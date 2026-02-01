En medio de la grave crisis energética, los cubanos también sufrieron inundaciones en zonas bajas de La Habana

Un automóvil transita por una calle inundada, debido a las lluvias, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cuba enfrenta este domingo una jornada crítica marcada por dos emergencias simultáneas: un frente frío con fuertes vientos e inundaciones en la región occidental, y apagones que afectarán al 59,3% del territorio durante el horario de mayor demanda eléctrica. La convergencia de ambos fenómenos expone la fragilidad estructural que atraviesa la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El octavo frente frío de la temporada invernal llegó al occidente cubano durante la tarde del sábado, generando rachas de viento de hasta 82 kilómetros por hora, según el Instituto de Meteorología. Las penetraciones del mar rebasaron el muro del Malecón habanero, provocando inundaciones en calles de El Vedado donde el agua afectó cisternas y sótanos de edificios residenciales.

Equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil evacuaron a personas vulnerables residentes en zonas cercanas al litoral capitalino. Las olas alcanzaron entre tres y cuatro metros de altura, avanzando tierra adentro en sectores históricamente afectados. El Insmet advirtió que las marejadas continuarán durante todo este domingo en el litoral norte, con ligeras inundaciones que disminuirán desde el final de la tarde.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se reúnen en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional, el cuarto en menos de un año, que provocó un apagón en todo el país, en La Habana, Cuba. 10 de septiembre de 2025 REUTERS/Norlys Perez/Archivo

La masa de aire frío proveniente del Golfo de México provocará temperaturas mínimas entre 11 y 14 grados Celsius en occidente y centro, mientras que en el oriente se esperan valores entre 17 y 21 grados. Los vientos del nordeste tendrán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, provocando chubascos principalmente en la costa norte.

Paralelamente, la crisis energética que arrastra Cuba se manifestó con particular dureza. Los apagones afectarán simultáneamente al 59,3% del territorio durante el horario de mayor consumo, según la Unión Eléctrica de Cuba. Esta cifra refleja el deterioro sostenido del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo déficit de generación paraliza la vida de millones de cubanos.

Personas repostan en una gasolinera mientras otros esperan detrás en una larga fila en La Habana, Cuba, el viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Las centrales termoeléctricas operan con obsolescencia crítica tras décadas sin inversiones significativas en mantenimiento. A esto se suma un déficit crónico de combustible por la incapacidad del régimen de importar petróleo en cantidades suficientes debido a la escasez de divisas.

Durante febrero, Cuba ha registrado apagones diarios con afectaciones entre 1.362 y 1.779 megavatios, sin ninguna jornada con menos del 41% del país sin electricidad en las horas pico, según datos de la Unión Eléctrica analizados por medios independientes. Provincias como Camagüey, Holguín y Matanzas han experimentado cortes superiores a 20 horas diarias.

Los apagones afectan la refrigeración de alimentos, el funcionamiento de hospitales que dependen de generadores ineficaces, el suministro de agua potable y la producción de pan. La Habana, tradicionalmente menos afectada, enfrenta desde febrero cortes programados de hasta seis horas diarias, además de apagones nocturnos no planificados.

Durante 2025, Cuba ha sufrido al menos seis colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional, dejando a los aproximadamente 10 millones de habitantes sin electricidad durante horas e incluso días completos. El colapso más reciente ocurrió a mediados de febrero, cuando diez unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio simultáneamente.

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

Cálculos independientes estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su sistema eléctrico, cifra que el régimen no puede reunir. La dependencia del petróleo venezolano, drásticamente reducida, ha sido parcialmente compensada por envíos mexicanos de cerca de 200.000 barriles diarios de combustible subsidiado, según reportes de medios especializados. Sin embargo, estos suministros no han revertido el deterioro del sistema.

Cuba puede afrontar una “grave crisis” en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronosticó para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es “muy difícil de cuantificar” el punto de quiebra del país, luego de que EEUU anunciara este jueves que impondría sanciones a quien directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba.

La convergencia de la emergencia climática con la crisis eléctrica expone la vulnerabilidad cubana ante choques múltiples. Las bajas temperaturas aumentan la demanda energética justo cuando el sistema tiene menor capacidad de respuesta.