Por qué usar tarjetas físicas puede ser un riesgo para los turistas

El riesgo de perder la tarjeta de vista: clonaciones, “cambiazos” y cargos inflados suelen ocurrir cuando el plástico sale del control del usuario (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de los pagos digitales transformó la manera de consumir durante los viajes, pero también dejó a las tarjetas físicas como uno de los principales blancos del fraude, especialmente en zonas turísticas de Argentina y del exterior. Desde clonaciones hasta cobros duplicados o inflados, los riesgos se multiplican y obligan a extremar precauciones.

Especialistas explican cuáles son los errores más comunes y qué alternativas permiten pagar de forma más segura durante un viaje.

El crecimiento de los pagos digitales y el lado B del turismo

El uso de billeteras digitales creció de manera sostenida a nivel global y Latinoamérica no es ajena a esa tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile lideran la región en pagos digitales, según un informe de The Global Payments Report. Sin embargo, esa misma masificación vino acompañada por un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas.

En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento.

El crecimiento de billeteras virtuales reduce el uso de efectivo, pero expone a las tarjetas físicas a nuevos fraudes en zonas turísticas (Prensa Brand Partners)

Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario: en segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar.

A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

“El error más común es confiar ciegamente en el uso de la tarjeta física, cuando hoy existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix, donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude”, explicó Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, en diálogo con Infobae.

Recomendaciones clave para evitar fraudes al viajar

Frente a este escenario, especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas simples que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema financiero inesperado:

No perder de vista la tarjeta : exigir que el pago se realice siempre frente al cliente y evitar entregarla para “verificar” el monto en otro sector del local.

Desconfiar de terminales dañadas o improvisadas : si el posnet está roto, sin pantalla clara o conectado de forma precaria, conviene elegir otro medio de pago.

Evitar pagar con banda magnética : priorizar pagos contactless , billeteras digitales o transferencias, que reducen el riesgo de clonación.

Configurar alertas en tiempo real : activar notificaciones inmediatas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos al instante.

Usar billeteras digitales o pagos por QR : disminuyen el intercambio físico y hoy son el método más extendido y seguro, por ejemplo en Brasil mediante Pix.

Verificar siempre el monto antes de confirmar : revisar en la pantalla del posnet que el importe y la moneda sean correctos.

Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras: realizar pagos o consultas bancarias solo desde conexiones seguras o datos móviles.

Limitar los montos diarios de las tarjetas: establecer topes de consumo reduce el impacto ante un posible fraude.

El fraude crece en temporadas altas

Según el informe Travel Trends 2025 del Mastercard Economics Institute, el fraude en destinos turísticos populares puede aumentar hasta un 28% durante las temporadas altas, incluyendo cargos inflados en restaurantes, taxis o servicios, ofertas falsas y estafas relacionadas con pagos o reservas.

En el primer semestre de 2025, Brasil registró 6.937.832 intentos de fraude, un aumento del 29,5% respecto al mismo período de 2024. Más de la mitad de estos intentos estuvieron dirigidos al sector bancario y a emisores de tarjetas, según datos de Serasa Experian.

Controlar consumos, limitar montos y elegir medios digitales puede evitar pérdidas y dolores de cabeza con las tarjetas de crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

“Las estafas en el exterior suelen aparecer como cargos inflados o no autorizados en restaurantes, taxis o alquileres de autos. Pueden darse mediante POS fraudulentos o manipulados, o con adiciones ocultas al monto de la cuenta. Muchos viajeros se dan cuenta días después, cuando ya no están en el destino”, señaló Siseles.

Y agregó: “Cuando alguien detecta consumos que no reconoce después de un viaje, lo más importante es actuar rápido. Si fue mediante una tarjeta de banco tradicional, se debe contactar a la entidad para desconocer el cargo, bloquear la tarjeta y dejar el reclamo asentado”.

Según el mismo informe global, las billeteras digitales ya representan el 70% de todas las transacciones digitales a nivel mundial y se espera que ese número siga creciendo, con una proyección de 21% anual hasta 2027. Para los turistas, adaptarse a este ecosistema no es solo una cuestión de comodidad, sino también de seguridad.

En un contexto donde el mundo avanza hacia un modelo casi sin efectivo, la recomendación es clara: cuanto menos circule la tarjeta física, menor será el riesgo. Adoptar soluciones digitales ya no es solo una tendencia, sino una medida concreta de protección para quienes viajan.