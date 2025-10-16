La pareja de Marset declaró en Paraguay y buscó desmarcarse del narco uruguayo: “No estoy más con él”

Sebastián Marset y Gianina García Troche

Gianina García Troche, la pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue detenida en el aeropuerto de Barajas en julio de 2024 y un año después fue extraditada a Paraguay. Allí está en prisión preventiva porque está procesada por narcotráfico y lavado de activos, y está relacionada a la megacausa A Ultranza. Desde la cárcel, García Troche mostró su estrategia judicial: desmarcarse de Marset.

Lo hizo a tal punto que redujo el vínculo que tiene con él a que es simplemente “la madre de sus hijos” pero no la pareja.

García Troche presentó declaración por primera vez desde su extradición este lunes. Lo hizo desde la prisión militar de Viñas Cue ante el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak.

Miembros de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) custodian el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para la llegada de la ciudadana uruguaya extraditada Gianina García Troche (Archivo/DANIEL DUARTE / AFP)

Durante la indagatoria, el fiscal le comentó los hechos que se le atribuyen y los elementos que fueron reunidos en su contra, así como su derecho a abstenerse, según informó el diario Abc de Paraguay. Pese a que tenía la posibilidad de no hacerlo, García Troche decidió hablar.

¿Cuál es el vínculo de la pareja de Marset con A Ultranza? Según los documentos del caso, García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018 por el Puesto de Migraciones del Puente San Roque González, que une Posadas con Encarnación. Estaba acompañada por Marset, quien unas semanas antes también había ingresado al país por el Puente Internacional de la Amistad.

Desde esa fecha, tanto Marset como su pareja registraron entradas y salidas al territorio paraguayo. La radicación permanente, sin embargo, se dio con su último ingreso que fue en octubre de 2019. Desde esa fecha permaneció en Paraguay hasta junio de 2021, según los datos citados por el diario paraguayo.

La pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche (c, atrás), durante su reseña por agentes de Interpol en Asunción (Archivo/EFE/ Interpol Paraguay)

Entre 2020 y 2021, su pareja y Miguel Ángel Insfrán Galeano –Tío Rico– se dedicaron al tráfico de cocaína a Europa, de acuerdo a los investigadores del caso.

En su declaración ante el fiscal, García Troche contó por qué huyó de la Justicia. “Cuando me sacaron la orden de captura, mi hijo era muy pequeño. Yo tengo cuatro hijos. En ese momento el más chico tenía un año y estaba amamantando”, expresó. La mujer explicó que no tenía una alerta de Interpol activa y se defendió diciendo que no tenía una “causa penal abierta ni requerimiento judicial internacional formal alguno”.

Sin embargo, hay cuatro agentes de Interpol que están procesados por haber manipulado –presuntamente– las notificaciones rojas de Interpol.

Fue en otro momento de la declaración, citada por Abc, que García Roche se desmarcó de su vínculo con Marset. “No soy esposa de Sebastián Marset. Soy la madre de sus hijos. No me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él. Hace un año y medio que ya no estoy con él. Desde el momento que me entregué en España”, aseguró.

Marset, en tanto, también se ha referido a García Troche como la madre de sus hijos. Después de la extradición de la mujer desde España, el narcotraficante envió una carta a los medios de comunicación en la que criticó las condiciones de reclusión de la mujer acusada y defendió su inocencia.

“Respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa, sin siquiera una televisión en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida y lo tienen claro”, defendió Marset en una carta publicada a comienzos de su familia.

En otro fragmento del texto, Marset pidió que dejen de “perseguir” a sus familiares, y avisó: “Si van a seguir haciendo una persecución a mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos”.