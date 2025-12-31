Jair Bolsonaro está en “cuidados posoperatorios” tras la tercera intervención por las crisis de hipo

Jair Bolsonaro en una foto de archivo (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma y controlar sus crisis de hipo, según su equipo médico.

Se trata de la tercera intervención en los últimos cuatro días, todas orientadas a detener las crisis de hipo que presenta desde hace meses.

“(Bolsonaro) presentó nuevos episodios de hipo, por lo que fue sometido a una complementación del bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales”, señaló el último parte del Hospital DF Star de Brasilia, donde permanece bajo “cuidados posoperatorios”.

El ex mandatario, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó en esa clínica privada, con autorización judicial, el pasado 24 de diciembre para tratar una hernia inguinal bilateral.

El doctor Brasil Caiado, uno de los médicos de Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

La operación se realizó el día de Navidad, y la recuperación avanza sin complicaciones.

Desde entonces, el equipo médico priorizó el tratamiento de las crisis de hipo, que se atribuyen a las numerosas cirugías a las que fue sometido tras el ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El sábado se realizó un bloqueo parcial del nervio frénico derecho y el lunes, del izquierdo.

En la mañana de este martes, Bolsonaro volvió a registrar episodios de contracciones involuntarias del diafragma, según detalló Carlos Bolsonaro, ex concejal de Río de Janeiro e hijo del ex jefe de Estado (2019-2022).

Michelle Bolsonaro, esposa del dirigente, comunicó que esos episodios persistieron hasta la tarde, por lo que el equipo médico decidió un refuerzo del bloqueo del nervio frénico.

Un partidario del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro reza fuera del hospital (REUTERS/Adriano Machado)

El último boletín médico agrega que el ex capitán del Ejército será sometido este miércoles a una endoscopia para evaluar el “reflujo gastroesofágico”, mientras sigue con fisioterapia respiratoria, tratamiento nocturno para la apnea del sueño y medidas preventivas contra la trombosis.

El alta hospitalaria estaba prevista para el jueves, aunque el nuevo procedimiento podría retrasar su regreso a prisión.

El pasado 11 de septiembre, la Corte Suprema condenó a Bolsonaro por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” tras perder las presidenciales de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre, cumple condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado en varias ocasiones la prisión domiciliaria por motivos “humanitarios”, debido a su estado de salud, pero la Corte Suprema ha rechazado todos los recursos.