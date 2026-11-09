Honduras

Rescatan a empresario secuestrado en Honduras, exigían $500 mil por su liberación

Un empresario que había sido secuestrado en San Pedro Sula, Cortés, fue rescatado sano y salvo durante una operación de inteligencia ejecutada por especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

El rapto ocurrió el sábado 7 de junio cuando varios individuos interceptaron al empresario mientras se dirigía a su vivienda.
El rapto ocurrió el sábado 7 de junio cuando varios individuos interceptaron al empresario mientras se dirigía a su vivienda.
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Una operación policial frustró el secuestro de un empresario en San Pedro Sula: agentes especializados localizaron el vehículo en el que permanecía retenido y lo liberaron antes de que sus familiares pagaran el rescate exigido.

El procedimiento estuvo a cargo de investigadores de la DPIDirección Policial de Investigaciones— a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), tras recibir información sobre la privación de libertad de la víctima y las exigencias económicas de los captores.

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Según el reporte policial, los responsables pedían USD 500,000, aproximadamente 13 millones de lempiras, por liberar al empresario. Eso desencadenó las labores de inteligencia para ubicar su paradero. Las autoridades rescataron al afectado sin que se efectuara el pago y capturaron a uno de los sospechosos.

Las investigaciones establecen que el secuestro ocurrió el sábado 7 de junio, cuando el empresario se desplazaba hacia su residencia y fue interceptado por varios individuos. Tras privarlo de su libertad, los sospechosos se comunicaron con sus familiares para exigirles USD 500.000 a cambio de su liberación.

Una vez conocida la situación, los especialistas de la UNAS iniciaron tareas de seguimiento e inteligencia para identificar los movimientos de los responsables y localizar el vehículo utilizado durante el secuestro. Las acciones permitieron establecer la ubicación del automotor y los agentes coordinaron una intervención para rescatar a la víctima y detener a los involucrados.

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El rapto ocurrió el sábado 7 de junio cuando varios individuos interceptaron al empresario mientras se dirigía a su vivienda.
Las autoridades decomisaron tres fusiles, chalecos antibalas, aros de presión y cuatro teléfonos celulares en el operativo.

Captura de un sospechoso

Durante el operativo, los agentes localizaron el vehículo en la colonia Stibys de San Pedro Sula. Al percatarse de la presencia de los equipos de seguridad, dos de los sospechosos abandonaron el lugar y huyeron; un tercer individuo fue detenido.

El capturado es un hombre de 33 años, conocido con el alias de «Labia», originario y residente de San Pedro Sula, Cortés.Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron al empresario en la parte trasera del vehículo, con las manos y los pies atados. Los especialistas procedieron a liberarlo y verificar su condición.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar a los otros dos individuos que escaparon durante la intervención.

La operación permitió el decomiso de varios objetos vinculados, según las investigaciones, a la planificación y ejecución del secuestro: tres armas de fuego tipo fusil, tres chalecos antibalas, aros de presión, tres cargadores metálicos para fusil y cuatro teléfonos celulares.

El rapto ocurrió el sábado 7 de junio cuando varios individuos interceptaron al empresario mientras se dirigía a su vivienda.
El detenido por el secuestro enfrentará cargos mientras dos sospechosos siguen prófugos.

Los dispositivos móviles serán analizados porque podrían contener información sobre las comunicaciones entre los presuntos participantes y las exigencias económicas realizadas a los familiares. También fue recuperado el vehículo en el que se transportaba la víctima al momento de ser interceptada.

Sospechoso remitido al Ministerio Público

Tras su detención, el hombre de 33 años será puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, donde deberá responder por su presunta participación en los delitos de secuestro, tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido y robo de vehículo.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias para determinar el grado de participación del detenido, esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los demás involucrados. La búsqueda de los dos sospechosos que lograron escapar forma parte de las acciones pendientes dentro del caso.

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