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Maestros convocan a una concentración para el jueves 13 de agosto en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala

La actividad iniciará a las 8:00, aunque en un llamado a bases de Senahú se pidió llegar desde las 7:30, y se plantea como una reunión nacional sin movilizaciones previstas

Mickey Singh, en el escenario, levanta el puño hacia una inmensa multitud. El fondo muestra carpas de colores, árboles y edificios de la ciudad bajo un cielo nublado
El STEG convocó una concentración de maestros para el 13 de agosto en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala para exponer reclamos laborales y sociales. (STEG oficial en Guatemala)
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El STEG convocó a una concentración de maestros para este jueves 13 de agosto en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, en una reunión con la que busca exponer reclamos laborales y sociales en un momento de alta tensión con el Ministerio de Educación, después de que el sector sindical rechazara el aumento salarial del 3 % y de que un juzgado laboral dejara sin efecto el emplazamiento promovido por la organización contra la cartera.

La convocatoria, difundida por la Asamblea Nacional del Magisterio y el sindicato, fija el inicio de la actividad a las 8:00, aunque en el llamado dirigido a bases de Senahú se indicó presencia desde las 7:30. El punto de reunión será la Plaza de la Constitución y, según el texto de la convocatoria, no se prevén movilizaciones.

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La organización llamó a sus afiliados del Ministerio de Educación a participar en una Reunión Nacional del Magisterio para presentar demandas sobre condiciones de trabajo de los docentes y asuntos que, según el gremio, también afectan a la población guatemalteca. El eje inmediato del malestar es el incremento salarial oficializado por la cartera, que el sector sindical considera insuficiente.

Documento de convocatoria con texto impreso, dos logotipos de sindicatos y un sello de agua que incluye texto en el fondo
Una convocatoria del STEG y ANM anuncia una reunión nacional de docentes en Guatemala el 13 de agosto de 2026, donde se exigirán mejoras laborales y sociales para el sector educativo. (STEG Oficial)

El sindicato reclama cambios laborales y más gasto escolar

Entre las principales exigencias figura el traslado de los docentes contratados en los renglones 021 y 022 al renglón 011 por medio de procesos de oposición. El sindicato también pidió que no se apruebe ninguna reforma al Decreto Legislativo 1.485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.

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La plataforma de reclamos incluye además un aumento urgente a Q25 para la alimentación escolar. A eso suma el suministro diario de vaso de leche líquida, calzado y vestimenta escolar.

El pliego incorpora demandas ajenas al ámbito estrictamente educativo. El magisterio reclama medidas para controlar los precios de los combustibles y de la canasta básica familiar, y también exige acciones frente a la inseguridad que afecta a la población.

En el llamado a las bases, el sindicato presentó la asamblea como una instancia de defensa de derechos y de mejores condiciones para niños y niñas. El mensaje insistió en la unidad, la organización y la presencia masiva de los afiliados como forma de presión.

Una multitud de personas con sombrillas de colores se congrega en una calle frente a un edificio grande de piedra con columnas y ventanas arqueadas
Una multitud de manifestantes se reúne en una calle céntrica frente al Palacio Nacional de la Cultura (Redes Sociales)

El conflicto con el Ministerio de Educación arrastra fallos adversos

La concentración se realizará después de un nuevo revés judicial para la organización encabezada por Joviel Acevedo. El 30 de julio de 2026, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo de Guatemala ordenó levantar el emplazamiento promovido por el sindicato contra el Ministerio de Educación, una decisión que despejó, al menos por ahora, el freno que había interrumpido la negociación del pacto colectivo.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Educación, el tribunal concluyó que el sindicato acudió a la vía judicial sin haber agotado antes la negociación directa, un requisito legal para solicitar esa medida. Por esa razón declaró improcedente el emplazamiento y ordenó dejarlo sin efecto.

La cartera sostuvo que mantuvo activa la mesa de diálogo durante más de 70 sesiones de negociación, pese a las medidas adoptadas por el gremio durante ese período. El conflicto se arrastra desde enero de 2026 y ha pasado por instancias laborales y constitucionales.

El emplazamiento es la actuación procesal con la que un juez notifica formalmente a la parte demandada sobre una acción legal, entrega copia de la demanda y fija plazo para responder. En este caso, esa medida había detenido las discusiones sobre el pacto colectivo entre la cartera y el sindicato.

El STEG rechazó la resolución y anunció apelaciones con el argumento de que la actuación procesal continúa vigente. Esa respuesta abrió una nueva etapa en una disputa de varios meses, marcada por fallos desfavorables para la organización sindical.

En este escenario, el magisterio se prepara para anunciar sus próximas acciones mientras vuelve a colocar sus demandas salariales y laborales en el centro de la discusión pública. En los próximos días, sus representantes prevén definir el rumbo del conflicto y las medidas que impulsarán para exigir respuestas a sus peticiones.

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