Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

Migrantes rescatados de una patera en aguas del Estrecho de Gibraltar (Europa Press)

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Gibraltar no es, hoy por hoy, un destino habitual para los migrantes que parten desde el norte de África rumbo a Europa. Aunque existen casos de personas que alcanzan sus aguas o desembarcan en el Peñón, se trata de un fenómeno puntual y muy alejado en volumen de las llegadas a la costa española. La geografía, el reducido tamaño del territorio y, sobre todo, una política migratoria especialmente restrictiva explican que Gibraltar resulte mucho menos atractivo que España para quienes atraviesan el Estrecho.

Pero el escenario acaba de cambiar. La entrada en vigor del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar ha eliminado los controles en la verja con España y ha abierto una incógnita que, por ahora, los expertos consideran demasiado reciente para poder responder: si el nuevo funcionamiento de la frontera puede convertir en el futuro al Peñón en una vía alternativa para entrar en España y, desde ahí, continuar hacia otros países europeos.

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Para Javier Verdú, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, la respuesta a por qué Gibraltar apenas aparece en el mapa migratorio está, en buena medida, en el propio mapa. El Estrecho separa África de Europa por apenas unos kilómetros y ofrece una costa española extensa, con playas y zonas de difícil vigilancia. “Es imposible controlar todo el Estrecho”, advierte el profesor.

Gibraltar y España escenifican el fin de la Verja (Europa Press)

La tecnología y el despliegue policial no bastan para cerrar por completo ese espacio. Verdú pone como ejemplo las motos acuáticas utilizadas para trasladar migrantes: cuando son detectadas, apunta, “están ya en la costa”. El resultado es que el Estrecho sigue siendo uno de los principales corredores de entrada irregular hacia Europa.

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Pero una cosa es cruzar el Estrecho y otra muy distinta intentar alcanzar Gibraltar. “El Peñón es una roca que se va afilando conforme llega al sur, a Punta de Europa”, describe Verdú. Esa configuración hace más complicada la llegada por mar. “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”, añade.

Y hay algo todavía más importante: Gibraltar no es el destino que buscan los migrantes. “Gibraltar no es el lugar que desean los flujos migratorios africanos que se dirigen hacia Europa”, afirma el profesor. Quienes atraviesan el Estrecho suelen tener la mirada puesta bastante más al norte. España es, para muchos, una primera etapa de un viaje que continúa hacia Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, donde pueden tener familiares, contactos o expectativas laborales. “España es un país de tránsito. Muy pocos vienen con la idea de quedarse en España”, recalca.

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Por eso, alcanzar el Peñón no ofrece las mismas posibilidades que llegar directamente a territorio español. “Si se encuentran en Gibraltar tienen un problema”, resume Verdú.

Cuando una patera acaba en el Peñón

Eso no quiere decir que Gibraltar sea completamente ajeno a las llegadas irregulares. Las autoridades han registrado en los últimos años varios episodios, principalmente protagonizados por ciudadanos marroquíes. Algunos fueron localizados en kayaks o pequeñas embarcaciones al sur de Punta de Europa; otros acabaron en aguas gibraltareñas después de que sus embarcaciones sufrieran problemas.

En marzo de 2026, la Royal Gibraltar Police detuvo a cinco personas que se encontraban en una pequeña embarcación localizada a unas 0,5 millas náuticas de Rosia. Los agentes habían acudido después de detectar que el barco parecía estar en dificultades. Los cinco fueron acusados de encontrarse en Gibraltar sin un permiso válido.

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Hay también antecedentes de cruces deliberados. En otro episodio, tres hombres marroquíes fueron interceptados en un kayak a unas 2,5 millas náuticas al sur de Europa Point. Ninguno llevaba documentación válida.

Adiós a la Verja entre España y Gibraltar: "Cae el último muro de la Europa continental" (Europa Press)

Para Verdú, sin embargo, estos casos no permiten hablar de una ruta consolidada. “Puede llegar, pero como accidentalmente”, plantea. Una embarcación puede desviarse durante la travesía o terminar en aguas controladas por Gibraltar después de sufrir una avería y necesitar asistencia. La diferencia no es menor. Una cosa es que Gibraltar aparezca en el recorrido y otra que los migrantes lo elijan como destino.

Los propios datos de las autoridades gibraltareñas indican a que existe cierta preocupación por el uso del Peñón como puerta hacia España. La Royal Gibraltar Police informó de que en el segundo semestre de 2024 se rechazó la entrada a 37 personas porque se creía que pretendían utilizar Gibraltar para acceder a la Unión Europea sin la documentación necesaria. El 75% eran marroquíes. En 2025, hasta la fecha de aquel balance, habían sido rechazadas otras diez personas por el mismo motivo, cinco de ellas marroquíes.

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Pero el fenómeno sigue siendo muy pequeño frente a las rutas de entrada a España. Y hay una razón más para que Gibraltar resulte poco atractivo: su legislación. “La normativa de Gibraltar es muy estricta”, subraya Verdú. El Immigration, Asylum and Refugee Act considera delito que un extranjero desembarque o intente desembarcar ilegalmente desde una embarcación o aeronave sin la autorización correspondiente. La pena puede alcanzar los seis meses de prisión.

