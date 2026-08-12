De intentos de asalto a un homicidio y ataques a balazos: los casos recientes que han golpeado a mandos policiales de CDMX

Uno de los delincuentes fue detenido en posesión de una réplica de arma de fuego. Crédito: Redes Sociales

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El intento de asalto contra Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, ocurrido el 11 de agosto, tiene como antecedente otros episodios de violencia contra mandos policiales capitalinos.

En menos de dos años, un jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue asesinado durante un robo en el Estado de México, mientras otro mando de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc fue atacado a balazos cuando circulaba en una unidad oficial.

Los tres casos ocurrieron en circunstancias distintas y no existe, hasta ahora, información que permita relacionarlos entre sí. Sin embargo, tienen como punto en común que sus víctimas ocupaban cargos de responsabilidad dentro de corporaciones de seguridad de la Ciudad de México.

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El caso más reciente ocurrió la tarde del martes 11 de agosto de 2026, cuando Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, circulaba en un vehículo acompañado por tres policías de la SSC que fungían como sus escoltas.

De acuerdo con información de la SSC, el funcionario y sus acompañantes se encontraban en el cruce de Abraham González y avenida Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cuando dos sujetos intentaron asaltar el vehículo.

Los escoltas descendieron de la unidad y realizaron disparos para disuadir a los presuntos delincuentes. Después se inició una persecución que terminó con la detención de uno de los sospechosos.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los tres policías sometieron al hombre en el suelo. El detenido fue identificado como un hombre de 24 años. Durante una revisión preventiva le encontraron una réplica de arma de fuego y un teléfono celular.

El sospechoso fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer su posible responsabilidad.

José Jacinto Ponce Alfaro, asesinado durante un robo en Chalco

El antecedente más grave ocurrió el 30 de septiembre de 2025, cuando José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la SSC, fue asesinado durante un robo en el municipio de Chalco, Estado de México.

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Los tres casos ocurrieron en circunstancias distintas y no existe, hasta ahora, información que permita relacionarlos entre sí. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

El mando viajaba en una motocicleta junto con su esposa, quien también era integrante de la Policía capitalina. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos fueron interceptados por sujetos que pretendían apoderarse de la motocicleta.

La investigación estableció posteriormente que Misael “N”, alias “El Chino”, habría conducido la motocicleta utilizada para alcanzar a la pareja. Otro sujeto, menor de edad, habría descendido de la unidad para confrontar directamente al mando.

El menor habría apuntado con un arma a Ponce Alfaro y le exigió que entregara la motocicleta. Cuando el policía se negó, el agresor le disparó. La esposa del mando presenció el ataque y, según la investigación, pidió que se llevaran el vehículo; sin embargo, el agresor también disparó contra ella y la hirió.

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Los atacantes huyeron después de apoderarse de la motocicleta. Ponce Alfaro murió a consecuencia de las heridas.

El caso derivó en la detención de Misael “N”, alias “El Chino” o “El Negro”, el 4 de octubre de 2025. La FGJEM señaló que presuntamente había conducido la motocicleta con la que él y otro sujeto dieron alcance a las víctimas.

Posteriormente, las autoridades detuvieron a José Guadalupe “N”, alias “El Cuñadito”, señalado como otro involucrado. De acuerdo con la investigación, habría proporcionado armas a los autores materiales y participado en la planeación del robo.

En noviembre de 2025, un juez vinculó a proceso a José Guadalupe “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo con la agravante de causar la muerte y le impuso prisión preventiva. Con esta detención, sumaron dos personas procesadas por el homicidio del mando capitalino.

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La investigación señaló además la participación de un adolescente en el ataque, por lo que el caso involucró tanto a adultos como a un menor de edad.

Norberto Ramos, atacado a balazos mientras viajaba en una unidad oficial

El tercer antecedente ocurrió el 22 de junio de 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc. Esa noche, Norberto Ramos, jefe de la Policía Auxiliar del sector 64 Orión, circulaba en una camioneta de la SSC por la colonia Buenavista cuando fue víctima de una agresión armada.

El mando viajaba por la calle Aldama, en las inmediaciones de la sede de la alcaldía, cuando escuchó detonaciones. Ramos detuvo la marcha y descendió de la unidad para revisar qué había ocurrido.

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Al inspeccionar el vehículo encontró impactos de bala. Inicialmente, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que habían sido nueve disparos; sin embargo, los peritajes realizados posteriormente por la Fiscalía capitalina establecieron que la camioneta había recibido dos impactos de arma de fuego.

El 22 de junio de 2025, en la alcaldía Cuauhtémoc, Norberto Ramos, jefe de la Policía Auxiliar del sector 64 Orión, fue atacado a balazos mientras circulaba en una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por la colonia Buenavista. El mando resultó ileso. Crédito: (redes sociales)

Los impactos quedaron en la estructura tubular y otras partes de la unidad. El mando resultó ileso y esa misma noche rindió declaración ante el Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y ordenó el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para intentar establecer cómo ocurrió la agresión y localizar a los responsables.

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La SSC también abrió una investigación interna a través de su Dirección General de Asuntos Internos. El entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, pidió esperar los resultados de las indagatorias antes de establecer un móvil.

De hecho, las autoridades evitaron inicialmente calificar el ataque como un atentado directo. Vázquez señaló que era prematuro establecer una hipótesis y mencionó que entre las posibilidades estaban desde una bala perdida hasta una agresión deliberada.

A diferencia de los casos de Ponce Alfaro y Guerrero Chiprés, en el ataque contra Ramos no se estableció que el objetivo fuera un robo. El hecho permanece documentado como una agresión armada contra un mando de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc.

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Los tres episodios muestran escenarios diferentes: Guerrero Chiprés logró salir ileso de un intento de asalto y uno de los sospechosos fue detenido; Ponce Alfaro murió durante un robo y dos adultos fueron posteriormente procesados; mientras que Ramos sobrevivió a una agresión a tiros cuyo móvil no había sido determinado en los primeros avances de la investigación.