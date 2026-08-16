No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

El goleador del Deportivo Pereira en el título del 2022 gestionó varias toneladas de ayuda desde Bogotá junto con su esposa - crédito Instagram

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Leonardo Castro es uno de los futbolistas de la Liga BetPlay que se han solidarizado con las víctimas del sismo del 10 de agosto, con magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó serios daños en ciudades capitales como Cali, Quibdó, Manizales y Pereira, ciudad a la que le guarda especial cariño por ser en donde se crió.

El delantero, que fue campeón en el 2022 con el cuadro Matecaña, en donde jugó 106 partidos y fue goleador de la Liga en el segundo semestre del año en el que levantó el título, desde el primer momento en que se comenzó a conocer la magnitud de la tragedia, junto con su esposa Daniela Munevar, lideró la recolección de ayudas en una bodega en Bogotá.

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La esposa del delantero de Millonarios registró el emotivo momento al cerrar las puertas del primer furgón repleto de víveres para Risaralda y Cauca

Daniela Munevar registró la emoción de Leonardo Castro al momento de cerrar las puertas del primero de tres camiones completados y despachados hacia la ciudad de Pereira para ayudar a los que sufrieron los destrozos del terremoto. Aunque el delantero es oriundo del Tambo, Cauca, sus padres se trastearon en sus primeros años de vida al departamento de Risaralda, en donde Castro se formó como futbolista.

Desde Bogotá han salido más de 1.000 toneladas de ayudas hacia distintos municipios y ciudades afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito Instagram

En total, Leonardo Castro consiguió llenar dos camiones hacia Pereira y un tercer furgón partió hacia la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Los kits incluyen artículos básicos de aseo (papel higiénico, cepillos de dientes, cremas dentales, jabón, champú); productos básicos de la canasta familiar no perecederos (atún, agua, arroz, lentejas, chocolate, café, panela) y elementos de hábitat como colchonetas y cobijas.

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El sismo del 10 de agosto en Pereira dejó a 58.000 niños desescolarizados y abrió un problema inmediato para la continuidad de las clases: los 165 colegios públicos de la capital de Risaralda presentan daños severos y solo 15 podrían reabrir con arreglos rápidos, según informó el ministro del Interior Rodrigo Lara.

La emergencia excede el frente educativo. Durante un Puesto de Mando Unificado realizado este sábado, Lara reportó cerca de 260 personas desaparecidas, 96 fallecidos en Pereira sin contar las víctimas de Dosquebradas, más de 8.000 solicitudes de evaluación de viviendas y 28.000 toneladas de escombros retiradas.

El ministro añadió que ya fue atendida una solicitud relacionada con el suministro de ACPM. También informó que 500 policías llegaron al municipio de Pereira para apoyar las labores de seguridad, orden y estabilidad.

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El mensaje de Daniela Munevar y Leonardo Castro tras la jornada de recolección de ayudas

En redes sociales, la pareja compartió momentos de la jornada de recolección y dejaron un emotivo mensaje - crédito Instagram

“Gracias por permitirnos ser instrumentos de amor y por tocar el corazón de tantas personas que decidieron unirse a esta causa. Gracias a cada persona que donó, compartió, oró, ayudó a recoger, organizar y aportar desde el corazón.

Entre todos logramos llenar 3 camiones de ayudas que serán llevadas a Pereira para acompañar a tantas familias que hoy lo han perdido todo.

Cada caja, cada bolsa, cada cobija y cada aporte lleva algo mucho más grande: amor, solidaridad, esperanza y la certeza de que no están solos.

Hoy entendemos que cuando Dios pone un propósito en nuestro corazón, también pone en el camino personas maravillosas dispuestas a ayudar.

Que Dios multiplique cada donación, cada gesto de generosidad y cada oración. Que bendiga abundantemente a todos los que hicieron parte de esto y que estas ayudas puedan llevar un poquito de alivio a quienes más lo necesitan.

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Gracias por demostrarnos que cuando nos unimos con amor y fe, podemos hacer cosas enormes.

Seguimos confiando en Dios y poniendo nuestras manos a su servicio.

A Él sea toda la gloria."

Millonarios FC liderará jornada de recolección de ayudas para las víctimas del sismo del 10 de agosto

El club y sus jugadores estarán en el sitio de recolección de ayudas en Bogotá - crédito Millonarios FC

Millonarios realizará este lunes 17 de agosto una jornada de recolección de víveres para los afectados por el sismo, con presencia de jugadores del club. La actividad recibirá donaciones desde las 2:00 p. m. en la dirección cra. 16c # 160-44, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

En un mensaje difundido por el club, Millonarios convocó a sus hinchas y a la ciudadanía a participar: “La ayuda no puede parar. Hoy queremos seguir sumando esfuerzos por las familias y comunidades afectadas por el terremoto. Acompáñanos este lunes en esta jornada de recolección. Nuestros jugadores estarán presentes para recibir las donaciones y compartir este momento de…”.

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La publicación señaló que el equipo capitalino se unió al Banco de Alimentos, a través del cual se pueden hacer aportes en especie y también donaciones económicas.

Las ayudas tendrán como destino Cali, Pereira, Manizales y Chocó - crédito X

Distintas barras organizadas también impulsan recolecciones por su lado y los aficionados “Azules” reunieron algo más de 30 toneladas. En una de esas jornadas estuvo Andrés Llinás, y asistieron futbolistas del plantel femenino: Lina Gómez, Isabela Sánchez, Laura Bolaño, Sara Pineda y Sandra Ibargüen.

Para quienes no puedan asistir, el artículo consignó que el club habilitó la llave BRE-B 0091677852. También precisó que las ayudas pueden llevarse al Banco de Alimentos en la dirección calle 19A # 31 – 50, en Bogotá.

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