Consultada sobre la carta enviada por López Beltrán a Donald Trump, opinó que cada persona es libre de definir su relación, incluso epistolar, con actores internacionales, pero sugirió que los señalamientos y calificaciones no contribuyen a una relación positiva con el principal socio comercial de México.

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