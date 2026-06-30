Daniel Noboa se reunió con Santiago Peña en Paraguay en el marco de la cumbre del Mercosur

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Paraguay para participar en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, un encuentro que reúne a mandatarios de Sudamérica para discutir temas de integración, comercio y cooperación regional. En el marco de su visita oficial, el mandatario ecuatoriano sostuvo una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, con quien acordó fortalecer el trabajo conjunto en áreas como seguridad, economía, comercio e integración.

Noboa arribó la noche del 29 de junio al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, donde fue recibido por autoridades paraguayas antes de iniciar la agenda oficial prevista para el 30 de junio. Su desplazamiento fue autorizado mediante el Decreto Ejecutivo 432, firmado el 27 de junio, que declaró en comisión de servicios a la delegación ecuatoriana para asistir a la cumbre.

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El primer acto de la agenda presidencial fue el encuentro con Santiago Peña, realizado antes de la sesión plenaria del Mercosur. De acuerdo con la Presidencia de Ecuador, ambos jefes de Estado ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar iniciativas orientadas al bienestar de los ciudadanos de ambos países.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el presidente de Paraguay, Santiago Peña; junto a sus cancilleres.

Según informó la Presidencia ecuatoriana, durante la reunión se fortaleció el compromiso de cooperación bilateral en cinco áreas prioritarias: seguridad, comercio, economía, temas sociales e integración regional. La cita también sirvió para revisar el estado de la relación entre Ecuador y Paraguay y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

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En las fotografías difundidas por el Gobierno ecuatoriano se observa a ambos mandatarios durante una reunión privada y posteriormente acompañados por integrantes de sus delegaciones. Por parte de Ecuador participó también el canciller Roberto Kury, quien integra la comitiva oficial que acompaña al presidente durante la visita.

La reunión bilateral se produjo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, ciudad donde se desarrolla la cumbre regional. Posteriormente, Noboa tenía previsto incorporarse a las actividades oficiales junto a los demás jefes de Estado y representantes de los países miembros y asociados del bloque.

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Ecuador participa en el Mercosur como Estado asociado, condición que le permite intervenir en las reuniones políticas y de cooperación del organismo, aunque sin formar parte del mercado común como miembro pleno. La asistencia de Noboa busca mantener la presencia diplomática ecuatoriana en uno de los principales mecanismos de integración sudamericana y fortalecer los vínculos con los gobiernos de la región.

La reunión entre ambos mandatarios sucedió en el marco de la reunión del Mercosur

La agenda oficial también contempla reuniones bilaterales con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en las que se espera abordar temas relacionados con cooperación, comercio e integración regional.

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La cumbre tiene como anfitrión al presidente paraguayo, Santiago Peña, y reúne a los mandatarios y representantes de los países que conforman el Mercosur y de los Estados asociados. Entre los principales temas de discusión figuran el fortalecimiento de la integración regional, el impulso al comercio intrarregional y el avance de las negociaciones comerciales del bloque con otros mercados.

Uno de los asuntos de mayor relevancia en la agenda es la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la distribución de cuotas de exportación hacia el mercado europeo. También se prevé analizar el estado de las negociaciones con otros socios comerciales, entre ellos Canadá y Japón.

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Paraguay's President and Pro Tempore President of MERCOSUR Santiago Pena and other heads of state attend an opening ceremony of the Mercosur summit at the CONMEBOL Convention Center, in Luque, Paraguay, June 30, 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

El Decreto Ejecutivo que autorizó el viaje establece que los gastos derivados de la participación de la delegación serán cubiertos con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen sus integrantes, conforme a la normativa vigente. Asimismo, el desplazamiento fue comunicado a la Asamblea Nacional, como dispone la Constitución para las salidas oficiales del presidente de la República.

La visita representa la primera ocasión en que Daniel Noboa realiza un viaje oficial a Paraguay desde que asumió la Presidencia de Ecuador y forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar las relaciones diplomáticas con los países sudamericanos mediante encuentros bilaterales y la participación en foros regionales.

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