México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil

Con este resultado, el tricolor pierde la primera posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos, pero tendrá otra oportunidad por la vía del repechaje. (TW Olimpismo Mexicano)

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La Selección Mexicana Varonil cayó en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football frente a Canadá por marcador de 34-26 en tiempo extra, perdiendo así la primera posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos

Todavía tendrán la posibilidad de buscar su pase a Los Ángeles a través de los Olympic Q Series. Para ello, primero deberán competir en el Campeonato Continental 2027, donde los dos primeros lugares obtendrán su boleto a ese torneo preclasificatorio rumbo a los Olímpicos.

El camino de México hacia la final

La Selección Mexicana Varonil ocupa la tercera posición del ranking (X / Comité Olímpico Mexicano )

El trayecto de México fue positivo desde el comienzo con victorias sobre Alemania, Suiza y Brasil, las cuales les permitieron acceder como primer lugar e invictos a los cuartos de final.

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Ya en la ronda de cuartos de final, el equipo tuvo que venir de atrás tras ir perdiendo por una posesión frente a Panamá al medio tiempo, pero Diego Arvizu apareció desde los controles para darle vuelta a la página y conseguir la victoria por un marcador de 33-29.

El punto más alto llegó vs Estados Unidos en semifinales, donde en un duelo altamente cargado del lado ofensivo, el tricolor estuvo cerca de vencer a la mejor selección del mundo. Sin embargo, cayeron por 42-40, pero con la cara en alto.