Vacaciones: qué precauciones hay que tomar antes de utilizar las tarjetas de débito y crédito en un país extranjero

Al planificar un viaje internacional, uno de los preparativos financieros más relevantes involucra asegurar el correcto funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito fuera del país. Esto resulta clave para evitar bloqueos, cargos inesperados o dificultades de acceso a fondos.

Existen procedimientos y verificaciones previas que permiten reducir riesgos y optimizar la experiencia financiera durante una estadía en el extranjero.

Para los viajeros a Brasil, el destino más convocante para los argentinos, cabe hacer una aclaración previa: el auge de Pix, el sistema brasileños de pagos instantáneos, ha desplazado a las tarjetas. La mayoría de las billeteras digitales que se usan en la Argentina lo incorporaron. Para quienes tienen pesos en su cuenta, pagar con Pix vía QR puede ser más práctico que usar tarjetas.

Antes de iniciar el viaje, los bancos suelen requerir que sus clientes informen las fechas y destinos de los desplazamientos. Notificar a la entidad emisora ayuda a prevenir bloqueos automáticos que pueden producirse ante movimientos considerados inusuales. Este trámite puede completarse a través de las aplicaciones de las entidades o atención telefónica, y resulta especialmente útil para quienes visitan más de un país.

En tanto, al utilizar una tarjeta de débito en el exterior, el importe de cada operación se convierte a dólares estadounidenses y se debita de la cuenta del titular. En los casos en que el usuario tenga cuentas tanto en pesos como en dólares, el débito se realiza según la configuración asignada a la tarjeta. Por eso, antes de viajar resulta clave verificar cuál cuenta está definida como prioritaria y, de ser necesario, modificarla.

Esta gestión, disponible en la mayoría de los bancos a través de home banking o aplicaciones móviles, puede incidir de manera directa en el costo final de los consumos.

Si el débito se efectúa desde una cuenta en pesos, la conversión se realiza al dólar “tarjeta”, que incluye un recargo impositivo del 30% sobre la cotización oficial y se ubica como el más alto del mercado. En cambio, si el consumo se debita de una cuenta en dólares, ese sobrecosto se evita.

Por otra parte, revisar y ajustar los límites diarios de extracción y compra es un paso clave. Consultar con la entidad bancaria los topes vigentes y modificarlos según las necesidades del destino ayuda a evitar inconvenientes en situaciones que requieran disponer de mayor efectivo o realizar compras de mayor valor.

También es recomendable llevar alternativas de pago durante el viaje. Contar con más de una tarjeta, preferentemente de diferentes bancos, reduce los riesgos ante rechazos, bloqueos inesperados o problemas técnicos con algún plástico, brindando mayor seguridad y flexibilidad para afrontar los gastos.

Verificar la vigencia de las tarjetas es otra precaución importante antes de viajar. Comprobar que las fechas de vencimiento no coincidan con el período de estadía en el exterior evita quedarse sin acceso a medios de pago por un vencimiento inesperado. En caso de proximidad a la fecha límite, se recomienda solicitar la renovación anticipada a la entidad emisora.

Por último, resulta útil registrar los canales de contacto para emergencias. Anotar los números de atención internacional de las tarjetas y los métodos para bloquearlas en caso de robo o extravío permite actuar con rapidez y reducir el impacto de cualquier eventualidad durante la estadía en el exterior.

Además, resulta conveniente activar las notificaciones de consumos en las tarjetas antes de viajar. Esta función, disponible en la mayoría de las aplicaciones bancarias, permite recibir alertas inmediatas por cada operación realizada en el exterior, lo que facilita el monitoreo de movimientos y la detección temprana de cualquier gasto no autorizado.

Antes de finalizar los preparativos, es importante verificar si la tarjeta de crédito ofrece un servicios adicionales, tales como el de asistencia al viajero, ya que muchos usuarios cuentan con este beneficio sin costo adicional.

Esta cobertura puede incluir atención médica, asistencia ante accidentes y respaldo frente a otros imprevistos durante la estadía en el exterior. Pero resulta necesario consultar si la asistencia está activa, cuáles son sus condiciones y los pasos requeridos para acceder a ella.