Trump afirmó que el régimen de Cuba “no podrá sobrevivir” tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, durante declaraciones a la prensa en la presentación de un documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

“Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó el mandatario al responder preguntas de periodistas en ese acto público.

Consultado sobre si su Gobierno intenta “ahogar” a Cuba con estas medidas, Trump sostuvo que esa palabra es “muy dura”, aunque describió al país caribeño como una “nación en decadencia”.

“Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, declaró.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de la firma de una orden ejecutiva que dispone la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, con el objetivo de intensificar la presión económica sobre la isla. La medida apunta a profundizar una crisis que, según el Gobierno estadounidense, se agravó tras el corte en el envío de crudo venezolano.

Ese corte ocurrió luego del derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro, un hecho que, de acuerdo con la posición de Washington, alteró de manera significativa el suministro energético hacia Cuba.

“Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó el mandatario (REUTERS)

En el texto de la orden ejecutiva, Trump fundamentó la decisión en razones de seguridad nacional y política exterior. “Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó.

Trump sostuvo con anterioridad que el régimen cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, una operación que concluyó con la captura del dictador venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Desde la perspectiva de Washington, el fin del envío de crudo venezolano a Cuba provocará un cambio de régimen en la isla. El Gobierno estadounidense considera que la interrupción del suministro energético impacta de manera directa en un país que atraviesa una grave crisis económica y social.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la combinación del cese del petróleo venezolano y la imposición de aranceles a terceros países intensifica la presión sobre el Gobierno cubano y limita su capacidad de respuesta frente a la situación interna.

Por su parte, el régimen cubano reaccionó a la intervención estadounidense en Caracas y la calificó como un “acto de terrorismo”, según expresó oficialmente La Habana. Las autoridades cubanas advirtieron a Estados Unidos que no tolerarán intimidaciones ni amenazas y subrayaron que no habrá entendimiento posible ni negociación bajo “coerción”.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (REUTERS)

No obstante, la dictadura expresó su disposición a mantener un diálogo con Washington, siempre que ese proceso se base en la “igualdad y el respeto”, de acuerdo con su postura oficial.

Cuba depende en gran medida de suministros externos de crudo y combustibles refinados para sostener su sistema eléctrico, el transporte y sectores clave de su economía. Washington considera que ese flujo energético permite a la dictadura de La Habana mantenerse en el poder y financiar actividades que, según la administración estadounidense, afectan la estabilidad regional.

El mecanismo diseñado por la Casa Blanca establece que el secretario de Comercio determine si un país vende o entrega petróleo a Cuba, incluso mediante intermediarios o terceros. Una vez realizada esa determinación, el secretario de Estado evaluará, en consulta con otros organismos, si corresponde imponer un arancel adicional y en qué magnitud. La decisión final quedará en manos del presidente Trump.

La orden también otorga al Ejecutivo amplias facultades para modificar o suspender la medida. Trump se reservó la posibilidad de ajustar el esquema tarifario si el régimen de Cuba o los países involucrados “adoptan medidas significativas” que reduzcan la amenaza percibida o se alineen con los objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos. Asimismo, advirtió que cualquier represalia comercial podrá recibir una respuesta con nuevas modificaciones.

El tanquero Ocean Mariner cruza la bahía de La Habana luego de completar una entrega de combustible procedente de México (REUTERS/Norlys Perez/Foto de Archivo)

El documento sostiene además que la isla alberga capacidades militares y de inteligencia de países considerados adversarios de Estados Unidos. Entre los ejemplos citados figura la presencia de la mayor instalación de inteligencia de Rusia fuera de su territorio, dedicada, según Washington, a recolectar información sensible estadounidense.

Además, el texto acusa al régimen cubano de brindar refugio y apoyo a organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como Hezbollah y Hamas.

“Cuba crea un entorno seguro para que estos grupos establezcan vínculos económicos, culturales y de seguridad en la región”, afirma la orden ejecutiva, que también menciona la cooperación de La Habana con China e Irán.

(Con información de EFE y AFP)