Más de 60 colonias de Tegucigalpa, en Honduras permanecen bajo riesgo por lluvias

Las autoridades identificaron más de sesenta colonias de Tegucigalpa con alta vulnerabilidad a deslizamientos de tierra.

Guardar

Las condiciones lluviosas que continúan en diferentes regiones de Honduras mantienen en alerta a las autoridades de prevención, especialmente en la capital, donde más de 60 colonias presentan vulnerabilidad frente a posibles deslizamientos de tierra.

Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que la persistencia de las precipitaciones y la saturación de humedad en los terrenos incrementan el riesgo en sectores que históricamente han registrado problemas de movimientos de tierra.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que esas zonas ya fueron identificadas por las autoridades municipales mediante los mecanismos de monitoreo y gestión de riesgos, por lo que consideró necesario mantener vigilancia constante mientras continúen las lluvias.

“Ya tenemos bien identificada la Alcaldía Municipal a través del Sistema Agente de Riesgos y también del Comité de Defensa Municipal, pues se han identificado más de 60 colonias donde tenemos alta vulnerabilidad de deslizamientos y que con estas condiciones que tenemos de lluvias continuas”, manifestó Argeñal.

La advertencia cobra relevancia porque los suelos que acumulan grandes cantidades de agua pueden perder estabilidad y aumentar la posibilidad de desprendimientos, deslizamientos y daños en viviendas e infraestructura ubicadas en zonas de pendiente.

PUBLICIDAD

El monitoreo de los sectores identificados como vulnerables permite detectar oportunamente cambios en las condiciones del terreno y reducir la exposición de las familias que residen en esos lugares.

Lluvias continuarán

El pronóstico meteorológico contempla lluvias durante las tardes, principalmente en la región norte, por la influencia de los vientos del noreste asociados a un sistema de baja presión localizado al sur de El Salvador, en el océano Pacífico.

Según Argeñal, ese fenómeno también favorecerá precipitaciones de menor intensidad durante las tardes y noches en las regiones centro y sur, aunque en esta última zona las lluvias podrían presentarse de manera más aislada.

PUBLICIDAD

El sistema de baja presión favorecerá además la formación de una vaguada sobre el territorio hondureño, lo que generará nuevas condiciones de inestabilidad atmosférica durante la semana.

El pronóstico oficial contempla precipitaciones en el occidente el miércoles y una vaguada prefrontal entre jueves y viernes.

De acuerdo con las proyecciones de Cenaos, el miércoles se esperan lluvias y chubascos en la región occidental, mientras que el jueves se establecerá una vaguada prefrontal cuyos efectos podrían extenderse hasta la mañana del viernes.

Las autoridades recomiendan prestar atención a los cambios en el comportamiento del clima, especialmente en comunidades expuestas a inundaciones y deslizamientos.

Copeco pide extremar precauciones

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) solicitó a la población adoptar medidas preventivas ante las lluvias pronosticadas para las próximas 48 horas, principalmente en las regiones oriental, central, sur y suroccidental de Honduras.

PUBLICIDAD

La institución advirtió que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, además de generar condiciones favorables para deslizamientos en terrenos con acumulación de humedad.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas o corrientes de agua cuando presenten aumentos en su caudal, y mantenerse alejados de laderas, taludes y zonas donde se observen señales de inestabilidad.

Tegucigalpa, requiere mayor vigilancia

También aconsejan a las familias que viven en sectores de alto riesgo permanecer atentas a los avisos oficiales y reportar cualquier señal de peligro: grietas en paredes, hundimientos, inclinación de árboles o movimientos inusuales del terreno.

El pronóstico oficial contempla precipitaciones en el occidente el miércoles y una vaguada prefrontal entre jueves y viernes.

La acumulación de agua en los suelos puede incrementar el riesgo de deslizamientos incluso después de que las precipitaciones disminuyan, por lo que las medidas de prevención deben mantenerse mientras persistan las condiciones de saturación.

PUBLICIDAD

El comportamiento del sistema de baja presión y la evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos días serán determinantes para establecer la intensidad de las precipitaciones y los sectores que podrían resultar más afectados.

Las autoridades meteorológicas y de gestión de riesgos recomiendan no subestimar las lluvias y mantener las precauciones, particularmente en las zonas con antecedentes de inundaciones y movimientos de tierra.