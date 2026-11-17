El pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre la decisión del juez fue a través de la cuenta oficial de X (@A_OrdonezM/X-@ABDELAESPRIELLA/X)

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El 14 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Primo Gay, acusado de estar vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, a extorsiones contra Hidroituango y a atentados contra torres de energía en Medellín y Bello.

No obstante, un día después del operativo, el jefe de Estado publicó un video en el que aparece cara a cara con el criminal. Tras la difusión de las imágenes, un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia pidió investigar al presidente Abelardo de la Espriella por el trato dispensado a “Primo Gay” y a otros capturados.

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Al respecto, el Ministerio del Interior, encabezado por Alejandro Ordóñez, cuestionó la decisión y aseguró que el mundo está “al revés”.

El ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, calificó la decisión del juez sobre Abelardo de la Espriella como absurda (@MinInterior/X)

La cartera política aseguró que alias Primo Gay es un asesino y que ha pasado por las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, razón por la cual calificó la decisión del juez como absurda.

“El mundo al revés. Quieren que se investigue al Presidente afirmando que desconoció la presunción de inocencia de Primo Gay, un asesino que ha pasado por las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Una auténtica joya. ¡Absurdo! Ahora, el que viola ley es quien le cumple al país. (sic)”, indicó.

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El funcionario preguntó cómo debería llamar el presidente Abelardo de la Espriella a “Primo Gay” para, según él, no ofenderlo. El ministro del Interior afirmó que el detenido es responsable de varios actos violentos en el país, por lo que “hay que llamarlo por lo que es” y merece el “repudio social”.

“¿Cómo debe llamar el Presidente al terrorista alias Primo Gay, para no ofenderlos? ¿Respetado ciudadano, excelencia, su señoría? ¡No! A un responsable de barbarie hay que llamarlo por lo que es. ¡Basta ya en Colombia de consentir a los criminales! Repudio social es lo que merecen", afirmó.

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Alejandro Ordoñez preguntó cómo debería llamar el presidente Abelardo de la Espriella a “Primo Gay” para, según él, no ofenderlo (@MinInterior/X)

Según Alejandro Ordóñez, en Colombia se ha justificado a criminales, de ahí que, según sus declaraciones, preocupe que el presidente Abelardo de la Espriella encare a los cabecillas capturados.

“Acostumbrados a justificar criminales, les preocupa ahora que el Presidente caree en nombre de la sociedad a los terroristas y asesinos. Tendrán que vivir preocupados, porque el Gobierno los seguirá llamando como lo que son”, aseveró.

Según Alejandro Ordóñez, en Colombia se ha justificado a criminales, de ahí la preocupación con el presidente Abelardo de la Espriella (@MinInterior/X)

¿Cómo fue el cara a cara?

El presidente Abelardo de la Espriella difundió en su cuenta de X un video de los encuentros que mantuvo con alias “Primo Gay” y “Pata de Palo”, detenidos durante operativos militares.

En las imágenes, el mandatario los acusó de presuntos homicidios, extorsiones y ataques contra integrantes de la fuerza pública. Sus intervenciones estuvieron dirigidas a reprocharles los delitos que les atribuyó.

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La primera secuencia se centró en “Primo Gay”. De la Espriella lo responsabilizó por la muerte de 13 policías y seis militares en operaciones de erradicación. “Este fue el bandido que los mató”, dijo ante los presentes.

El jefe de Estado también lo vinculó con el secuestro, la tortura y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Frente al detenido, lo calificó de “miserable asesino” y “despreciable”.

El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente sostuvo que el capturado acumulaba más de diez años de actividad criminal. Además, lo relacionó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Farc y el Clan del Golfo.

“Y le respetamos la vida, como él no se la respetó a nuestros policías y soldados, porque nosotros no somos como esta basura”, expresó De la Espriella. Después, afirmó que el detenido permanecería en prisión por los hechos que le atribuyó.

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Otro de los momentos del video tuvo como protagonista a “Pata de Palo”, identificado por una persona presente como Francisco Miguel Pacheco Ángel, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez.

De la Espriella dirigió un mensaje a los integrantes de esa organización y les dio 17 días para someterse a la justicia. “Tienen diecisiete días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como en derecho corresponde”, manifestó.

Tras una intervención del detenido, el presidente rechazó que se le atribuyera la facultad de ordenar capturas. “Un presidente no dicta órdenes de captura”, respondió.

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El mandatario insistió en que había pedido la captura de “Pata de Palo” por considerarlo responsable de delitos. También le advirtió que enfrentaría las consecuencias judiciales de las acusaciones en su contra.