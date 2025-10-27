Defensa de Marset niega una posible entrega pacífica tras reaparición del narcotraficante en video

Reapareció Sebastián Marset

El paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset es desconocido desde hace más de dos años. En julio de 2023 fue encontrado en Bolivia, donde se escondía en su faceta de jugador de fútbol, pero logró escapar de la Policía. Desde entonces, el delincuente ha publicado una serie de videos, enviado cartas y dio una entrevista para la televisión uruguaya, pero nunca se pudo saber desde dónde estaba hablando. Su última reaparición desde una ubicación incógnita fue la semana pasada.

Marset mostró su costado criminal en un video amenazante, en el que aparece con una metralleta y por varias personas que lo acompañan con el rostro cubierto y también armados. En la imagen también se ve una bandera del Primer Comando Capital de Brasil.La amenaza tiene un nombre y apellido: va dirigida al Colla, un ex socio del narcotraficante que recientemente dijo que Marset estaba en Bolivia.

Pero, ¿qué es lo que planea Sebastián Marset? Su abogado Santiago Moratorio declaró al noticiero uruguayo Telenoche de Canal 4 que hoy no existe la posibilidad de que Marset se entregue. Esta opción había sido manejada por el propio narcotraficante en julio, en una carta que envió a medios uruguayos.

El trabajo de Moratorio se limita a la defensa legal de Marset y su familia, y evitó hacer comentarios sobre el video que Marset hizo circular.

“No existe una sola posibilidad ni se le pasa por la cabeza en este momento la entrega a la justicia de forma pacífica. En tiempo atrás sí existió y se trató de negociar, pero hoy no”, expresó.

“Sebastián está bien. Está muy expectante por lo que ocurra con el juicio a Gianina [García Troche] en Paraguay”, señaló su abogado. Moratorio expresó que la Justicia paraguaya no tiene elementos para condenar a su defendida y agregó que, a su entender, lo que pretenden las autoridades del país es presionar para dar con el paradero de Marset.

Sebastián Marset y Gianina García Troche

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, fue extraditada desde España a Paraguay, donde está procesada por narcotráfico y lavado de activos, y está relacionada a la megacausa A Ultranza. A la espera del juicio, la mujer está en prisión. En una declaración desde la cárcel mostró semanas atrás su estrategia: desmarcarse de Marset.

En su declaración ante el fiscal, García Troche contó por qué huyó de la Justicia. “Cuando me sacaron la orden de captura, mi hijo era muy pequeño. Yo tengo cuatro hijos. En ese momento el más chico tenía un año y estaba amamantando”, expresó. La mujer explicó que no tenía una alerta de Interpol activa y se defendió diciendo que no tenía una “causa penal abierta ni requerimiento judicial internacional formal alguno”.

Fue en otro momento de la declaración que García Roche se desmarcó de su vínculo con Marset. “No soy esposa de Sebastián Marset. Soy la madre de sus hijos. No me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él. Hace un año y medio que ya no estoy con él. Desde el momento que me entregué en España”, aseguró.

La esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, en su reseña por agentes de Interpol en Asunción (Paraguay). (EFE/ Interpol Paraguay)

La defensa de García Troche buscará lograr un acuerdo abreviado para conseguir una condena más leve, y poder transitar en prisión domiciliaria con sus cuatro hijos. “La Justicia no tiene elementos. Se la quiere asociar a la actividad de su ex pareja, pero no tienen elementos ni evidencia. De todos modos, sí posiblemente vamos acordar aceptando el delito de lavado de activos si es que logramos un acuerdo”, manifestó el abogado.

Marset, en tanto, también se ha referido a García Troche como la madre de sus hijos. Después de la extradición de la mujer desde España, el narcotraficante envió una carta a los medios de comunicación en la que criticó las condiciones de reclusión de la mujer acusada y defendió su inocencia.

En junio, en una carta que envió a los medios, Marset se había mostrado dispuesto a acordar. “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.