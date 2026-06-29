Chile: el Partido Libertario pide un indulto general para los uniformados condenados tras el estallido social de 2019

Las protestas y manifestaciones del estallido social de 2019 dejaron un saldo oficial de 30 personas fallecidas y 464 víctimas con trauma ocular.

Este fin de semana el Partido Nacional Libertario (PNL), anunció que presentará a la brevedad un proyecto de indulto general para todos los uniformados, Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados durante las manifestaciones que sacudieron el país por meses en el llamado estallido social de 2019, el que dejó un saldo oficial de 30 personas fallecidas y 464 víctimas con trauma ocular.

Tal como lo señaló su líder, Johannes Kaiser, la iniciativa consiste en un “indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza durante el periodo del 18/10 en adelante”.

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La idea ya fue apoyada por el Partido Republicano (PR), sin embargo, sus socios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazaron la propuesta asegurando que los indultos deben estudiarse “caso a caso”, mientras que desde el Gobierno mostraron cautela y optaron por esperar a que el proyecto sea presentado para analizarlo en detalle.

Así lo aseguró este domingo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con el programa Estado Nacional de TVN sostuvo que “uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”.

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“A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos -que en mi opinión están injustamente presos-, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley”, agregó, según consignó Emol.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el Gobierno dará a conocer su posición al respecto "cuando conozcamos el texto".

Gobierno muestra cautela

En el mismo programa político el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mostró cauteloso y afirmó que el Gobierno dará su opinión al respecto cuando conozcan en detalle el documento que desde la colectividad libertaria hace rato venían anunciando.

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De acuerdo a la autoridad, se trata de “una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención (y) en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

Pavez admitió que el tema tiene una “fuerte carga política” y recordó de paso que el Presidente tiene la facultad de otorgar indultos particulares, pero un indulto general de estas características requiere necesariamente “una materia legislativa”.

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“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, cerró Pavez.