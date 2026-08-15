España
Agregar Infobae enGoogle

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

La reducida superficie del Peñón, su complicada orografía y una legislación migratoria que puede acabar con los recién llegados en prisión provisional hacen que Gibraltar resulte poco atractivo para quienes buscan alcanzar Europa

Migrantes rescatados de una patera en aguas del Estrecho de Gibraltar (Europa Press)
Migrantes rescatados de una patera en aguas del Estrecho de Gibraltar (Europa Press)
Guardar

Gibraltar no es, hoy por hoy, un destino habitual para los migrantes que parten desde el norte de África rumbo a Europa. Aunque existen casos de personas que alcanzan sus aguas o desembarcan en el Peñón, se trata de un fenómeno puntual y muy alejado en volumen de las llegadas a la costa española. La geografía, el reducido tamaño del territorio y, sobre todo, una política migratoria especialmente restrictiva explican que Gibraltar resulte mucho menos atractivo que España para quienes atraviesan el Estrecho.

Pero el escenario acaba de cambiar. La entrada en vigor del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar ha eliminado los controles en la verja con España y ha abierto una incógnita que, por ahora, los expertos consideran demasiado reciente para poder responder: si el nuevo funcionamiento de la frontera puede convertir en el futuro al Peñón en una vía alternativa para entrar en España y, desde ahí, continuar hacia otros países europeos.

PUBLICIDAD

Para Javier Verdú, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, la respuesta a por qué Gibraltar apenas aparece en el mapa migratorio está, en buena medida, en el propio mapa. El Estrecho separa África de Europa por apenas unos kilómetros y ofrece una costa española extensa, con playas y zonas de difícil vigilancia. “Es imposible controlar todo el Estrecho”, advierte el profesor.

Gibraltar y España escenifican el fin de la Verja (Europa Press)
Gibraltar y España escenifican el fin de la Verja (Europa Press)

La tecnología y el despliegue policial no bastan para cerrar por completo ese espacio. Verdú pone como ejemplo las motos acuáticas utilizadas para trasladar migrantes: cuando son detectadas, apunta, “están ya en la costa”. El resultado es que el Estrecho sigue siendo uno de los principales corredores de entrada irregular hacia Europa.

PUBLICIDAD

Pero una cosa es cruzar el Estrecho y otra muy distinta intentar alcanzar Gibraltar. “El Peñón es una roca que se va afilando conforme llega al sur, a Punta de Europa”, describe Verdú. Esa configuración hace más complicada la llegada por mar. “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”, añade.

Y hay algo todavía más importante: Gibraltar no es el destino que buscan los migrantes. “Gibraltar no es el lugar que desean los flujos migratorios africanos que se dirigen hacia Europa”, afirma el profesor. Quienes atraviesan el Estrecho suelen tener la mirada puesta bastante más al norte. España es, para muchos, una primera etapa de un viaje que continúa hacia Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, donde pueden tener familiares, contactos o expectativas laborales. “España es un país de tránsito. Muy pocos vienen con la idea de quedarse en España”, recalca.

Por eso, alcanzar el Peñón no ofrece las mismas posibilidades que llegar directamente a territorio español. “Si se encuentran en Gibraltar tienen un problema”, resume Verdú.

Cuando una patera acaba en el Peñón

Eso no quiere decir que Gibraltar sea completamente ajeno a las llegadas irregulares. Las autoridades han registrado en los últimos años varios episodios, principalmente protagonizados por ciudadanos marroquíes. Algunos fueron localizados en kayaks o pequeñas embarcaciones al sur de Punta de Europa; otros acabaron en aguas gibraltareñas después de que sus embarcaciones sufrieran problemas.

Imagen CPVNAFURRNF3HARB6XIURYTKMU

En marzo de 2026, la Royal Gibraltar Police detuvo a cinco personas que se encontraban en una pequeña embarcación localizada a unas 0,5 millas náuticas de Rosia. Los agentes habían acudido después de detectar que el barco parecía estar en dificultades. Los cinco fueron acusados de encontrarse en Gibraltar sin un permiso válido.

