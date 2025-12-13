Nasry Asfura instó al CNE a transmitir el escrutinio de las actas con inconsistencias para que “no haya duda” del resultado electoral

El presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN) habla en una rueda de prensa el día de las elecciones generales en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras y actual líder de los resultados preliminares de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre, hizo este viernes un llamado para que el escrutinio especial de las actas con inconsistencias de este sábado, sea transmitido públicamente por televisión.

La solicitud, señaló, busca que “no haya duda de los resultados” y que el próximo gobierno pueda “trabajar en paz y tranquilidad" por el país. El encargado de revisar dichas actas es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Pido que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente”, enfatizó Asfura en un mensaje difundido en la red social X.

Además, propuso que representantes de la sociedad civil, iglesias, medios de comunicación y organismos internacionales estén presentes durante el conteo especial.

El candidato nacionalista también instó a que los delegados de los partidos acreditados en el CNE —Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre)— “hagan su trabajo en base a la ley” para garantizar transparencia y certeza en el resultado final.

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras habla durante una conferencia tras los comicios (REUTERS/Leonel Estrada/File Photo)

Asfura también sostuvo que se mantiene “tranquilo y sereno” mientras el CNE finaliza el procesamiento, para el cual el organismo dispone de 30 días tras las elecciones para anunciar oficialmente al presidente electo.

Por otra parte, su principal rival en la contienda por la Presidencia, Nasralla, denunció que Honduras atraviesa “un fraude monumental” y exigió al CNE la realización de un escrutinio especial “acta por acta” ante las persistentes fallas técnicas y supuestas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El aspirante liberal advirtió que las inconsistencias en los datos divulgados por la máxima autoridad electoral “alteran la voluntad expresada en las urnas”. Su reclamo se produce en un contexto político tenso, marcado por demoras, fallos recurrentes en la infraestructura tecnológica.

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, del Partido Liberal, habla con los medios criticando el manejo de datos en el sistema electoral (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El sistema TREP, concebido para agilizar la entrega de resultados preliminares, fue blanco de críticas por las reiteradas suspensiones y problemas de transmisión desde el inicio del recuento tras los comicios del 30 de noviembre.

De acuerdo con el último corte del CNE, con un 99,40 % de actas escrutadas, Asfura suma 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (39,48 %), en una contienda extremadamente cerrada. La oficialista Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), quien hasta ahora “no reconoce” el proceso electoral, continúa tercera con 618.448 votos (19,29 %).

El CNE tiene previsto iniciar este sábado el recuento especial de 2.773 actas clasificadas con irregularidades, un proceso que podría inclinar la definición de una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, confirmó a la agencia EFE que este recuento especial se realizará con la participación de representantes de los cinco partidos participantes, funcionarios del organismo y observadores nacionales e internacionales con el fin de asegurar la transparencia.

Cossette López-Osorio, consejera del Consejo Nacional Electoral (REUTERS)

Cabe recordar que en Honduras no existe segunda vuelta electoral: la presidencia se define en una sola ronda, ganando el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos.

(Con información de EFE)