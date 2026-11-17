La celebración del Festival Náutico dejó varias polémicas, una de ellas por la presencia de la hija mayor de Abelardo de la Espriella en el evento (@MafeCarrascal/X)

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El video de una embarcación de la Armada Nacional de Colombia durante el Festival Náutico de Cartagena abrió una controversia política por el traslado de Lucía de La Espriella, hija del presidente Abelardo de La Espriella. La representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, pidió explicaciones tras difundir imágenes en X y preguntó si la adolescente estaba “con las amigas de fiesta” en una lancha militar.

El cuestionamiento surgió por la identificación visible de la nave en el material que se viralizó en redes sociales. Desde distintos sectores se reclamó aclarar si hubo un uso privado de recursos estatales durante la celebración.

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Gabriela Muñoz cuestionó los ataques contra la hija del presidente

No obstante, Gabriela Muñoz, exfuncionaria del Gobierno Petro, intervino en la discusión y pidió separar el control sobre los recursos públicos de los señalamientos contra una menor de edad.

“Vengan, ¿cómo así que las hijas de los presidentes, por una condición que no eligieron y que nadie les otorgó mediante el voto, tienen que soportar tanto odio, venga de donde venga?”, expresó en redes sociales.

La defensora de izquierda Gabriela Muñoz intervino en la discusión y pidió separar el control sobre los recursos públicos de los señalamientos contra una menor de edad (@gabymunozz_/X)

Muñoz sostuvo que es válido exigir explicaciones ante eventuales irregularidades, aunque cuestionó que la menor quedara en el centro de la controversia. “Una cosa es exigir explicaciones sobre posibles usos indebidos de recursos públicos, y otra muy distinta es utilizar a una menor de edad como blanco de ataques políticos”, afirmó.

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La activista política también planteó un reproche a sectores de la oposición: “¿En qué momento algunos decidieron reproducir las mismas prácticas que tanto le han reprochado a la derecha colombiana?”.

“La hija del actual presidente es una menor de edad. No fue elegida por nadie, no gobierna y no es ella quien tiene que rendirle cuentas al país”, añadió.

En el cierre de su mensaje, Muñoz reclamó que la confrontación política no deje de lado los límites éticos. “La oposición no puede convertirse en una excusa para perder la ética, la humanidad y el respeto. Mucho menos cuando se trata de una niña. Despierten, no se conviertan en aquello que tanto critican. ¡Coherencia se llama!”.

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Gabriela Muñoz y Lucía de la Espriella (@luuuciaaarchivessss/Instagram @gabymunozz_/X)

El Gobierno dijo que la lancha se utilizó por razones de seguridad

La respuesta oficial estuvo a cargo de Miller Soto Solano, vocero del Gobierno nacional, que aseguró que Lucía de La Espriella fue trasladada en una embarcación de la Armada porque su ingreso y salida de la actividad debían realizarse por vía marítima.

Según explicó, la joven descendió de la nave para abordar la embarcación a la que se dirigía y, una vez terminó la actividad, volvió a utilizarla para retirarse del lugar. “No hay nada irregular en ese procedimiento”, sostuvo Soto Solano.

El vocero negó que la hija del presidente hubiera permanecido en una lancha militar como parte de la celebración y comparó el esquema con los traslados terrestres de personas protegidas. “Es como si fuera un carro”.

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Soto Solano señaló que el uso de medios marítimos corresponde a las condiciones de seguridad de la familia presidencial. “Si se trata de la familia del Presidente, cuando un desplazamiento debe hacerse por vía marítima, se utilizan los medios de transporte y seguridad apropiados. Eso fue exactamente lo que ocurrió ¿O es que pretenden que, por ser hija del Presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?”, dijo.

El vocero presidencial explicó cómo ocurrió el traslado y negó irregularidadess (@millersoto/X)

El funcionario añadió que, incluso si la adolescente hubiera permanecido en la embarcación durante el evento, no habría existido una irregularidad. También rechazó la difusión de imágenes de una menor sin autorización y cuestionó los señalamientos que acompañaron el video. “¿Qué pretendían? ¿Que la hija del Presidente ingresara nadando?”, preguntó.

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Por su parte, la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, anunció un derecho de petición para que el Gobierno explique quién autorizó el traslado, bajo qué protocolo y con qué justificación. Planteó un presunto uso de bienes públicos para fines privados.