Hay también antecedentes de cruces deliberados. En otro episodio, tres hombres marroquíes fueron interceptados en un kayak a unas 2,5 millas náuticas al sur de Europa Point. Ninguno llevaba documentación válida.

Adiós a la Verja entre España y Gibraltar: "Cae el último muro de la Europa continental" (Europa Press)

Para Verdú, sin embargo, estos casos no permiten hablar de una ruta consolidada. “Puede llegar, pero como accidentalmente”, plantea. Una embarcación puede desviarse durante la travesía o terminar en aguas controladas por Gibraltar después de sufrir una avería y necesitar asistencia. La diferencia no es menor. Una cosa es que Gibraltar aparezca en el recorrido y otra que los migrantes lo elijan como destino.

Los propios datos de las autoridades gibraltareñas indican a que existe cierta preocupación por el uso del Peñón como puerta hacia España. La Royal Gibraltar Police informó de que en el segundo semestre de 2024 se rechazó la entrada a 37 personas porque se creía que pretendían utilizar Gibraltar para acceder a la Unión Europea sin la documentación necesaria. El 75% eran marroquíes. En 2025, hasta la fecha de aquel balance, habían sido rechazadas otras diez personas por el mismo motivo, cinco de ellas marroquíes.

Pero el fenómeno sigue siendo muy pequeño frente a las rutas de entrada a España. Y hay una razón más para que Gibraltar resulte poco atractivo: su legislación. “La normativa de Gibraltar es muy estricta”, subraya Verdú. El Immigration, Asylum and Refugee Act considera delito que un extranjero desembarque o intente desembarcar ilegalmente desde una embarcación o aeronave sin la autorización correspondiente. La pena puede alcanzar los seis meses de prisión.

El profesor pone el acento en las consecuencias que puede tener para alguien que llega de forma irregular. “Quedarían, en principio, a disposición de la autoridad judicial”, señala. Y el tribunal puede acordar su permanencia bajo custodia mientras se articula su salida: “Podría incluso determinar la entrada en prisión provisional hasta que se prevea un mecanismo de expulsión”. Es precisamente lo contrario de lo que busca alguien que pretende continuar viaje hacia el norte de Europa.

La verja cambia, pero no todo

El escenario tiene ahora una novedad. Desde el 15 de julio se aplica provisionalmente el nuevo acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. El pacto modifica el funcionamiento de la frontera terrestre con España y permite una circulación mucho más fluida entre ambos lados. Al mismo tiempo, establece controles vinculados al espacio Schengen en los puntos de entrada y mantiene los requisitos migratorios para acceder a Gibraltar.

La posibilidad de que alguien intente aprovechar ese nuevo escenario es precisamente lo que Verdú pide observar. “Habrá que ver cuál es el efecto futuro y habría que observarlo con atención”, reflexiona. La hipótesis es sencilla: que una persona consiga alcanzar Gibraltar y trate después de cruzar hacia España aprovechando el nuevo funcionamiento de la frontera.

Pero el profesor pone freno a cualquier conclusión precipitada. El acuerdo acaba de empezar a aplicarse y, a su juicio, todavía no hay perspectiva suficiente. “No ha habido un margen de tiempo suficiente como para sacar ninguna conclusión medianamente solvente”, resalta.

De hecho, el propio Gobierno de Gibraltar ha salido al paso de la idea de que el nuevo sistema pueda utilizarse para entrar en España sin los documentos necesarios. Tras la aparición de informaciones y comentarios en redes sociales sobre esta posibilidad, las autoridades insistieron en julio en que quien necesite un visado debe obtenerlo antes de viajar y que Gibraltar no puede utilizarse para eludir los requisitos migratorios británicos o del espacio Schengen.

La crisis migratoria de Ceuta ha añadido un elemento más a esta ecuación. Para Verdú, sin embargo, no se trata de que España pueda simplemente trasladar parte de esa presión a Gibraltar. El territorio, explica, no tiene capacidad ni incentivos para convertirse en receptor de grandes flujos. “Es un sitio con una población muy reducida, un territorio minúsculo, con severos problemas de vivienda y alojamiento”, señala. Tampoco aprecia una necesidad de mano de obra que pueda favorecer la llegada de inmigrantes. “No existe ninguna necesidad de mano de obra”, precisa, porque el mercado laboral está ampliamente cubierto por trabajadores transfronterizos, principalmente españoles.

