El saldo del siniestro en San Victorino incluye 10 locales con pérdida total y 17 con daños parciales (Colprensa/Bomberos de Bogotá)

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El incendio en El GranSan dejó 27 locales comerciales afectados en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. El balance oficial indicó que 10 establecimientos tuvieron pérdida total y otros 17 registraron daños parciales.

La emergencia ocurrió durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, dentro de la localidad de Santa Fe.

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El fuego se concentró principalmente en el segundo nivel del complejo comercial. La alerta de la comunidad permitió que varias máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaran al lugar y controlaran las llamas.

El incendio afectó 27 locales de El GranSan, pero no dejó personas lesionadas. Tras el control de la emergencia, la administración del centro comercial anunció que retomará la actividad comercial el martes 17 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m., mientras acompaña a los comerciantes afectados.

La administración de El GranSan programó el reinicio de actividades comerciales en el horario habitual de 8:00 a. m. a 7:00 p. m (elgransancc/IG)

La administración informó que el centro comercial abrirá nuevamente en su horario habitual. El comunicado precisó: “Este martes 17 de noviembre retomaremos nuestras actividades comerciales”.

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La organización señaló que, durante la noche posterior a la emergencia, su equipo y los comerciantes trabajaron de forma conjunta para preparar la reapertura.“Agradecemos profundamente la solidaridad, paciencia y confianza de todos”, expresó la administración en el mensaje dirigido a clientes y visitantes.

Acompañamiento para los comerciantes afectados

En otra publicación en redes sociales, la administración del complejo afirmó que la respuesta ante los daños estará centrada en acompañar a los comerciantes y coordinar acciones con las autoridades.

“Hoy enfrentamos un momento difícil, pero seguimos adelante con esperanza, compromiso y la determinación de levantarnos”, afirmó la administración.

Un grupo de comerciantes y trabajadores se congrega en un pasillo interior del centro comercial El GranSan, en Bogotá, tras la emergencia en el centro de la ciudad (elgransancc/IG)

La entidad sostuvo que su prioridad es atender las consecuencias de la emergencia y avanzar hacia una reapertura que cumpla con condiciones de seguridad.

“Desde la Administración trabajamos junto a las autoridades para atender la situación, acompañar a nuestros comerciantes y avanzar hacia una pronta reapertura con seguridad”, añadió.

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El mensaje vinculó la continuidad del centro comercial con las personas que trabajan allí. “En El GranSan sabemos que nuestra mayor fortaleza está en las personas que hacen parte de esta historia”, indicó la publicación.

La administración también extendió un reconocimiento a quienes expresaron su respaldo: “A Colombia y a quienes nos han expresado su solidaridad, ¡gracias por estar con nosotros!”.

Junto con el pronunciamiento, el centro comercial divulgó un video en el que participaron decenas de comerciantes. El mensaje se enfocó en la unidad del sector de la confección y en la intención de superar las pérdidas provocadas por el fuego.

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“Para todos los colombianos. Lo que hoy vive el Gran San es la muestra de la unión, de lo que somos como este sector de la confección en Colombia, dispuestos a superar este y mil impases más”, dijeron los comerciantes.

Comerciantes y trabajadores realizan labores de limpieza y remoción de escombros en locales comerciales afectados por un incendio. Las imágenes registran techos dañados por el fuego, maniquíes y mostradores vacíos, mientras las personas organizan los espacios para reanudar sus actividades (printsoul.co/IG)

La intervención concluyó con un llamado de solidaridad y una definición de identidad colectiva: “Colombiano salva a colombiano. Somos el Gran San, más colombianos que nunca”.

Por su parte, la administración cerró su mensaje con otra expresión de respaldo a quienes trabajan en el lugar: “¡Somos El GranSan, somos trabajo colombiano y juntos saldremos adelante!”.

Segundo nivel del complejo

La alerta se registró hacia la 1:20 a. m. en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. El foco del incendio estuvo principalmente en el segundo nivel del centro comercial.

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El llamado de la comunidad aledaña permitió la llegada de varias máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos. Los equipos controlaron las llamas sin que se informaran heridos. Tras el control de la emergencia, la administración agradeció el respaldo recibido y destacó la labor conjunta de quienes integran el establecimiento.

“Durante esta noche, la Administración y nuestros comerciantes trabajamos de manera conjunta, sumando esfuerzos y compromisos para tener todo dispuesto para recibirlos nuevamente”, expresó el comunicado.

El mensaje también incluyó un agradecimiento dirigido a clientes y personas que manifestaron apoyo después del incendio: “Agradecemos profundamente la solidaridad, paciencia y confianza de todos”.

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