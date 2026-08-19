América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Paraguay decomisó casi 2 kilos de cocaína en productos para el cuidado del cabello: iba en dirección a Madrid

Fuentes policiales afirmaron que la modalidad consiste en aprovechar servicios de envío tradicionales para el tráfico de drogas en cantidades reducidas

Oficiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay custodian drogas incautadas durante una operación en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)
Oficiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay custodian drogas incautadas durante una operación en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)
Guardar

Agentes antidrogas de la Policía Nacional de Paraguay decomisaron en Asunción casi dos kilos de cocaína ocultos en envases de productos capilares, que iban a ser enviados a Madrid a través de un servicio local de encomiendas. Según la prensa local, el operativo permitió incautar 1,97 kilos de polvo blanco en dos botellas etiquetadas como tratamientos para el cabello, cuya prueba determinó presencia de cocaína.

La incautación se logró tras un periodo de inteligencia de varias semanas, que levantó sospechas sobre el envío de pequeñas cantidades de estupefacientes hacia Europa por medio de servicios de paquetería. El diario ABC Color reportó que la investigación apunta a una gran estructura criminal detrás de estos despachos, y que los agentes trabajan para identificar a los responsables de solicitar el envío.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales citadas por el medio confirmaron que la modalidad consiste en aprovechar servicios de envío tradicionales para el tráfico de drogas en cantidades reducidas, con destino a distintos países europeos. La investigación sigue abierta para desarticular la red implicada.

Paraguay decomisó casi 2 kilos de cocaína en productos para el cuidado del cabello: iba en dirección a Madrid (Créditos: ABC Paraguay)
Paraguay decomisó casi 2 kilos de cocaína en productos para el cuidado del cabello: iba en dirección a Madrid (Créditos: ABC Paraguay)

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína en el departamento de Presidente Hayes, fronterizo con la provincia argentina de Formosa, durante un operativo, el 29 de julio pasado, en el que resultaron detenidas dos personas. El cargamento, procedente de Bolivia, se encontraba oculto en un doble fondo de un camión.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, comisario Rolando Benítez, explicó en declaraciones a la radio 780 AM que el decomiso corresponde a “aproximadamente 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas”. Benítez indicó que la pérdida estimada para la organización criminal asciende a “un millón de dólares”, y agregó: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

PUBLICIDAD

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, detalló que el operativo fue el resultado de “meses” de trabajo de inteligencia y vigilancia sobre una ruta sospechada de tráfico de armas. Espinoza señaló a la prensa que “se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...) se montó vigilancia hace unos cuantos meses” y calificó de “sorpresa” el hallazgo de cocaína, ya que la hipótesis inicial apuntaba al tráfico de armas.

El jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, informó que los detenidos son hermanos oriundos de Pedro Juan Caballero, ciudad de la frontera con Brasil considerada una de las más violentas de Paraguay.

Un camión rojo con remolque negro se encuentra detenido con cinco personas, dos agentes policiales y numerosos paquetes rectangulares de droga en el suelo
Agentes policiales incautaron un cargamento de casi media tonelada de cocaína transportada en un camión con acoplado (Policía de Paraguay)

El operativo se produjo días después del hallazgo de 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (Estados Unidos) y llegados a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a Asunción, según reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaParaguaydrogacocaínamarihuanaEspañaAsunciónMadrid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos

Darwin Roderico González Delgado, “El Capi”, fue arrestado por ICE en Nueva Orleans y entregado a la Policía Nacional Civil en la capital guatemalteca

“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos

Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años

Los pistoleros dispararon 48 veces contra el vehículo, donde viajaban una joven y el chofer que realizaba un servicio de transporte privado.

Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años

Estados Unidos destina USD 63 millones para atender a 33 municipios afectados en Honduras

Los fondos serán ejecutados por agencias de Naciones Unidas y estarán dirigidos a comunidades impactadas por sequía, inundaciones, desplazamiento, violencia y otros efectos asociados al cambio climático.

Estados Unidos destina USD 63 millones para atender a 33 municipios afectados en Honduras

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

La UCR destinó ₡41,398 millones (US$90.39 millones) al sistema de becas en 2026 y asegura que los beneficios se determinan individualmente según la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

El estudio oficial señala que las compañías con jefatura masculina reúnen plantillas promedio de 97 personas y dominan los tramos de facturación por encima de RD$500 millones (unos USD 8.6 millones), mientras el liderazgo femenino prevalece solo hasta RD$10 millones (unos USD 171,000).

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Intento de asalto a transportista en la México-Puebla queda grabado en video

Intento de asalto a transportista en la México-Puebla queda grabado en video

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 18 de agosto

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

El chiringuito perfecto para despedir al verano está en un pintoresco pueblo de la Costa Brava: “Lleva sirviendo fresquísimo pescado y arroces desde los años 70”

DEPORTES

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

Primeras imágenes y fecha de estreno de ‘Al este del Edén’, la ambiciosa serie de Netflix con Florence Pugh a la cabeza

Primeras imágenes y fecha de estreno de ‘Al este del Edén’, la ambiciosa serie de Netflix con Florence Pugh a la cabeza

Sebastian Stan compara ‘Vengadores: Doomsday’ con su próximo trabajo como villano en ‘The Batman’: “No teníamos guion, simplemente rodábamos escenas sueltas”

Wisin anuncia la creación de la ‘Universidad del Perreo’: “Un movimiento que cambió la industria para siempre”

Matthew McConaughey reveló la insólita razón por la que dejó de fumar marihuana

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100