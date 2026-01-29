Cancillería panameña da seguimiento al accidente en el Lago de Atitlán que dejó dos panameñas fallecidas

El accidente ocurrió en el Lago de Atitlán, durante un trayecto turístico entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá, Guatemala. Archivo

La Cancillería de Panamá informó que, a través de la Embajada de la República en Guatemala y su Comisión Consular, se ha dado seguimiento al accidente ocurrido el martes en el Lago de Atitlán, en el trayecto entre Panajachel y Santa Cruz La Laguna, en el departamento de Sololá, que involucró a una embarcación turística con pasajeros en su mayoría de nacionalidad panameña.

De acuerdo con la comunicación oficial, las autoridades guatemaltecas confirmaron el fallecimiento de dos mujeres panameñas, cuyas identidades estaban en proceso de verificación oficial al momento del pronunciamiento.

Además, se informó sobre el rescate de varios pasajeros y la activación de un operativo para localizar a una persona que todavía se consideraba desaparecida.

La Embajada mantiene comunicación permanente con las autoridades de Guatemala y con los familiares de los afectados, brindando asistencia consular y acompañamiento en la gestión de los trámites requeridos.

Según los primeros reportes de medios y autoridades del país centroamericano, el accidente se produjo cuando la lancha en la que viajaban varias personas volcó debido a fuertes ráfagas de viento, un fenómeno climático común en el área conocido como Xocomil, que genera condiciones de navegación peligrosas incluso en aguas interiores.

La lancha involucrada transportaba turistas, en su mayoría panameños, cuando fue sorprendida por fuertes ráfagas de viento asociadas al fenómeno Xocomil. Archivo

La embarcación, identificada por testigos como una lancha de transporte turístico llamada Tiburón, se desplazaba por el lago transportando a un grupo de personas que incluía turistas panameños y al menos un menor de edad. El grupo se dirigía hacia San Juan La Laguna cuando, según versiones preliminares del piloto, la fuerza del viento provocó la pérdida de control del bote y su posterior vuelco.

Los equipos de emergencia guatemaltecos, incluyendo la 33ª Compañía de Bomberos Voluntarios y unidades especializadas conocidas como Hombres Rana, participaron en las labores de búsqueda y rescate en el lago.

Estos grupos lograron recuperar los cuerpos de las dos mujeres panameñas, que fueron auxiliadas por buzos y rescatistas tras el vuelco de la embarcación. Al menos cinco personas más fueron localizadas con vida y trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, incluyendo a un menor que fue reportado en estado inconsciente inicialmente.

Aunque se desconocen oficialmente los nombres completos de las víctimas, versiones extraoficiales y reportes de prensa señalan que las panameñas perdieron la vida por asfixia tras caer al agua como consecuencia del vuelco.

Las autoridades guatemaltecas iniciaron procedimientos legales y se esperaba coordinar con Panamá la repatriación de los cuerpos una vez concluidos los trámites respectivos.

El capitán de la lancha, un joven de 19 años, fue aprehendido por la Policía Nacional Civil de Guatemala para ser puesto a disposición de un juez y esclarecer su responsabilidad en el accidente.

Equipos de emergencia guatemaltecos, incluidos buzos y rescatistas especializados, participaron en las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de la embarcación. Archivo

En declaraciones recogidas por medios locales, el piloto aseguró que todos los ocupantes llevaban chalecos salvavidas, aunque el accidente ocurrió a pesar de las medidas de seguridad.

El Lago de Atitlán es uno de los principales destinos turísticos de Guatemala y atrae a miles de viajeros cada año por su belleza natural y las comunidades que lo rodean.

Sin embargo, este cuerpo de agua también es conocido por sus cambios repentinos en las condiciones climáticas y la presencia del Xocomil, que puede generar ráfagas fuertes e inesperadas, poniendo en riesgo la navegación de embarcaciones pequeñas sin el equipo adecuado o sin la preparación necesaria para enfrentar estas condiciones.

Las autoridades locales señalaron que las investigaciones continuaban y que se evaluarían posibles responsabilidades legales derivadas del accidente.

Por su parte, la Cancillería de Panamá reiteró su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas, coordinar con las autoridades guatemaltecas todos los aspectos consulares necesarios y seguir proporcionando información oficial conforme esté disponible.

El gobierno panameño también recordó a sus ciudadanos que extremen precauciones al viajar al extranjero, especialmente cuando se trate de actividades con riesgo inherente como paseos en lagos o zonas acuáticas con condiciones climáticas variables.