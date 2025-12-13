La OEA pidió por resultados “creíbles” y “aceptados por todos” de la elección de Honduras a casi dos semanas de la jornada electoral

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin habló sobre los comicios de Honduras (REUTERS/Ranu Abhelakh)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este viernes a que las elecciones en Honduras sean “creíbles” y sus resultados “aceptados por todos”, ante la persistente incertidumbre que rodea el proceso luego de casi dos semanas sin ganador oficial.

“Lo único que puedo hacer en esta etapa es hacer un llamado a todos los líderes políticos, especialmente a los candidatos, para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que agrave la situación”, señaló Ramdin en declaraciones a la prensa en la sede de la OEA en Washington.

El titular del organismo recordó además que las elecciones deben regirse por la ley y enfatizó la necesidad de respetar el proceso: “El proceso debe ser respetado”. En ese sentido, matizó que el país “requiere atención especial” para asegurar la transparencia y la credibilidad electoral.

El proceso electoral en Honduras sufre un retraso considerable. Según el último reporte, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y con el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con alrededor del 40,5% de los votos. Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con cerca de 39,2%, mientras que Rixi Moncada —del partido oficialista Libre y afín a la actual presidenta Xiomara Castro— se mantiene en tercer puesto, con un 19%.

Aún existe un número importante de actas con inconsistencias que deben ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), motivo por el cual no se ha oficializado el resultado definitivo.

Una mujer deposita su voto durante las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 30 de noviembre (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Consultado sobre el respaldo de Trump al conservador Asfura, Ramdin relativizó su impacto y recordó que “otros países han respaldado candidatos en elecciones de menor relevancia”, por lo que estas manifestaciones no son exclusivas del mandatario estadounidense.

Las denuncias de fraude electoral presentadas tanto por Nasralla como por Moncada despertaron la preocupación internacional, lo que derivó en la petición de once países para convocar una sesión extraordinaria de la OEA. Esa reunión está programada para el lunes en Washington y buscará analizar el panorama hondureño y expresar apoyo a la transparencia del proceso.

Este mismo viernes, la Unión Europea (UE) manifestó su respaldo al proceso electoral en Honduras y destacó la labor del CNE, en medio de una de las elecciones presidenciales más disputadas de los últimos años en el país centroamericano.

El mensaje de apoyo llegó cuando el CNE debe revisar 2.773 actas señaladas por diversas irregularidades, una fase crucial que podría definir si el triunfo corresponde al candidato del Partido Nacional o al del Partido Liberal.

“El pueblo hondureño votó pacíficamente y en gran número, reafirmando su compromiso con la democracia”, expresó un vocero de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Política Exterior, a través de un comunicado.

Nasry Asfura y Salvador Nasralla, los dos candidatos que aguardan por el resultado final de los comicios en Honduras

La UE subrayó la necesidad de permitir que el órgano electoral realice su trabajo sin presiones ni interferencias y solicitó “a todos los candidatos que esperen y respeten el proceso de recuento”.

El bloque europeo remarcó que “la voluntad del pueblo hondureño debe ser respetada” y pidió evitar acciones que entorpezcan la labor de las autoridades responsables de la transparencia y legalidad en la definición del resultado electoral.

Por otra parte, desde el ámbito latinoamericano, la ONG Cristosal, con sede en El Salvador, denunció este jueves que pandilleros “coaccionaron” a ciudadanos hondureños para que votaran durante la jornada electoral. La organización reportó además siete asesinatos ligados a violencia política cometidos durante la campaña.

De acuerdo con su investigación, integrantes de bandas criminales “coaccionaron” el voto de la población el día en que se eligieron presidente, congresistas y alcaldes en Honduras. “Hemos identificado algunos actos de coacción al electorado” vinculados a la “presencia de pandilleros cerca de los centros de votación”, declaró René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, a la agencia AFP.

(Con información de EFE y AFP)