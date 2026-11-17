Avispas asiáticas (AdobeStock)

Guardar

Si tienes un jardín, una huerta o colmenas cerca de un río, es probable que ya hayas visto algún ejemplar de avispa asiática merodeando. En Aragón, el Gobierno autonómico encontró una solución tan sencilla como eficaz, una botella de plástico reciclada que, con un pequeño cambio, se transforma en una trampa capaz de atrapar a las reinas antes de que formen nuevas colonias.

El método ya demostró resultados concretos en Alcañiz, donde las trampas instaladas junto al río Guadalope permitieron capturar 62 reinas de avispa asiática en apenas un mes. La clave está en un diseño simple de embudo invertido, que deja entrar al insecto, pero le impide encontrar la salida.

PUBLICIDAD

Aprender a construir esta trampa casera en casa no requiere materiales caros ni conocimientos técnicos. Con una botella, un cebo fermentado y un poco de paciencia, cualquiera puede replicar el sistema que utilizan los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón para frenar el avance de esta especie invasora.

Un abejaruco caza una avispa asiática, especie invasora que fue detectada por primera vez en España en 2010. (Francisco Ramírez)

Materiales y pasos para construir la trampa

Según las indicaciones difundidas por el Gobierno de Aragón, la construcción requiere una botella de plástico de uno y medio o dos litros, preferiblemente de boca ancha, cuerda o alambre para colgarla y una herramienta para perforar.

El primer paso consiste en cortar la botella a unos ocho centímetros del tapón. La parte superior se coloca con el tapón hacia dentro, a modo de embudo, de forma que las avispas entren con facilidad y encuentren obstáculos para escapar. En los laterales se perforan dos orificios enfrentados por los que se pasa la cuerda para colgar el dispositivo de un árbol.

PUBLICIDAD

Para el cebo se vierte agua en el recipiente junto con azúcar y levadura fresca de panadería. También se recomienda añadir vinagre de manzana. La mezcla se diluye con agua tibia y se deja fermentar varias horas antes de repartirla entre las botellas. Algunas variantes caseras incorporan cerveza negra y vino blanco, cuyo aroma resulta atractivo para la especie e interfiere menos con abejas y otros polinizadores.

El dispositivo artesanal se combina con trampas selectivas para evitar la captura de especies autóctonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el interior, varias bridas negras actúan como elemento de retención. Las avispas trepan por ellas en busca de una salida, pero el orificio final es demasiado estrecho para atravesarlo. Tras chocar varias veces contra la pared de la botella, caen de nuevo al líquido.

PUBLICIDAD

Las trampas deben colgarse en zonas soleadas y protegidas del viento, a una altura de entre uno y uno y medio metros, cerca de cursos de agua o árboles frutales. La revisión debe realizarse cada dos o tres días para retirar capturas y renovar el cebo. El portal especializado invasara.es recomienda limitar el trampeo de reinas a marzo y abril, y retirar los dispositivos a partir de mayo.

La situación de la avispa asiática en Aragón

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

La Vespa velutina llegó a España en 2010 y desde entonces se extendió por distintas comunidades, con mayor incidencia en climas húmedos. En Aragón, su avance se concentra en las comarcas pirenaicas, en particular la Jacetania, aunque el Bajo Aragón también registra presencia creciente por la humedad del Guadalope.

PUBLICIDAD

En Alcañiz, el verano pasado se detectaron nueve nidos en las inmediaciones del municipio. La campaña actual, desarrollada entre el guarda de montes municipal y los Agentes de Protección de la Naturaleza, busca interceptar a las reinas antes de que funden nuevas colonias. Una sola reina puede originar un nido con más de 2.000 obreras.

El Ministerio para la Transición Ecológica recomienda complementar el trampeo con la localización y destrucción de nidos primarios y secundarios, estos últimos de hasta 60 centímetros de diámetro. El Ayuntamiento pide colaboración vecinal y solicita no manipular las trampas instaladas en la ribera.