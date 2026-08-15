Alcalde de Sincelejo podría ir a la cárcel por presunta financiación al terrorismo: Corte Suprema tiene lista la ponencia

La investigación contra Acuña está relacionada con los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos vinculados con actividades criminales - crédito @YahirAcuña/Facebook

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se prepara para debatir una ponencia que plantea imponer una medida de aseguramiento al actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, dentro de una investigación por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con esas actividades criminales.

La ponencia fue elaborada por el magistrado César Reyes y, de acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, propone ordenar la privación de la libertad de Acuña mientras avanza el proceso judicial. El debate sobre la medida ya había quedado sin una decisión definitiva debido a que la votación de los magistrados terminó empatada durante una de las discusiones, por lo que fue necesario recurrir a un conjuez para definir la posición de la Sala.

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El caso se relaciona con los señalamientos realizados por el exparamilitar y fundador de la estructura conocida como “Los Rastrojos”, Juan Manuel Borré Barreto, quien aseguró haber tenido comunicación con Acuña y lo señaló de mantener relaciones con organizaciones criminales que operaban en la región Caribe.

La investigación de la Corte no corresponde al único proceso judicial que enfrenta el actual mandatario de Sincelejo. Acuña también ha sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por posibles irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los señalamientos que originaron la investigación

La ponencia fue elaborada por el magistrado César Reyes y deberá ser debatida por la Sala de Instrucción con el apoyo de un conjuez - crédito Gustavo Torrijos

Uno de los principales elementos incorporados al expediente corresponde a las declaraciones de Borré Barreto. En el proceso quedó registrado un testimonio de 2012 en el que el exintegrante de grupos paramilitares hizo referencia a Acuña y aseguró tener información sobre sus actividades y sus presuntos vínculos con estructuras armadas.

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“Juan Manuel Borré Barreto, el 29 de octubre de 2012, dijo conocer y mantener comunicación con Yahir Fernando Acuña. Además, aseguró saber de él cosas que ‘lo pondrían preso’ y afirmó que ‘está influyendo en la Costa con las bandas nuevas, está presionando a los políticos y les está votando; yo soy la competencia de él’”, señala el expediente.

El proceso se originó a partir de una compulsa de copias ordenada por la propia Sala de Instrucción del alto tribunal dentro de otro expediente. Esa investigación estaba relacionada con presuntos delitos de concierto para delinquir, soborno en actuación penal y amenazas a testigos.

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De acuerdo con la información suministrada en el expediente, esos hechos habrían ocurrido entre 2003, 2005, 2007 y 2009 y estarían relacionados con integrantes del bloque Héroes de los Montes de María. También se investigaron presuntas entregas de dádivas o intimidaciones dirigidas contra dos personas con el propósito de evitar que declararan en contra de Acuña.

Borré Barreto acusó a Acuña de recibir recursos de origen ilícito para financiar su campaña a la Cámara de Representantes y de entregar más de $1.500 millones a "Los Rastrojos Costeños" - crédito Luisa González/REUTERS

Como parte de los documentos entregados junto con esa denuncia estaba un video correspondiente al interrogatorio que Borré Barreto rindió en 2014. En esa diligencia, el exparamilitar señaló a Acuña de recibir recursos de origen ilícito para financiar su campaña a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014.

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También lo acusó de ser responsable de varios asesinatos en el departamento de Sucre y de financiar con más de $1.500 millones a la estructura criminal denominada “Los Rastrojos Costeños”. Con base en esos elementos, el 23 de junio de 2020 la Corte Suprema decidió abrir formalmente una investigación contra Acuña.

Dentro de las actuaciones judiciales también fue citado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que rindiera testimonio sobre el caso, debido a que su nombre había sido mencionado por Borré.

El testimonio de Borré y la posición de Acuña

El proceso se encuentra relacionado con los señalamientos del exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto sobre los presuntos vínculos de Acuña con estructuras criminales - crédito Juan Manuel Cantillo/Colprensa

En una de sus declaraciones, Borré Barreto hizo referencia a su relación con Mancuso y explicó por qué consideraba que podía aportar información sobre las estructuras paramilitares y sus integrantes.

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“Todo el mundo sabe que yo era una persona de muy alta confianza de Salvatore Mancuso y que le sé muchas cosas. Si ustedes se dan cuenta, jurídicamente, las declaraciones que hizo (Mancuso) en el mes de mayo en Estados Unidos, todo lo que habló al inicio y de los nexos de los militares con las autodefensas en su momento, si se dan cuenta, es por lo que yo estoy condenado en los procesos que hemos tenido en Justicia y Paz”, aseguró Borré.

Mancuso fue mencionado en el expediente como una persona que podía aportar información sobre los señalamientos formulados contra Acuña. Su eventual declaración fue considerada dentro de las actuaciones adelantadas por la Corte para establecer las circunstancias relacionadas con los hechos investigados.

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El alcalde de Sincelejo también enfrenta otras investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades en el PAE - crédito Alcaldía de Sincelejo

Acuña, por su parte, ha negado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos en su contra no corresponden a la realidad. Durante el interrogatorio que rindió ante la Corte el 28 de noviembre de 2023, afirmó que alrededor de su nombre se había construido una versión que, según él, estaba sustentada en testimonios falsos.

El alcalde señaló que no podía determinar quién estaría detrás de las acusaciones, aunque planteó que podrían estar relacionadas con personas que consideraba sus adversarios políticos y que, según su versión, estarían preocupadas por el alcance que podría tener su liderazgo.

“Hoy creo que eso da resultados porque hoy soy alcalde de la ciudad de Sincelejo”, agregó Acuña durante esa diligencia.