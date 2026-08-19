Cynthia Klitbo estalla contra sus compañeros de La Casa de los Famosos México tras función de cine sobre sus ronquidos

La actriz confrontó a sus compañeros en plena función de cine tras ver una película que exhibía las burlas por sus ronquidos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Cynthia Klitbo estalla nuevamente en La Casa de los Famosos México tras una noche de cine que exhibió las burlas de sus compañeros por sus ronquidos, una condición que la actriz atribuye a una nariz fracturada en tres partes como secuela de violencia doméstica. Tiene previsto operarse al salir del reality.

Fue en el vestidor un espacio, a solas y entre lágrimas, donde Klitbo habló de uno de los episodios más oscuros de su vida.

“Fui víctima y victimaria de una relación muy fea y a la vez muy pasional. No digo nombres porque la vida todo lo pone en su lugar, todo lo puede perdonar. Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz y en aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada. Entonces perdoné”, relató la actriz.

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Una noche de cine en La Casa de los Famosos México desató el estallido de Klitbo, quien calificó a sus compañeros de "jauría de hienas" y explicó que ronca porque una expareja le fracturó la nariz en tres partes y estuvo a punto de matarla. (Captura de pantalla )

La violencia, según describió Klitbo, escaló hasta poner su vida en riesgo. “Estuvieron a punto de estrangularme. Mi sobrina fue testigo; gracias a que ella le habló a la patrulla, no estoy muerta”, confesó. Agregó que tiene várices en el cuello como consecuencia del ahorcamiento.

La actriz explicó por qué nunca recurrió a la cirugía pese a la gravedad del daño. “Cuando Verónica y Lucía se la operaron, el público armó un escándalo y no quería cambiar mi cara”, dijo. Su otorrinolaringóloga la convenció de que la intervención es necesaria y tiene planeado realizarla al salir del programa.

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La vergüenza social también la llevó a ocultar los golpes durante años. “Yo ya era famosa y me sentía muy avergonzada de llegar a una delegación golpeada. Lo que hice fue sacar mi coche para que me pegara un camión del mismo lado del ojo y le dije a mi mamá que me había mordido la boca... obviamente nunca me creyó”, confesó ante Infobae.

“Somos una jauría de hienas”: el estallido durante la función de cine

El conflicto con sus compañeros no es nuevo. Klitbo ha confrontado directamente a Ese Pérez eb varias ocasiones. (Captura de pantalla YouTube)

Fue entonces que el martes de cine en la casa detonó una nueva crisis. La producción proyectó una cinta titulada Eterno resplandor de un sueño perdido, que recogía los comentarios de los habitantes sobre los ronquidos de “la villana de las telenovelas”. Cuando Odalys Ramírez le preguntó qué pensaba de lo que acababa de ver, la actriz respondió sin rodeos: “Somos una jauría de hienas, algunas de pedigree otras no”.

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Cynthia no se quedó ahí. “Aquí venimos al sufrir al de al lado, yo escucho gritos todo el día y son más horas que la noche. Pero muchas gracias al público, ya tienen un pretexto para seguirme mandando a la suite”, dijo, visiblemente incómoda.

“Me bullean todos los días”: el enfrentamiento con Ese Pérez y Aldo Rendón

El conflicto con sus compañeros no es nuevo. El pasado 10 de agosto, durante el desayuno, Klitbo confrontó directamente a Ese Pérez: “Les pido un favor, yo sé que ronco. Todos los días me bullean. Es una condición que yo no puedo corregir y siento horrible que todos los días me siguen jodiendo con eso. Tómenlo en cuenta porque si un día miento madres no digan: ‘¿ay, por qué?’”, reclamó según Infobae.

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La petición derivó en un enfrentamiento con Aldo Rendón, quien le respondió: “Pues aguanta vara, no ronques”. El intercambio escaló hasta los insultos frente al resto de los habitantes. Horas después, Rendón se disculpó: “Te quiero decir que a mí me educó una reina como tú. No soy una mujer y te ofrezco una disculpa por levantarte la voz y herir tus sentimientos”.

Klitbo también encaró a Ese Pérez directamente en la cocina: “Estoy muy enojada contigo, c*br*n. Me bulleas todos los días con la misma m*m*d*”. Pérez terminó disculpándose y aseguró que no volvería a ocurrir.

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Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una discusión por el tema de los ronquidos.(Captura de pantalla )

Pese a la tensión acumulada, la actriz dejó claro que no tiene intención de abandonar la competencia. “Yo decidí dentro de esta casa, hay incomodidades, es lo que venimos a jugar, es un reality. Decidí que de todas formas voy a llegar a la final si el público me lo permite y que hay personas con las que me llevo mejor y no porque vivamos en la misma casa tengo que convivir a fondo con ellos”, sostuvo. Añadió: “Hablé la razón por la que tengo la nariz rota en tres partes, sufrí un caso de violencia, no me la he podido operar por trabajo. Es como tener un handicap, no lo puedo evitar, pido disculpas por roncar. Pero hay personas que molestan y eso podría ser evitable. Me siento rezagada y discriminada”.