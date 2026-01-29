Panamá

Cancillería panameña da seguimiento al accidente en el Lago de Atitlán que dejó dos panameñas fallecidas

El hecho se registró durante un traslado turístico entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en medio de fuertes vientos.

Guardar
El accidente ocurrió en el
El accidente ocurrió en el Lago de Atitlán, durante un trayecto turístico entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá, Guatemala. Archivo

La Cancillería de Panamá informó que, a través de la Embajada de la República en Guatemala y su Comisión Consular, se ha dado seguimiento al accidente ocurrido el martes en el Lago de Atitlán, en el trayecto entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá, que involucró a una embarcación turística con pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña.

De acuerdo con la comunicación oficial, las autoridades guatemaltecas confirmaron el fallecimiento de dos mujeres panameñas, cuyas identidades estaban en proceso de verificación oficial al momento del pronunciamiento.

Además, se informó sobre el rescate de varios pasajeros y la activación de un operativo para localizar a una persona que todavía se consideraba desaparecida.

La Embajada mantiene comunicación permanente con las autoridades de Guatemala y con los familiares de los afectados, brindando asistencia consular y acompañamiento en la gestión de los trámites requeridos.

Según los primeros reportes de medios y autoridades del país centroamericano, el accidente se produjo cuando la lancha en la que viajaban varias personas volcó debido a fuertes ráfagas de viento, un fenómeno climático común en el área conocido como Xocomil, que genera condiciones de navegación peligrosas incluso en aguas interiores.

La lancha involucrada transportaba turistas,
La lancha involucrada transportaba turistas, en su mayoría panameños, cuando fue sorprendida por fuertes ráfagas de viento asociadas al fenómeno Xocomil. Archivo

La embarcación, identificada por testigos como una lancha de transporte turístico llamada Tiburón, se desplazaba por el lago transportando a un grupo de personas que incluía turistas panameños y al menos un menor de edad. El grupo se dirigía hacia San Juan La Laguna cuando, según versiones preliminares del piloto, la fuerza del viento provocó la pérdida de control del bote y su posterior vuelco.

Los equipos de emergencia guatemaltecos, incluyendo la 33ª Compañía de Bomberos Voluntarios y unidades especializadas conocidas como Hombres Rana, participaron en las labores de búsqueda y rescate en el lago.

Estos grupos lograron recuperar los cuerpos de las dos mujeres panameñas, que fueron auxiliadas por buzos y rescatistas tras el vuelco de la embarcación. Al menos cinco personas más fueron localizadas con vida y trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, incluyendo a un menor que fue reportado en estado inconsciente inicialmente.

Aunque se desconocen oficialmente los nombres completos de las víctimas, versiones extraoficiales y reportes de prensa señalan que las panameñas perdieron la vida por asfixia tras caer al agua como consecuencia del vuelco.

Las autoridades guatemaltecas iniciaron procedimientos legales y se esperaba coordinar con Panamá la repatriación de los cuerpos una vez concluidos los trámites respectivos.

El capitán de la lancha, un joven de 19 años, fue aprehendido por la Policía Nacional Civil de Guatemala para ser puesto a disposición de un juez y esclarecer su responsabilidad en el accidente.

Equipos de emergencia guatemaltecos, incluidos
Equipos de emergencia guatemaltecos, incluidos buzos y rescatistas especializados, participaron en las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de la embarcación. Archivo

En declaraciones recogidas por medios locales, el piloto aseguró que todos los ocupantes llevaban chalecos salvavidas, aunque el accidente ocurrió a pesar de las medidas de seguridad.

El Lago de Atitlán es uno de los principales destinos turísticos de Guatemala y atrae a miles de viajeros cada año por su belleza natural y las comunidades que lo rodean.

Sin embargo, este cuerpo de agua también es conocido por sus cambios repentinos en las condiciones climáticas y la presencia del Xocomil, que puede generar ráfagas fuertes e inesperadas, poniendo en riesgo la navegación de embarcaciones pequeñas sin el equipo adecuado o sin la preparación necesaria para enfrentar estas condiciones.

Las autoridades locales señalaron que las investigaciones continuaban y que se evaluarían posibles responsabilidades legales derivadas del accidente.

Por su parte, la Cancillería de Panamá reiteró su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas, coordinar con las autoridades guatemaltecas todos los aspectos consulares necesarios y seguir proporcionando información oficial conforme esté disponible.

El gobierno panameño también recordó a sus ciudadanos que extremen precauciones al viajar al extranjero, especialmente cuando se trate de actividades con riesgo inherente como paseos en lagos o zonas acuáticas con condiciones climáticas variables.

Temas Relacionados

PanamáGuatemalaLago de AtitlánXocomilTuristas

Últimas Noticias

Casa por cárcel para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo tras imputación penal

La decisión se tomó tras una audiencia marcada por el debate sobre un posible fuero vinculado al Parlacen y un análisis patrimonial que sustenta la imputación fiscal

Casa por cárcel para el

Petro propone en Panamá un pacto regional por la vida y la libertad en América Latina

Durante la plenaria inaugural del Foro Económico Internacional de la CAF, el mandatario colombiano defendió la integración como respuesta a la crisis global, al crimen transnacional y al debilitamiento de las instituciones multilaterales.

Petro propone en Panamá un

Panamá redujo su déficit fiscal a cerca de 4% del PIB y busca recuperar la confianza de los mercados

El ministro de Economía, Felipe Chapman, afirmó en el Foro Económico CAF 2026 que la disciplina fiscal y una estrategia de financiamiento diversificada han sido claves para estabilizar las finanzas públicas

Panamá redujo su déficit fiscal

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La evaluación abarcará más de 20 años de gestión y concluirá con un informe previsto para septiembre de 2026

Iglesia Católica panameña establece comisión

De Panamá a un tribunal federal: el falso piloto acusado de volar gratis durante años

El caso de Dallas Pokornik expone fallas en los sistemas de verificación de aerolíneas, tras revelarse que utilizó credenciales falsas para acceder a beneficios reservados a personal autorizado

De Panamá a un tribunal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anuncian avance decisivo del Tren

Anuncian avance decisivo del Tren del Café tras reunión en Bogotá: el proyecto tiene luz verde, esto es lo que sigue

Luis Carlos Leal reveló cómo Laura Sarabia influyó en presunto saqueo al sistema de salud que denunció Petro: “Llegaron las hojas de vida”

Liberan a exdiputado del PRI ligado al CJNG en Oaxaca: cumplió 4 de 70 años de prisión

Caso de Julián Bedoya, acusado de irregularidades en su grado, estaría en riesgo de preescribir, según advertencia de la Universidad de Medellín

Subsidios al transporte: el Gobierno impulsa una auditoría y retiene fondos a empresas tras detectar irregularidades

INFOBAE AMÉRICA
Trump y Sheinbaum abordan las

Trump y Sheinbaum abordan las relaciones bilaterales en una "productiva" llamada

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Saiko se une a Tito el Bambino en 'Dios los bendiga', el primer adelanto de su nuevo disco

EEUU afirma que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país norteamericano

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams mostró su lado

Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

El trastorno mental que sufre Khloé Kardashian y afecta su vida romántica

La historia detrás del legendario collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó a la alfombra roja

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Hizo un voto de pobreza y se declara “extremista católico”: así vive hoy el actor de Alfalfa en “Pequeños Traviesos” tras alejarse de Hollywood