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. (Rocío Ruz / Europa Press)
Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. (Rocío Ruz / Europa Press)

“Gibraltar no va a asumir nunca una cuota de inmigración irregular”, sentencia el profesor. Tampoco cree que el endurecimiento del discurso español sobre las devoluciones vaya a modificar esta realidad. Verdú cuestiona que pueda devolverse a todos los migrantes que han llegado a Ceuta, especialmente a los procedentes del África subsahariana. La falta de acuerdos de readmisión con algunos países, la ausencia de documentación y los procedimientos de protección internacional complican, a su juicio, esas expulsiones. “Es simplemente retórica”, valora sobre el mensaje de que se devolverá a todos. En su opinión, buena parte de los migrantes subsaharianos no podrá ser devuelta a sus países de origen en las condiciones planteadas.

Mientras tanto, las rutas migratorias siguen adaptándose a los controles. “Los flujos nunca se detienen, simplemente se desvían”, considera Verdú. Cuando una vía se hace más difícil, los movimientos pueden buscar otros corredores, desde el Mediterráneo central hasta Canarias.

En el Estrecho, además, el profesor destaca el papel de las redes de tráfico de personas. Una vez que los migrantes alcanzan la costa norte, expone, suelen disponer de teléfonos y contactos para continuar el viaje. “Cuando llegan, todos tienen normalmente números de teléfono, a quien llamar y contactar”, relata. Da igual que hayan llegado en patera, pesquero, pequeña embarcación o moto acuática. El viaje no termina necesariamente al pisar tierra. “Eso significa que la mafia controla gran parte del negocio de tráfico de personas”, destaca.

Gibraltar queda, por ahora, al margen de ese circuito principal. Es más difícil de alcanzar por mar que la costa española, no es el destino que buscan quienes quieren continuar hacia el norte de Europa y su legislación ofrece poco margen a quien entra irregularmente. Lo que ha cambiado es la frontera terrestre con España. Si esa nueva configuración convierte algún día al Peñón en una escala útil para los flujos migratorios es una pregunta que, de momento, sigue abierta. Para Verdú, simplemente hay que observarla. “Eso sería un elemento a tener en cuenta y estudiar en el futuro”, remata.

Temas Relacionados

GibraltarMarruecosMigrantesInmigración EspañaEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La Administración divide a los trabajadores en 11 grupos según su cualificación y funciones, con bases mínimas que llegan hasta los 1.929 euros y una máxima de 5.101,20 euros al mes

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Unos 40 temblores han sacudido la ciudad durante la noche, motivando más de 250 llamadas a los servicios de emergencias, que no han tenido que atender daños personales y sus labores se han limitado a la atención de incidencias relacionadas con la caída de cornisas, grietas en edificios y desprendimientos de fachadas

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La monarca tailandesa ha pasado por diferentes situaciones humillantes antes de llegar a la normalización actual de su situación en el trono

El coste de Suthida de Tailandia para convertirse en reina consorte: así pasó de ser azafata a arrastrarse ante el rey Rama X y aceptar a su amante

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

La poeta estadounidense dejó esta cita en una carta escrita en 1874 y publicada de forma póstuma

La reflexión de Emily Dickinson, poeta estadounidense, sobre el paso del tiempo: “Con los años no nos hacemos más viejos, sino más nuevos cada día”

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

Localidades enteras de países como España, Francia, Alemania, Croacia, Grecia y Reino Unido han tenido que ser evacuadas, mientras los servicios de emergencia tratan de contener el avance de las llamas ante una de las peores crisis forestales en décadas, agravada por la falta de lluvias y las temperaturas extremas

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

Frontera blindada: Ceuta se prepara para otra posible entrada masiva de migrantes desde Marruecos con un amplio despliegue policial y hospitales en alerta

La alerta que manda la Guardia Civil a todos los que estén pensando en cruzar a Ceuta a nado desde Marruecos: “Si te lanzas al mar, probablemente morirás”

ECONOMÍA

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

DEPORTES

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego

Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez