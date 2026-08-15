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La familia real de Jordania crece por partida doble: la princesa Iman mantiene inmóvil la línea de sucesión al ser madre de gemelas

Su hermano, el príncipe heredero Hussein, es padre de una hija que tampoco podrá aspirar al trono hachemita, que no permite el acceso de mujeres

El nacimiento de Amina, la hija mayor de Iman (Casa Real Jordania)
El nacimiento de Amina, la hija mayor de Iman (Casa Real Jordania)
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La princesa Iman de Jordania ha sido madre de gemelas este 14 de agosto de 2026, un nacimiento que amplía la familia de Abdalá II y Rania. Eso sí, el nacimiento no altera la línea de sucesión al trono porque la ley vigente en el país impide el acceso de las mujeres a la Corona. La Casa Real hachemita ha confirmado este viernes que Imán bint Abdullah II y Jameel Alexander Thermiotis han tenido “dos niñas gemelas” el 14 de agosto de 2026.

El anuncio convierte a los reyes jordanos en abuelos por tercera y cuarta vez al mismo tiempo, mientras el Palacio Real de Ammán no ha difundido aún ni los nombres de las recién nacidas ni su peso ni la hora exacta del parto. El comunicado oficial, difundido por la institución hachemita, se ha limitado a informar del nacimiento de las dos niñas. La noticia llega tan solo un mes después de que se hiciera público el embarazo de la princesa.

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Fue en julio cuando la reina Rania anunció el embarazo de forma pública en su perfil oficial de Instagram con un mensaje en el que adelantó también el cambio inmediato en la familia: “El club de los nietos crece, y no podríamos estar más felices por Iman, Jameel y Amina, que pronto será hermana mayor”. Las recién nacidas son las segundas y terceras hijas de Imán y de su marido, Jameel Alexander Thermiotis. La pareja ya tenía una hija, Amina, nacida en febrero de 2025.

La princera Imán y su marido Jameel (CASA REAL JORDANIA).
La princera Imán y su marido Jameel (CASA REAL JORDANIA).

Nacen las gemelas de Iman de Jordania

Ese doble nacimiento agranda la rama más joven de la familia real jordana. Antes de la llegada de las gemelas, Abdalá II y Rania ya habían sido abuelos con el nacimiento de Iman bint Al Hussein, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, llegada al mundo el 3 de agosto de 2024, y con la primera maternidad de Imán en 2025.

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La princesa Imán, segunda hija de los reyes de Jordania, ha mantenido hasta ahora un perfil discreto dentro de la agenda institucional. Aunque participa en algunos actos oficiales, su presencia pública suele ser menor que la de otros miembros de la familia. Imán y Jameel Alexander Thermiotis se casaron en 2023, hace más de tres años, en una ceremonia celebrada con discreción, pero con la elegancia particular de la familia.

El nacimiento de Amina, la hija mayor de Iman (Casa Real Jordania)
El nacimiento de Amina, la hija mayor de Iman (Casa Real Jordania)

La pareja consolidó después su vida familiar con el nacimiento de Amina y ahora con la llegada de las dos gemelas. La princesa estudió en la Academia Internacional de Ammán y es licenciada en Sociología por la Universidad de Georgetown, mientras que su marido cursó Administración y Dirección de Empresas y Comercio en la Universidad Internacional de Florida y trabaja en el sector financiero en Nueva York.

La línea de sucesión de Jordania

La llegada de dos nuevas nietas, pese a su relevancia familiar y su condición de princesas, no modifica la sucesión dinástica. La normativa vigente en Jordania mantiene intacta la línea sucesoria porque las mujeres no pueden acceder al trono. La sucesión al trono de Jordania está regulada por la Constitución y sigue fundamentalmente la línea masculina de la dinastía hachemita: actualmente, el primero en la línea es el rey Abdalá II y, tras él, su hijo mayor, el príncipe heredero Hussein bin Abdullah, designado príncipe heredero en 2009.

Las reinas Letizia y Rania de Jordania se han mostrado muy afectuosas y cordiales durante su primer encuentro con motivo de la visita de los reyes de Jordania a España y en el que ambas han visitado las Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional, ubicadas dentro del Palacio Real

En caso de que Hussein accediera al trono, la sucesión correspondería a sus descendientes varones, ya que su hija, la princesa Iman, nacida en 2024, no forma parte de la línea sucesoria debido a las normas constitucionales. Si Hussein muriera sin descendencia masculina, la sucesión pasaría al siguiente hermano varón según las reglas establecidas por la Constitución, con el príncipe Hashem bin Abdullah, hermano menor de Hussein, entre las figuras relevantes en ese escenario. Estas disposiciones hacen que la sucesión jordana difiera de las monarquías que aplican una primogenitura absoluta, en las que hombres y mujeres heredan en igualdad de condiciones.

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