El profesor pone el acento en las consecuencias que puede tener para alguien que llega de forma irregular. “Quedarían, en principio, a disposición de la autoridad judicial”, señala. Y el tribunal puede acordar su permanencia bajo custodia mientras se articula su salida: “Podría incluso determinar la entrada en prisión provisional hasta que se prevea un mecanismo de expulsión”. Es precisamente lo contrario de lo que busca alguien que pretende continuar viaje hacia el norte de Europa.

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La verja cambia, pero no todo

El escenario tiene ahora una novedad. Desde el 15 de julio se aplica provisionalmente el nuevo acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. El pacto modifica el funcionamiento de la frontera terrestre con España y permite una circulación mucho más fluida entre ambos lados. Al mismo tiempo, establece controles vinculados al espacio Schengen en los puntos de entrada y mantiene los requisitos migratorios para acceder a Gibraltar.

La posibilidad de que alguien intente aprovechar ese nuevo escenario es precisamente lo que Verdú pide observar. “Habrá que ver cuál es el efecto futuro y habría que observarlo con atención”, reflexiona. La hipótesis es sencilla: que una persona consiga alcanzar Gibraltar y trate después de cruzar hacia España aprovechando el nuevo funcionamiento de la frontera.

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Pero el profesor pone freno a cualquier conclusión precipitada. El acuerdo acaba de empezar a aplicarse y, a su juicio, todavía no hay perspectiva suficiente. “No ha habido un margen de tiempo suficiente como para sacar ninguna conclusión medianamente solvente”, resalta.

De hecho, el propio Gobierno de Gibraltar ha salido al paso de la idea de que el nuevo sistema pueda utilizarse para entrar en España sin los documentos necesarios. Tras la aparición de informaciones y comentarios en redes sociales sobre esta posibilidad, las autoridades insistieron en julio en que quien necesite un visado debe obtenerlo antes de viajar y que Gibraltar no puede utilizarse para eludir los requisitos migratorios británicos o del espacio Schengen.

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La crisis migratoria de Ceuta ha añadido un elemento más a esta ecuación. Para Verdú, sin embargo, no se trata de que España pueda simplemente trasladar parte de esa presión a Gibraltar. El territorio, explica, no tiene capacidad ni incentivos para convertirse en receptor de grandes flujos. “Es un sitio con una población muy reducida, un territorio minúsculo, con severos problemas de vivienda y alojamiento”, señala. Tampoco aprecia una necesidad de mano de obra que pueda favorecer la llegada de inmigrantes. “No existe ninguna necesidad de mano de obra”, precisa, porque el mercado laboral está ampliamente cubierto por trabajadores transfronterizos, principalmente españoles.

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. (Rocío Ruz / Europa Press)

“Gibraltar no va a asumir nunca una cuota de inmigración irregular”, sentencia el profesor. Tampoco cree que el endurecimiento del discurso español sobre las devoluciones vaya a modificar esta realidad. Verdú cuestiona que pueda devolverse a todos los migrantes que han llegado a Ceuta, especialmente a los procedentes del África subsahariana. La falta de acuerdos de readmisión con algunos países, la ausencia de documentación y los procedimientos de protección internacional complican, a su juicio, esas expulsiones. “Es simplemente retórica”, valora sobre el mensaje de que se devolverá a todos. En su opinión, buena parte de los migrantes subsaharianos no podrá ser devuelta a sus países de origen en las condiciones planteadas.

Mientras tanto, las rutas migratorias siguen adaptándose a los controles. “Los flujos nunca se detienen, simplemente se desvían”, considera Verdú. Cuando una vía se hace más difícil, los movimientos pueden buscar otros corredores, desde el Mediterráneo central hasta Canarias.

En el Estrecho, además, el profesor destaca el papel de las redes de tráfico de personas. Una vez que los migrantes alcanzan la costa norte, expone, suelen disponer de teléfonos y contactos para continuar el viaje. “Cuando llegan, todos tienen normalmente números de teléfono, a quien llamar y contactar”, relata. Da igual que hayan llegado en patera, pesquero, pequeña embarcación o moto acuática. El viaje no termina necesariamente al pisar tierra. “Eso significa que la mafia controla gran parte del negocio de tráfico de personas”, destaca.

Gibraltar queda, por ahora, al margen de ese circuito principal. Es más difícil de alcanzar por mar que la costa española, no es el destino que buscan quienes quieren continuar hacia el norte de Europa y su legislación ofrece poco margen a quien entra irregularmente. Lo que ha cambiado es la frontera terrestre con España. Si esa nueva configuración convierte algún día al Peñón en una escala útil para los flujos migratorios es una pregunta que, de momento, sigue abierta. Para Verdú, simplemente hay que observarla. “Eso sería un elemento a tener en cuenta y estudiar en el futuro”, remata.