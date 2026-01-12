Más de la mitad de los chilenos respalda la intervención norteamericana en Venezuela, según las encuestas

Un 63% de los chilenos estuvo de acuerdo con la extracción de Nicolás Maduro.

Dos encuestas publicadas este domingo dejaron en claro que más de la mitad de los chilenos está de acuerdo con la extracción de Nicolás Maduro desde su residencia en Caracas por fuerzas especiales norteamericanas. En paralelo, un 58% se mostró “satisfecho” con la victoria del presidente electo, José Antonio Kast.

De acuerdo a Criteria, el 54% de los entrevistados tildó como “positiva o muy positiva” la intervención de EEUU en Venezuela, un 27% como “ni positiva ni negativa” y un 19% como “negativa o muy negativa”.

Tocante a lo que se viene de aquí en adelante para dicho país, el 57% aseguró que a Venezuela le irá “mejor” en el futuro, un 29% sostuvo que todo será “igual” y un 14% cree que la situación en el país caribeño será “peor”.

En tanto, según un sondeo de Plaza Pública Cadem, el 63% de los encuestados respaldó la captura de Maduro, mientras que el 45% señaló que su caída repercutirá positivamente en Chile.

De acuerdo al estudio, el 95% de los chilenos calificó a Maduro como un “dictador”, el 93% cree que violó los derechos humanos de sus connacionales y el 74% dijo creer que las acusaciones de EEUU que su gobierno traficaba drogas eran ciertas.

Además, un 65% estuvo de acuerdo con que ahora EEUU tiene las riendas de la situación en Venezuela. Sin embargo, el 54% señaló no estar de acuerdo con eso y el 53% dijo que cree que lo mejor es que el nuevo gobierno llame a elecciones democráticas para elegir a sus nuevos representantes.

Finalmente, un 67% de los entrevistados dijo creer de que buena parte de los ciudadanos venezolanos que viven en Chile volverán a su país una vez se estabilice la situación política y económica.

La aprobación del Presidente Boric bordea el 30%.

Aprobación del Gobierno de Boric

Ambas encuestas también inquirieron sobre la aprobación del Presidente Gabriel Boric en sus cuatro años de gobierno.

Según Criteria, el Gobierno del mandatario saliente marca un 31% de respaldo, mismo número del mes pasado, aunque su aprobación registró una baja de un punto, llegando a un 33%.

Mientras tanto, el sondeo de Cadem arrojó que el 37% de los chilenos aprueba la gestión de Boric, mientras que un 57% no está de acuerdo con su desempeño.

Un 58% señaló que a Chile le irá “muy bien o bien”, con el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Kast presidente

En tanto, un 42% de los entrevistados aseguró sentir “alegría” por el triunfo de José Antonio Kast en los comicios presidenciales recién pasados, mientras que el 23% dijo sentir “miedo”, según Criteria.

De acuerdo al análisis, el 20% vio su victoria como una “sorpresa”, un 9% dijo sentir “tristeza”, un 5% “desprecio” y un 1% “ira”.

En la misma línea, ante la pregunta de Cadem “¿Cómo cree que le irá a Chile con el nuevo gobierno de Kast?“, un 58% sostuvo que a Chile le irá “muy bien o bien”, el 20% dijo que “regular” y un 18% que “mal o muy mal”.