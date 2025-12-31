América Latina

Jair Bolsonaro está en “cuidados posoperatorios” tras la tercera intervención por las crisis de hipo

El ex presidente brasileño fue sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma

Guardar
Jair Bolsonaro en una foto
Jair Bolsonaro en una foto de archivo (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma y controlar sus crisis de hipo, según su equipo médico.

Se trata de la tercera intervención en los últimos cuatro días, todas orientadas a detener las crisis de hipo que presenta desde hace meses.

“(Bolsonaro) presentó nuevos episodios de hipo, por lo que fue sometido a una complementación del bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales”, señaló el último parte del Hospital DF Star de Brasilia, donde permanece bajo “cuidados posoperatorios”.

El ex mandatario, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó en esa clínica privada, con autorización judicial, el pasado 24 de diciembre para tratar una hernia inguinal bilateral.

El doctor Brasil Caiado, uno
El doctor Brasil Caiado, uno de los médicos de Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

La operación se realizó el día de Navidad, y la recuperación avanza sin complicaciones.

Desde entonces, el equipo médico priorizó el tratamiento de las crisis de hipo, que se atribuyen a las numerosas cirugías a las que fue sometido tras el ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El sábado se realizó un bloqueo parcial del nervio frénico derecho y el lunes, del izquierdo.

En la mañana de este martes, Bolsonaro volvió a registrar episodios de contracciones involuntarias del diafragma, según detalló Carlos Bolsonaro, ex concejal de Río de Janeiro e hijo del ex jefe de Estado (2019-2022).

Michelle Bolsonaro, esposa del dirigente, comunicó que esos episodios persistieron hasta la tarde, por lo que el equipo médico decidió un refuerzo del bloqueo del nervio frénico.

Un partidario del ex presidente
Un partidario del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro reza fuera del hospital (REUTERS/Adriano Machado)

El último boletín médico agrega que el ex capitán del Ejército será sometido este miércoles a una endoscopia para evaluar el “reflujo gastroesofágico”, mientras sigue con fisioterapia respiratoria, tratamiento nocturno para la apnea del sueño y medidas preventivas contra la trombosis.

El alta hospitalaria estaba prevista para el jueves, aunque el nuevo procedimiento podría retrasar su regreso a prisión.

El pasado 11 de septiembre, la Corte Suprema condenó a Bolsonaro por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” tras perder las presidenciales de 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre, cumple condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado en varias ocasiones la prisión domiciliaria por motivos “humanitarios”, debido a su estado de salud, pero la Corte Suprema ha rechazado todos los recursos.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en casi 10 años

La combinación de tasas elevadas y mejores cifras económicas nacionales ayudó a la divisa sudamericana a revertir parte del terreno perdido

El real brasileño registró en

El estado de San Pablo detuvo a más de 580 acusados de violencia doméstica en un operativo masivo

La operación desplegada por las fuerzas de seguridad en diversos municipios movilizó a más de 1.800 agentes e incluyó cientos de órdenes judiciales en respuesta al incremento de agresiones contra mujeres en la región

El estado de San Pablo

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Las reservas en el principal balneario uruguayo alcanzan al 90%: los precios por quincena oscilan entre los USD 3.800 en zonas céntricas y los USD 110.000 en lo más exclusivo de José Ignacio

Auge de Punta del Este

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

El sur del país es el más afectado por el déficit hídrico y la empresa encargada del suministro llamó a tener un cuidado responsable. Piden declarar la emergencia para el agro

Uruguay toma medidas preventivas para

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

En su balance anual, el disidente exiliado expuso un panorama de opresión, hambre, apagones y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que en 2026 se repita la misma realidad

José Daniel Ferrer: “Cuba termina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo del sur de

El pueblo del sur de Francia que tiene una catedral con una torre de casi 90 metros de altura y que marcó un momento clave en la historia

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de enero 2026 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

El Servicio Meteorológico alertó sobre un verano más cálido y húmedo en gran parte de Argentina

¿Se despide Bárbara Torres de México? La actriz vuelve a Argentina y revela la razón

Gabriel Pozuelo, psicólogo, sobre mirar el móvil nada más despertarte: “Así no comienza el día, comienza la supervivencia”

INFOBAE AMÉRICA
La historia del peluquero que

La historia del peluquero que creó la tradición de usar máscaras a fin de año en Ecuador

Detenido por agredir sexualmente a una menor en Vecindario (Gran Canaria) con rituales basados en energía personal

Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y es baja casi segura para la Supercopa

La Generalitat declara doce 'Municipios Turísticos' en la Comunitat Valenciana durante 2025

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

La policía asegura que Tylor Chase ha rechazado ayuda en repetidas ocasiones: “Ese último paso debe darlo el propio individuo”

“No quiero ni acercarme”: Kit Harington cerró la puerta a Jon Snow y descartó su regreso a Game of Thrones

Alan Menken analizó sus históricas canciones para “Aladdín”, “La sirenita” y otros éxitos que marcaron generaciones