Hallaron enterrado y maniatado a un hombre a 200 metros de su casa en Ecuador

El hombre fue enterrado a 200 metros de su vivienda (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino/Archivo)

El hallazgo de un cuerpo enterrado a pocos metros de una vivienda en el cantón Balao, provincia del Guayas, activó un operativo policial la tarde del sábado 28 de febrero de 2026. La víctima fue identificada como Manuel O., de 57 años.

Según informó Ecuavisa, el cadáver fue localizado a aproximadamente 200 metros de su casa, en la comuna Asoprosarba, y presentaba signos de haber sido maniatado y ahorcado con un cable de luz, de acuerdo con la inspección preliminar realizada en el sitio.

De acuerdo con el reporte del medio, la desaparición había sido advertida días antes. El hombre fue visto por última vez el 25 de febrero y, al no tener noticias suyas, un guardia de la asociación agrícola para la que trabajaba se contactó con una de sus hijas el 26 de febrero para consultar si se encontraba en La Troncal, en la provincia del Cañar. La falta de comunicación generó preocupación inmediata entre sus familiares.

Balao está ubicada a 123 kilómetros al sur de Guayaquil. (Prefectura del Guayas)

Ecuavisa detalló que, tras esa alerta, familiares y moradores del sector realizaron una primera búsqueda sin resultados. Al día siguiente, la hija acudió a la Fiscalía de Balao para presentar la denuncia por desaparición. Dos días después, un sobrino y un trabajador retomaron el rastreo en los alrededores de la vivienda y observaron un área con tierra removida. Al excavar, encontraron el cuerpo y notificaron a la Policía Nacional.

Según la publicación, los familiares aseguraron que Manuel O. no había manifestado tener amenazas o conflictos previos. Hasta el momento, no se reportaban detenciones vinculadas con el caso y la investigación quedó a cargo de las unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía.

El crimen se produce en un contexto de persistente crisis de seguridad en Ecuador. En los últimos años, el país ha registrado un incremento sostenido de muertes violentas, particularmente en provincias de la Costa como Guayas. Las estadísticas oficiales han mostrado picos históricos en la tasa de homicidios desde 2022, en medio de disputas entre organizaciones criminales, expansión del narcotráfico y debilitamiento de capacidades institucionales en distintos territorios.

Prueba de aquello es que Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado, el país escaló hasta el quinto puesto entre 193 Estados evaluados, con un puntaje de criminalidad de 7,48 sobre 10, una de las calificaciones más altas del mundo. El informe lo sitúa entre los entornos más complejos para la gobernanza frente a economías ilícitas y estructuras criminales, reflejando una transformación profunda en su papel dentro de las dinámicas del crimen transnacional.

Miembros de la Fuerza Aérea patrullan el barrio La Delia de Durán, Ecuador, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

El patrón descrito en este caso, una víctima atada, asfixiada y posteriormente enterrada, evidencia un nivel de violencia que, aunque requiere confirmación judicial sobre su móvil, se inscribe en un escenario nacional donde los homicidios presentan cada vez mayor grado de brutalidad y planificación. La práctica de ocultar cuerpos para retrasar su hallazgo ha sido identificada por autoridades en investigaciones recientes en varias provincias, lo que complejiza la labor forense y de persecución penal.

Desde la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, el Gobierno ha implementado estados de excepción y operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas para contener la violencia. Sin embargo, los asesinatos continúan registrándose tanto en centros urbanos como en zonas rurales, lo que ha ampliado la percepción de inseguridad en distintos cantones del país.

En Balao, el descubrimiento del cuerpo a escasa distancia de la vivienda de la víctima generó conmoción entre los habitantes del sector. El caso ahora dependerá de las pericias técnicas, levantamiento de indicios y análisis forense que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el asesinato de Manuel O. se suma a la lista de muertes violentas que reflejan la complejidad del panorama de seguridad que atraviesa Ecuador en 2026.