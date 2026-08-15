Motociclista evita presunta extorsión de patrullero a transportista en Periférico Norte de Tlalnepantla

El video registra la interacción entre un oficial de policía de Tlalnepantla de Baz, un transportista y un motociclista. Las imágenes muestran al oficial devolviendo un teléfono celular y a los tres hombres conversando junto a un camión blanco en la lateral de Periférico Norte, a la altura de la desviación a avenida Reyes Heroles. Este material documenta una intervención de un motociclista que impidió una presunta extorsión por parte del elemento policial a un transportista.

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Un nuevo señalamiento contra elementos de seguridad en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, comenzó a circular en redes sociales luego de que un motociclista presuntamente evitara que un transportista fuera víctima de una extorsión en la lateral de Periférico Norte.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la lateral de Periférico Norte, antes de la desviación hacia la avenida Jesús Reyes Heroles, una zona donde anteriormente también se han documentado señalamientos contra policías por presuntos abusos de autoridad y cobros ilegales, donde las autoridades municipales se han deslindado.

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Según el reporte ciudadano, un elemento policial habría mantenido una conversación telefónica con el patrón de conductor detenido mientras presuntamente negociaba el pago de dinero con un transportista. Al percatarse de la situación, un motociclista intervino y cuestionó la actuación del uniformado.

Extorsión Tlalnepantla Edomex policías municipales (especial)

Hasta el momento, no existe información pública que permita confirmar de manera independiente la identidad del agente, la cantidad que presuntamente habría solicitado o si el transportista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En el video, se puede ver cómo el elemento reta al motociclista de que si se va a llevar la unidad y lo va a multar por no traer la verificación; sin embargo el ciudadano le contesta que él no está facultado para multar, ya que esa labor es solo de las mujeres de tránsito.

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Ante la llegada de un inspector que dijo llamarse Santiago González pero que no se le puede ver el rostro porque no se quitó el casco y que señaló al motociclista que entorpecía la labor del elemento, este le contesta que su labor es porque ya está cansado de que constantemente estén extorsionando los elementos municipales en dicho tramo de periférico norte.

Tlalnepantla y los señalamientos contra policías

Policías municipales agreden a alumnos de Conalep en Tlalnepantla de Baz y los detienen Crédito: (Elvira Juárez/Facebook)

El caso ocurre en un contexto donde ya existen antecedentes de denuncias relacionadas con presuntas extorsiones y abusos cometidos por policías en la zona.

En enero de 2026, Infobae México documentó otro caso ocurrido en Periférico Norte, a la altura de la avenida Jesús Reyes Heroles, donde un motociclista intervino después de que policías estatales presuntamente detuvieran de manera irregular a una automovilista. De acuerdo con ese reporte, el motociclista fue confrontado y agredido físicamente después de cuestionar las facultades de los agentes.

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Meses antes, en Tlalnepantla también fueron difundidas imágenes en las que policías municipales fueron señalados por presuntamente extorsionar a un automovilista. En ese episodio, estudiantes que aparentemente grababan los hechos terminaron sometidos y detenidos por los uniformados.

Estos antecedentes han alimentado las críticas de ciudadanos que cuestionan los mecanismos de supervisión y control interno de las corporaciones policiales.

Extorsión a transportistas, un problema en el Estado de México

Es exhibido policía municipal de Tlalnepantla de Baz, Edomex tratando de extorsionar a una automovilista extranjera por 2 mil pesos en Periférico Norte y acompañarla al "Oxxo" para retirar el dinero

La problemática no se limita a los señalamientos contra policías. La extorsión a transportistas es uno de los delitos que más afectan a diferentes regiones del Estado de México.

Además, empresarios han denunciado anteriormente presuntos actos de extorsión cometidos por policías estatales y municipales contra transportistas que circulan por carreteras del Valle de México, incluyendo zonas cercanas a Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

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La difusión del nuevo señalamiento abre nuevamente el cuestionamiento sobre los mecanismos de control de confianza y supervisión de los elementos de seguridad municipal.

Queda pendiente conocer si la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla iniciará una investigación interna para determinar si alguno de sus elementos estuvo involucrado y si habrá sanciones.

La recurrencia de denuncias similares coloca nuevamente a la corporación bajo el escrutinio ciudadano y plantea la necesidad de esclarecer cada acusación mediante investigaciones formales.