¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este martes 11 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.
Metrobús CDMX
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Usuarios reportan atrasos de 10 minutos en Línea 2 con dirección a Metro Cuatro Caminos.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.