América Latina

El presidente de Ecuador presentó una estrategia contra el crimen organizado

El plan combina fuerza pública, tecnología, control fronterizo y persecución del lavado de activos

Guardar
Daniel Noboa durante su mensaje
Daniel Noboa durante su mensaje a la nación.

El presidente Daniel Noboa presentó en un mensaje a la nación, transmitido por cadena nacional, la hoja de ruta del Gobierno para enfrentar la delincuencia organizada, la inseguridad y la corrupción. El video combinó anuncios de inversión, cambios institucionales y énfasis en el uso de tecnología y la persecución financiera del crimen. El plan fue expuesto como una estrategia integral que articula a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los sistemas de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de recuperar el control territorial y debilitar las fuentes de financiamiento de las economías criminales.

Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la respuesta del Estado no se limita al despliegue de la fuerza, sino que incorpora el combate a los “patrocinadores políticos” de las organizaciones delictivas. La narrativa oficial plantea que el fenómeno de la violencia no es aislado ni reciente, sino el resultado de estructuras criminales que se consolidaron en administraciones anteriores y que hoy requieren una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo. Esta lectura se inscribe en un contexto marcado por altos niveles de violencia letal y delitos de alto impacto, como extorsión y secuestro, que han presionado al Ejecutivo a acelerar decisiones de seguridad.

Uno de los ejes centrales del anuncio fue la inversión pública en capacidades operativas. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo informó que en 2026 se ejecutarán 11 proyectos estratégicos con una inversión de USD 180 millones, destinados a la adquisición de helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para control fronterizo. A esto se suma la modernización de sistemas tácticos de inteligencia para la prevención de ataques y la protección de infraestructuras estratégicas. El Gobierno sostiene que estas compras buscan cerrar brechas históricas de movilidad y cobertura, especialmente en zonas de difícil acceso.

Soldados ecuatorianos llegan a la
Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, mientras el gobierno intensifica las operaciones militares en su lucha contra los grupos criminales violentos, en Guayaquil, Ecuador, 16 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Munoz

En paralelo, el Ministerio del Interior, John Reimberg, anunció la incorporación de tecnologías forenses y de identificación como IBIS y AFIS, utilizadas para el rastreo balístico y la verificación biométrica. Según la autoridad, estas herramientas permitirán mejorar el esclarecimiento de delitos y reducir la impunidad. También se informó un fortalecimiento de los controles migratorios mediante información anticipada de pasajeros, una medida orientada a detectar riesgos antes del ingreso al país y a afectar las finanzas de los grupos de delincuencia organizada que operan de manera transnacional.

El plan incluye ajustes institucionales. La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) pasará a funcionar como organismo autónomo, con mayor presupuesto y capacidad operativa para enfrentar delitos que, de acuerdo con reportes oficiales, han aumentado en frecuencia y complejidad. En el ámbito penitenciario, el Ejecutivo reiteró la proyección de consolidar un sistema carcelario de alta seguridad, con la Cárcel del Encuentro y la construcción de un nuevo centro con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad en un plazo estimado de 15 a 18 meses. A esto se suma una inversión inicial de USD 50 millones para modernizar el ECU 911 y mejorar la respuesta a emergencias.

Policías de Ecuador inspeccionan un
Policías de Ecuador inspeccionan un área durante un allanamiento este jueves, en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Mauricio Torres

El componente financiero fue presentado como clave para la sostenibilidad de la estrategia. El director de la UAFE, José Julio Neira señaló que el enfoque prioritario es seguir la ruta del dinero ilícito para impedir que continúe financiando violencia, armas y corrupción política. Según el Gobierno, con apoyo internacional se han identificado flujos de financiamiento ilegal hacia actores políticos y entidades descentralizadas, aunque no se detallaron casos específicos ni montos.

La hoja de ruta se anuncia en un escenario de alta demanda social por resultados verificables. Datos oficiales muestran que, pese a operativos y estados de excepción, los indicadores de violencia se mantienen elevados en varias provincias, lo que obliga a evaluar el impacto real de las medidas más allá de los anuncios. El 2025 cerró como el año más violento del Ecuador con más de 9.000 homicidios.

Temas Relacionados

Daniel NoboaSeguridad EcuadorHoja de ruta seguridad

Últimas Noticias

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

En el marco del diálogo bilateral y la cooperación estratégica frente a amenazas criminales que operan a escala regional

Ecuador anunció que realizará operaciones

Detuvieron a una ex jueza de la Corte Suprema de Chile acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Ángela Vivanco es la primera magistrada de este rango en ser investigada y procesada por la justicia. Los lazos políticos y la historia del caso que la compromete

Detuvieron a una ex jueza

Las temperaturas descienden hasta los 7° en la zona occidental de El Salvador

Las condiciones meteorológicas informadas por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales incluyeron vientos de hasta 80 km/h, junto con un frente frío proveniente de Guatemala que alteró el clima durante la madrugada

Las temperaturas descienden hasta los

¿Quién es Juan Diego Zelaya? El nuevo alcalde del Distrito Central en Honduras

La nueva designación otorga a Zelaya Aguilar la responsabilidad de encabezar los asuntos municipales, después de una trayectoria con cargos en sectores empresariales, diplomáticos y legislativos del país

¿Quién es Juan Diego Zelaya?

Un rayo cayó durante una manifestación en favor de Bolsonaro y dejó casi 90 heridos

Decenas de personas resultaron afectadas durante una movilización en apoyo al ex mandatario, mientras la multitud se resguardaba de la lluvia cuando ocurrió el fenómeno eléctrico y se vivieron escenas de confusión

Un rayo cayó durante una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y un responsable de mantenimiento de Adif

Impulsar el coliving juvenil, ampliar el parque público y movilizar pisos vacíos: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Aragón

Golpe a la extorsión en Bogotá: siete integrantes de la estructura criminal Los Satanás fueron capturados

Choque del Metropolitano en la estación México: se retiró el bus de la vía y la ATU garantiza continuidad del servicio

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

INFOBAE AMÉRICA
Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Emiratos reitera su negativa a que su espacio aéreo, territorio o aguas sean utilizados para atacar a Irán

La selección femenina de fútbol arrancará en Castellón su camino al Mundial de 2027

Etiopía declara el fin de su primer brote del virus de Marburgo

El primer ministro sueco aboga por "construir nuestra OTAN europea"

ENTRETENIMIENTO

La insólita cifra que Alex

La insólita cifra que Alex Honnold recibió por escalar el Taipei 101

Nick Jonas confesó la importancia de volver a Camp Rock: “Es una sensación de círculo completo para nosotros”

Madison Beer analizó sus inicios en la industria: “Pasé más tiempo siendo artista que como una niña normal”

Ethan Hawke celebró su primera nominación al Oscar como actor principal: “He dedicado mi vida entera a esta profesión”

Ralph Fiennes habría revelado la identidad del nuevo actor que le dará vida a Voldemort