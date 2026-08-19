Oficiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay custodian drogas incautadas durante una operación en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

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Agentes antidrogas de la Policía Nacional de Paraguay decomisaron en Asunción casi dos kilos de cocaína ocultos en envases de productos capilares, que iban a ser enviados a Madrid a través de un servicio local de encomiendas. Según la prensa local, el operativo permitió incautar 1,97 kilos de polvo blanco en dos botellas etiquetadas como tratamientos para el cabello, cuya prueba determinó presencia de cocaína.

La incautación se logró tras un periodo de inteligencia de varias semanas, que levantó sospechas sobre el envío de pequeñas cantidades de estupefacientes hacia Europa por medio de servicios de paquetería. El diario ABC Color reportó que la investigación apunta a una gran estructura criminal detrás de estos despachos, y que los agentes trabajan para identificar a los responsables de solicitar el envío.

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Fuentes policiales citadas por el medio confirmaron que la modalidad consiste en aprovechar servicios de envío tradicionales para el tráfico de drogas en cantidades reducidas, con destino a distintos países europeos. La investigación sigue abierta para desarticular la red implicada.

Paraguay decomisó casi 2 kilos de cocaína en productos para el cuidado del cabello: iba en dirección a Madrid (Créditos: ABC Paraguay)

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína en el departamento de Presidente Hayes, fronterizo con la provincia argentina de Formosa, durante un operativo, el 29 de julio pasado, en el que resultaron detenidas dos personas. El cargamento, procedente de Bolivia, se encontraba oculto en un doble fondo de un camión.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, comisario Rolando Benítez, explicó en declaraciones a la radio 780 AM que el decomiso corresponde a “aproximadamente 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas”. Benítez indicó que la pérdida estimada para la organización criminal asciende a “un millón de dólares”, y agregó: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

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El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, detalló que el operativo fue el resultado de “meses” de trabajo de inteligencia y vigilancia sobre una ruta sospechada de tráfico de armas. Espinoza señaló a la prensa que “se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...) se montó vigilancia hace unos cuantos meses” y calificó de “sorpresa” el hallazgo de cocaína, ya que la hipótesis inicial apuntaba al tráfico de armas.

El jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, informó que los detenidos son hermanos oriundos de Pedro Juan Caballero, ciudad de la frontera con Brasil considerada una de las más violentas de Paraguay.

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Agentes policiales incautaron un cargamento de casi media tonelada de cocaína transportada en un camión con acoplado (Policía de Paraguay)

El operativo se produjo días después del hallazgo de 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (Estados Unidos) y llegados a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a Asunción, según reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

(Con información de EFE)