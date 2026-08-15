Muere el hermano de Christian Lara, conductora de Azteca Noticias

La periodista Christian Lara atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara. (Instagram: Christian lara)

Guardar

La periodista Christian Lara, una de las conductoras de los espacios informativos de TV Azteca, atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara.

La noticia fue dada a conocer durante la transmisión de Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara, programa que Christian Lara conduce junto a su esposo, el periodista Roberto Ruiz. La pareja se encontraba de vacaciones en Venecia cuando recibió la noticia.

Durante la emisión, el conductor Leo Arriaga dedicó unas palabras a la periodista y a su familia.

“Les pido un momento para unirnos y unirnos de corazón a la pena que embarga a nuestra queridísima Christian Lara y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Omar Edmundo Lara Malacara. Deseamos que la fortaleza y el consuelo acompañen, hoy más que nunca, a sus seres queridos en este difícil, difícil momento”, expresó.

Azteca Noticias también publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales, firmado a nombre de Luciano Pascoe, así como de compañeros y amigos de la televisora.

PUBLICIDAD

“A nombre de Luciano Pascoe, de Azteca Noticias, amigos y compañeros, nos unimos de corazón a la pena que embarga a nuestra querida Christian Lara y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano, Omar Edmundo Lara Malacara”, señaló el mensaje.

Christian Lara, por su parte, compartió en sus redes sociales una imagen relacionada con una oración, en medio del duelo familiar.

Azteca Noticias publica un mensaje de condolencias por el deceso de Omar Edmundo Lara Malacara, hermano de la presentadora Christian Lara. (X: Azteca Noticias)

¿Quién es Christian Lara?

Christian Lara es una periodista y conductora mexicana con una amplia trayectoria en Azteca Noticias. Actualmente, encabeza Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara junto a Roberto Ruiz, su esposo y también periodista.

PUBLICIDAD

La pareja combina su trabajo profesional en televisión con una relación personal que ha mantenido alejada de buena parte del escrutinio mediático.

El programa se transmite por las mañanas a través de Azteca Uno y forma parte de la oferta informativa de TV Azteca.

Controversia con Ana María Alvarado por cambios en TV Azteca

Christian Lara también estuvo recientemente en el centro de una controversia relacionada con una posible reestructuración de los noticieros de TV Azteca.

La periodista Ana María Alvarado difundió versiones sobre cambios en la conducción de distintos espacios de la televisora. Entre los movimientos señalados estaban posibles modificaciones en los horarios matutinos y la incorporación de nuevos rostros.

PUBLICIDAD

Aunque TV Azteca no confirmó entonces los relevos mencionados, Lara respondió desde las plataformas de la empresa y adelantó que los cambios serían explicados directamente por la televisora.

Christian Lara y Ana María Alvarado aparecen en retratos individuales colocados uno al lado del otro, con fondos neutros. (Instagram: Christian Lara / Ana María Alvarado)

La conductora aprovechó el mensaje para defender la línea editorial de Azteca Noticias y anticipó una cobertura más crítica.

“Seremos más críticos, seremos más contundentes, señalaremos absolutamente todo lo que esté mal, daremos más voz a aquellos que llevan años buscando justicia y vamos a evidenciar todas sus mentiras”, declaró.

La postura de Lara ocurrió mientras también se discutían nuevos lineamientos relacionados con el derecho de las audiencias y su impacto en los medios de comunicación.

PUBLICIDAD