Consejera del INE respalda denuncia penal ante la FGR y pide deslindar responsabilidades

Carla Humphrey respalda denuncia penal del INE ante la FGR.

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La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, respaldó la decisión del organismo de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, irregularidades y posibles conflictos de interés relacionados con el manejo de recursos públicos.

A través de un posicionamiento, la funcionaria sostuvo que los señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes, a fin de esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades penales y las sanciones correspondientes.

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Humphrey señaló que la denuncia representa una actuación institucional para garantizar la legalidad y la transparencia, principios que, dijo, deben mantenerse en todas las actividades del órgano electoral, independientemente de las personas o los cargos involucrados.

Carla Humphrey respalda investigación de la FGR por posibles actos de corrupción en el INE

La consejera retomó el anuncio del INE sobre la presentación de una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables, luego de los señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y procedimientos relacionados con el organismo.

Carla Humphrey respalda que la FGR investigue los señalamientos contra el INE. Sesión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En su pronunciamiento, destacó que la institución debe mantener una política de rendición de cuentas y permitir que las autoridades ministeriales revisen los hechos con imparcialidad y apego al debido proceso.

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La funcionaria también recordó que el Instituto ha organizado distintos procesos electorales bajo sus atribuciones constitucionales y consideró que la denuncia forma parte de su obligación de actuar frente a cualquier señalamiento que pudiera comprometer el uso de los recursos públicos.

INE presenta denuncia ante la Fiscalía por contratos y posibles irregularidades

La decisión del organismo electoral se dio a conocer el 6 de noviembre, cuando informó que acudió formalmente a la FGR para solicitar que investigue posibles hechos de corrupción relacionados con contratos de años recientes.

Entre los procedimientos señalados se encuentran los vinculados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.

El organismo electoral acudió a la FGR para que investigue posibles irregularidades en contratos relacionados con procesos electorales. (Foto: X/@BlancaYCG)

El Instituto indicó que la denuncia busca que las investigaciones se realicen sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.

Asimismo, reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que pudiera afectar la integridad de los recursos destinados a sus funciones.

El anuncio ocurrió después de que el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente, informara a la Cámara de Diputados sobre seis denuncias penales presentadas contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.

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Entre los posibles delitos señalados por el funcionario se encuentran:

Uso ilícito de atribuciones y facultades.

Uso de documento falso.

Tráfico de influencias.

Ejercicio ilícito del servicio público.

Cohecho.

Otras conductas que determine la autoridad competente.

Denuncias del OIC incluyen a funcionarios y exservidores públicos

El Órgano Interno de Control del INE presentó seis denuncias penales ante la FGR contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.

Durante su informe ante legisladores, Carvente también dio a conocer que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como una persona moral, fueron emplazadas para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.

De acuerdo con información difundida sobre el caso, entre las personas mencionadas en las denuncias penales estarían la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.

El titular del OIC también había señalado, durante una comparecencia el 30 de octubre, que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), entre 2014 y 2025.

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Las compañías tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, de acuerdo con los señalamientos expuestos por el funcionario.

Guadalupe Taddei figura entre las personas mencionadas en las denuncias penales presentadas ante la FGR, según fuentes legislativas. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Carla Humphrey asegura que el INE está preparado para las elecciones de 2027

En su posicionamiento, Humphrey también se refirió a la capacidad operativa del Instituto para organizar los comicios del próximo año, en los que se renovarán más de 20 mil cargos públicos federales y locales.

La consejera aseguró que el organismo mantiene su estructura institucional y cuenta con la experiencia acumulada durante más de tres décadas para cumplir con sus responsabilidades.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía puede tener certeza de que las casillas estarán instaladas el próximo 6 de junio de 2027 y de que los votos serán contabilizados conforme a los procedimientos establecidos.

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Finalmente, afirmó que el INE continuará con sus actividades y que los señalamientos sobre posibles irregularidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La consejera reiteró que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos necesarios para el funcionamiento del organismo, mientras que la determinación de posibles responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes.