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México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil

Con este resultado, el tricolor pierde la primera posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos, pero tendrá otra oportunidad por la vía del repechaje

El equipo azteca mantiene buen paso en la competencia internacional.
Con este resultado, el tricolor pierde la primera posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos, pero tendrá otra oportunidad por la vía del repechaje. (TW Olimpismo Mexicano)
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La Selección Mexicana Varonil cayó en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football frente a Canadá por marcador de 34-26 en tiempo extra, perdiendo así la primera posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos

Todavía tendrán la posibilidad de buscar su pase a Los Ángeles a través de los Olympic Q Series. Para ello, primero deberán competir en el Campeonato Continental 2027, donde los dos primeros lugares obtendrán su boleto a ese torneo preclasificatorio rumbo a los Olímpicos.

El camino de México hacia la final

La Selección Mexicana Varonil ocupa la tercera posición del ranking
La Selección Mexicana Varonil ocupa la tercera posición del ranking (X / Comité Olímpico Mexicano )

El trayecto de México fue positivo desde el comienzo con victorias sobre Alemania, Suiza y Brasil, las cuales les permitieron acceder como primer lugar e invictos a los cuartos de final.

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Ya en la ronda de cuartos de final, el equipo tuvo que venir de atrás tras ir perdiendo por una posesión frente a Panamá al medio tiempo, pero Diego Arvizu apareció desde los controles para darle vuelta a la página y conseguir la victoria por un marcador de 33-29.

El punto más alto llegó vs Estados Unidos en semifinales, donde en un duelo altamente cargado del lado ofensivo, el tricolor estuvo cerca de vencer a la mejor selección del mundo. Sin embargo, cayeron por 42-40, pero con la cara en alto.

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