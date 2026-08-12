Reapertura del Cine Libertad con tecnología IMAX: el Centro Histórico de San Salvador consolida su nueva etapa cultural

Adriana Larín, directora de Aplan, durante su intervención en Entrevista AM de Canal Diez, donde presentó los avances de la revitalización urbana (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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El Centro Histórico de San Salvador da un paso trascendental con la reapertura del Cine Libertad, ahora equipado con tecnología IMAX, la primera en su tipo en El Salvador. La noticia representa una apuesta renovada por la cultura, el turismo y la revitalización del corazón de la capital salvadoreña, según explicó Adriana Larín, directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), en declaraciones concedidas durante el espacio Entrevista AM de Canal Diez.

“La recuperación de espacios públicos y revitalizarlos también para su revalorización y su reactivación han sido un punto medular en todo el desarrollo”, afirmó Larín al referirse al proceso que ha transformado el centro histórico.

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Sobre el Cine Libertad, resaltó que su reapertura “viene a cerrar básicamente también el año con lo mejor en tecnología, con lo mejor también para los amantes del cine”, aludiendo a la incorporación de la experiencia IMAX y a la programación cultural que acompañará el relanzamiento del emblemático recinto. Larín no brindó una fecha exacta para la inauguración, y aclaró que el anuncio oficial quedará a cargo del Gobierno.

La estructura renovada del Cine Libertad contará con un sistema IMAX with Laser, que incluye proyección 4K, imágenes nítidas, mayor brillo y un sistema de sonido envolvente de doce canales. El edificio, situado en la esquina de la 4ª Calle Oriente y la 6ª Avenida Sur, frente a la iglesia El Rosario, ofrecerá varias salas de exhibición, un museo interactivo, una terraza panorámica y espacios para la formación en artes audiovisuales.

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El renovado Cine Libertad, ahora con tecnología IMAX, se perfila como un nuevo atractivo cultural en el Centro Histórico de San Salvador.

“La tecnología IMAX nos permite no solamente ofrecer una experiencia única en el país, sino también posicionar al Centro Histórico como un destino cultural y turístico de primer nivel”, aseguró Larín. La funcionaria destacó el impacto que tendrá el proyecto en la oferta de entretenimiento, así como en la atracción de nuevos públicos al centro de la ciudad.

El Centro Histórico de San Salvador recibió más de un millón de visitantes durante las vacaciones de agosto. Las actividades incluyeron celebraciones religiosas, culturales y artísticas, con alta participación ciudadana y de turistas. Con la reapertura del Cine Libertad se prevé que el flujo turístico continúe en ascenso.

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Nuevos proyectos y proyecciones: una agenda en expansión

El renacer del Cine Libertad se integra a una agenda de desarrollo urbano y cultural que abarca nuevas aperturas de restaurantes, oficinas, gimnasios y hoteles. “Vienen más, otros restaurantes, diferentes también edificios que le están apostando a equiparlos como oficina, por ejemplo, reconvertirlos como uso oficina y demás proyectos”, adelantó Larín en Entrevista AM.

Entre las aperturas destacadas figuran dos nuevos hoteles los cuales estarán ubicados en el área de influencia del centro histórico y orientados a captar la creciente demanda de alojamiento tanto nacional como internacional.

En materia de eventos, el Centro Histórico de San Salvador será anfitrión del Festival Salazón en septiembre, un encuentro gastronómico que reunirá a chefs nacionales e internacionales; y de la Fine Dining Table Gala y Week en octubre, donde más de 150 chefs de Latinoamérica y Europa ofrecerán su propuesta culinaria en simultáneo en distintos restaurantes del centro y Surf City.

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“Durante el mes de octubre vamos a tener estos eventos que, sin duda alguna, también van a seguir reforzando y abonando todo el trabajo que estamos haciendo desde la cartera”, expresó Larín.

Adriana Larín, directora de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, durante su participación en el programa Entrevista AM de Canal Diez (Cortesía: Entrevista AM).

Vivienda y sostenibilidad: hacia un centro vivo

El objetivo de la transformación urbana no se limita al turismo. Larín explicó que se busca densificar el Centro Histórico con nuevos residentes y viviendas dignas, incluyendo proyectos de vivienda cooperativa.

“El objetivo principal no es solamente generar turismo y cultura en un área declarada como turística y cultural, sino más bien es densificar nuevamente el Centro Histórico de San Salvador. Y esto quiere decir, tener nuevos residentes, que los residentes actuales tengan vivienda digna”, detalló la directora.

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La funcionaria confirmó el interés creciente del sector privado en desarrollar proyectos inmobiliarios, como vivienda estudiantil, lo que contribuirá a la sostenibilidad del proyecto y a la consolidación de una comunidad activa en el centro.