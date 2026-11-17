Luisa Castro y Valka protagonizan un duro encuentro en redes sociales tras señalamientos de sus seguidores por presencia de la cantante en Stream Fighters 5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La novia de Westcol, Luisa Castro, encendió las redes sociales con un extenso comentario a una de sus seguidoras en Instagram después de que esta insinuara que la presencia de la expareja del streamer, Valka, la había puesto a sudar durante el evento de boxeo realizado el 14 de noviembre en Bogotá con su sola presencia en el escenario.

Luisa Castro negó haber sudado por Valka y lanzó duras palabras contra ella

La quinta edición de Stream Fighters, organizada por Westcol el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, dejó sobre el tapete mucho más que los diez combates de boxeo de su cartelera.

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La aparición de la cantante Valka —expareja del creador de contenido— acompañando a la influenciadora Samantha Correa en su entrada al cuadrilátero encendió las redes sociales y derivó en un cruce público entre la ex del streamer y Luisa Castro, actual novia de Westcol.

Westcol y Luisa Castro alimentan las dudas sobre el fin de su relación - crédito @westcol / Instagram

La chispa la encendió una seguidora identificada como @camilarodriguezofc, quien le escribió a Castro en la sección de comentarios de Instagram: “Jajaja mucho texto amor jajajajaa @soyvalka te puso a sudar un ratico jajajaja”. La respuesta de la influenciadora no tardó y resultó ser mucho más extensa y directa de lo que cualquiera esperaba.

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“Ay amor, si supieras quién sudó por irrespetuosa y mala mujer”, arrancó Castro en su réplica, dejando en claro que, a su juicio, fue Valka quien generó la tensión. Aclaró que, a pesar de las actitudes de la cantante, tomó la decisión de no hacer un escándalo: “Por madurez, a pesar de lo intensa y mala que ha querido ser, se deja ser —valga la redundancia—, no hay que hablar mucho, son cosas privadas”.

Castro aseguró que Valka estuvo en el evento gracias a Samantha Correa, no por decisión de ella

Uno de los puntos centrales del largo mensaje fue aclarar quién había gestionado la presencia de la artista en el evento. Según Castro, fue la propia Samantha Correa quien quiso que Valka la acompañara en su entrada al ring.

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A lo que agregó: “La prioridad era que Samanta tuviera la entrada que ella quería”, escribió, sugiriendo que la aparición de la cantante no fue una decisión suya ni de Westcol, sino un deseo de la competidora.

Luisa Castro aseguró que Valka es una mujer irrespetuosa y mala gente en una respuesta a una seguidora (@rechismes/IG)

En esa misma línea, la influenciadora invitó a sus seguidores a no construir teorías sobre su relación: “No se preocupen y no se hagan tantas películas, ustedes no pueden ver nada de la realidad de las personas”. También destacó que era completamente comprensible que Valka asistiera al evento, dado el peso que tiene Stream Fighters 5 dentro del entretenimiento digital colombiano.

La influenciadora también usó el espacio para blindar su relación con el streamer y reafirmar su propia seguridad: “Claramente estoy segura de quién soy, de lo que valgo y por eso también él está conmigo, y de eso estoy consciente”. Fue quizás el fragmento más comentado de toda su intervención.

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“Tienen que apretar más y ser un poquito más buena persona para ponerme a sudar”

El tono del mensaje no dejó margen para la ambigüedad. Castro fue categórica al afirmar que el nivel de Valka no es suficiente para generarle inseguridad alguna: “Tienen que apretar un poquito más y por lo menos ser un poquito más buena persona para ponerme a sudar”.

Luego fue incluso más lejos. Describió con ironía la reacción que le generó observar a quienes, según ella, actúan de forma desleal: “Me he quedado tiesa viendo cómo pueden ser de regaladitas, bien hermosas, talentosas, tesas; me parecen muy malitas, la verdad, veo unas cosas que me dan como tristeza”.

Valka, novia de Westcol, reaccionó al espectáculo que ofreció el antioqueño en Medellín - crédito @westcol/IG

Cerró ese hilo con una frase que rápidamente se convirtió en la más citada en redes: “Afortunadamente no todo es belleza, que gracias a Dios también me sobra”.

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Valka agradeció a sus fanáticos y pidió no gastar energía en lo que no lo amerita

Mientras el mensaje de Castro circulaba en redes, Valka publicó una historia en su cuenta de Instagram —@soyvalka— que, sin mencionar nombres, funcionó como una respuesta implícita. En el texto, la artista agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una contestación directa a la polémica desatada.

“No más quería pasar a decirles que gracias infinitas por su amor y apoyo incondicional, siempre les he dicho: importancia a lo importante”, escribió la cantante. Y fue más precisa al agregar: “No gasten su energía en cosas que no lo amerita”.

Valka, expareja de Westcol, le habría respondido con una indirecta a Luisa Castro un comentario sobre su presencia en 'Stream Fighters 5' (@rechismes/IG)

Luego completó: “Lo realmente importante para mí son ustedes, sentir su amor. Me siento eternamente agradecida, gracias por cada mensaje, por cada abrazo, no saben cuánto valoro todo eso”.

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La cantante cerró su historia con un efusivo “Los amoooo infinitoooooo”, en un tono que contrastó fuertemente con la dureza del texto de Castro, y que sus seguidores interpretaron como una señal de que optó por no entrar en el conflicto.