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Ecuador reforzó los lazos de cooperación con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado transnacional

El Ministerio de Defensa ecuatoriano destacó que “esta alianza permite sumar capacidades, inteligencia y cooperación para golpear con mayor fuerza a las mafias y proteger a quienes más importan: nuestras familias”

El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general Henry Delgado Salvador, mantuvieron una reunión de trabajo con el comandante del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan (Créditos: Fuerzas Armadas del Ecuador)
El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general Henry Delgado Salvador, mantuvieron una reunión de trabajo con el comandante del Comando Sur de EE. UU., general Francis L. Donovan (Créditos: Fuerzas Armadas del Ecuador)
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El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, mantuvo en Quito un encuentro con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, con el propósito de reforzar las acciones conjuntas frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La reunión también contó con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado, según precisó la cartera a través de un comunicado.

El Ministerio destacó que “esta alianza permite sumar capacidades, inteligencia y cooperación para golpear con mayor fuerza a las mafias y proteger a quienes más importan: nuestras familias”. La cita se realizó dos semanas después de la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental por parte del SOUTHCOM, iniciativa que involucra a los 18 países miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, entre ellos Ecuador.

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El país sudamericano ingresó a la Coalición, también identificada como Escudo de las Américas, en marzo, una plataforma impulsada por Washington y naciones del continente para ampliar la cooperación en seguridad y enfrentar al crimen organizado transnacional.

Desde enero de 2024, Ecuador vive un “conflicto armado interno”, declaración realizada por el presidente Daniel Noboa para contrarrestar a varios grupos criminales, a los que el Gobierno califica como “terroristas”.

Un oficial militar con uniforme de camuflaje habla con diez soldados equipados con cascos, gafas, chalecos tácticos y fusiles. Fondo de palmera y edificio
El general Francis Donovan con fuerzas militares de los Estados Unidos (Archivo)

El Ejército de Estados Unidos lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental junto a los 18 países que integran la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, en una estrategia presentada como transición de la Operación Lanza del Sur, que incluía ofensivas contra las embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

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El SOUTHCOM, con sede en Miami, informó en un comunicado que la nueva alianza tiene como objetivo “incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a Estados Unidos” y sus aliados, además de “fortalecer la respuesta a emergencias y crisis humanitarias”.

Francis Donovan afirmó que el grupo de trabajo funcionará como “el brazo ejecutor” del comando para enfrentar amenazas en el hemisferio. “Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios”, precisó Donovan.

El nuevo grupo surge como relevo de la Operación Lanza del Sur, puesta en marcha en septiembre de 2025 durante la administración de Donald Trump, que incluyó bombardeos a lanchas utilizadas por el narcotráfico y buscó aumentar la presión sobre el entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, quien terminó arrestado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Personal militar participa en un entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Enea Lebrun)
Personal militar participa en un entrenamiento conjunto durante Panamax 2026, un ejercicio multinacional liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de agosto de 2026 (REUTERS/Enea Lebrun)

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hasta la fecha Estados Unidos bombardeó más de 60 embarcaciones y provocó la muerte de 221 narcoterroristas en el marco de estos operativos.

A la Coalición del Escudo de las Américas, formada en marzo en Miami, se unieron Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Posteriormente, se integraron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, así como Colombia, de la mano de Abelardo de la Espriella.

El general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta estadounidense tras los terremotos en Venezuela en junio, asumirá el mando del nuevo grupo de trabajo. El Comando Sur remarcó que la sede será “la operativa para la ejecución de misiones en toda la región”, integrando “inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional para aumentar la presión sobre las organizaciones nefastas que operan en todo el hemisferio”.

(Con información de EFE)

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