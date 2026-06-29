América Latina

El Gobierno de Kast se abre al diálogo con la oposición para aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado

La iniciativa fue aprobada la semana pasada en general por la Cámara Alta con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, pero el Ejecutivo busca ampliar esa mayoría

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Chile: avanza en el Congreso el Plan de Reconstrucción del Gobierno de Kast
La también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar viviendas afectadas por incendios, reactivar la economía, generar empleo y acelerar la famosa "permisología" ambiental.

El miércoles pasado, el Senado aprobó en general con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa, iniciativa que es resistida por la oposición desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

La propuesta pasó ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, cuyo plazo vence el próximo 6 de julio, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

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Empero, el estrecho margen de la votación tiene preocupado al Ejecutivo, razón por la cuál el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este domingo que están abiertos al diálogo con la oposición, a fin de conseguir los votos necesarios para lograr aprobar punto por punto las más de 40 medidas que conforman el proyecto de ley.

“Esas conversaciones no se hacen por la prensa y esperamos que conforme haya propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito, para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas y que nos permitan avanzar a un esquema más grande de votación”, señaló Pavez.

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Karim Bianchi
El voto del senador magallánico Karim Bianchi aparece como crucial en esta etapa de la discusión parlamentaria.

“El Gobierno está obligado a negociar”

Sin embargo, el gesto desde el Ejecutivo es visto con recelo desde la oposición, tal como lo afirmó el senador Iván Flores (DC), quien recordó que la composición política de virtual empate en la Cámara Alta obliga el Gobierno a abrirse al diálogo, cosa que no hizo cuando “pasó la aplanadora” en la Cámara de Diputados.

“Ahora entramos a una etapa distinta y el Gobierno está obligado, no es una cosa de voluntad, está obligado a conversar (...) Pero una cosa es decir ”queremos conversar" y no contestan nada, eso no es un diálogo, eso no es una negociación. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir", fustigó el parlamentario, según consignó BioBíoChile.

Cabe recordar que mientras la coalición de centro-derecha ocupa 25 escaños en la Camara Alta, la centro-izquierda tiene 23. Los dos senadores restantes son independientes: Fabiola Campillai, quien quedó ciega en noviembre de 2019 tras recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio del estallido social mientras se dirigía su trabajo y vota siempre con la mano izquierda, y Karim Bianchi, quien se distanció del gobierno de Gabriel Boric en los últimos años aunque no se ha alineado de forma disciplinada con ningún bloque político tradicional, y se caracteriza por su voto estrictamente pragmático, regionalista y fluctuante.

Bianchi ya rechazó la idea de legislar el proyecto, sin embargo, ha dicho en más de una oportunidad que está disponible a dialogar si ve que el Gobierno da pruebas de ello.

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