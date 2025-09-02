América Latina

Ecuador, Colombia y Perú reforzaron la cooperación para proteger el Corredor Trinacional Amazónico

Los tres países definieron una hoja de ruta conjunta para conservar cuatro millones de hectáreas de selva que conectan cinco áreas protegidas

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Los países decidieron unir esfuerzos
Los países decidieron unir esfuerzos para proteger cinco zonas protegidas. (La Selva Jungle Lodge)

Ecuador, Colombia y Perú han decidido reforzar sus alianzas ambientales para enfrentar de manera conjunta los retos que amenazan a la Amazonía. Delegaciones de los tres países se reunieron en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en territorio ecuatoriano, en el marco de la Trigésima Primera Reunión del Comité Técnico del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible.

El objetivo central del encuentro fue definir una hoja de ruta para preservar cuatro millones de hectáreas de bosque que conforman el denominado Corredor Trinacional Amazónico, un mosaico de cinco áreas protegidas estratégicas interconectadas.

Este corredor reúne al Parque Nacional La Playa, en Colombia; la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en Ecuador; y en Perú al Parque Nacional Güeppí-Sekime, junto con las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki.

La articulación busca blindar estas zonas de amenazas crecientes como la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola y la caza indiscriminada, factores que han presionado históricamente a la Amazonía y que en los últimos años se han intensificado debido a la crisis climática y la falta de gobernanza efectiva en áreas fronterizas .

El compromiso de los tres países no es nuevo. Desde 1995 se han firmado acuerdos de cooperación trinacional en materia de conservación amazónica, impulsados inicialmente por el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Sin embargo, el contexto actual obliga a revitalizar estas iniciativas.

Datos recientes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señalan que, solo en 2023, la región perdió más de 500.000 hectáreas de bosque. En este escenario, la coordinación entre Ecuador, Colombia y Perú adquiere una importancia estratégica para garantizar la conectividad ecológica, mantener los servicios ecosistémicos y proteger a las comunidades indígenas que habitan estos territorios.

Las delegaciones de los países
Las delegaciones de los países que participan en la iniciativa de protección. (Ministerio de Ambiente)

Durante la reunión, se acordó implementar mecanismos conjuntos de monitoreo, que incluyen el uso de imágenes satelitales, patrullajes comunitarios y cooperación en inteligencia para frenar delitos ambientales. Estos instrumentos buscan cerrar el paso a redes ilegales que operan en las fronteras, aprovechando vacíos jurisdiccionales para el tráfico de madera, fauna y minerales. Al mismo tiempo, se discutieron estrategias para fortalecer la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, que no solo son los principales guardianes de la selva, sino también actores clave para el éxito de cualquier iniciativa de conservación .

El esfuerzo trinacional está respaldado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organización que aporta apoyo técnico y financiero. Este acompañamiento internacional resulta esencial para sostener programas de largo plazo, desde proyectos de restauración ecológica hasta planes de desarrollo alternativo que reduzcan la dependencia de actividades extractivas. La cooperación de entidades externas ha permitido, en ocasiones anteriores, asegurar fondos para investigación científica, fortalecer capacidades locales y promover el ecoturismo como fuente de ingresos sostenible.

En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha subrayado que estas acciones se enmarcan en una visión de gestión integrada y sostenible de los recursos naturales. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, se trata de un modelo que busca equilibrar la conservación con el bienestar de las comunidades. La Amazonía ecuatoriana, que representa alrededor del 40% del territorio nacional, alberga no solo biodiversidad única, sino también culturas ancestrales que dependen directamente de la selva para su supervivencia.

Selva Amazónica, Sudamérica (Adobe Stock).
Selva Amazónica, Sudamérica (Adobe Stock).

El contexto internacional también aporta presión. La Amazonía es considerada un pilar en la lucha global contra el cambio climático, pues actúa como un regulador del ciclo del agua y un sumidero de carbono de alcance planetario. Sin embargo, científicos han advertido que la región se acerca a un punto de no retorno: si la deforestación supera el 20% de su superficie, la selva podría transformarse en una sabana degradada, con consecuencias irreversibles para el clima mundial. Ante ese riesgo, los países amazónicos han buscado en foros como la COP30 —que se celebrará en Belém, Brasil, en 2025— visibilizar sus compromisos y exigir financiamiento internacional para cumplirlos.

Temas Relacionados

EcuadorColombiaPerúCorredor trinacional amazónicoAmazoníaConservación

Últimas Noticias

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

Ahora el Comando Conjunto estará liderado por un general del Ejército y no por un Almirante de la Marina ecuatoriana

Ecuador renovó la cúpula militar

Ex canciller de Añez pide el sobreseimiento de los procesos en su contra para retornar a Bolivia

Karen Longaric, ex ministra de Relaciones Exteriores pidió la anulación de sus procesos, luego del llamado que hizo el presidente del Tribunal de Justicia a los exiliados para que regresen al país

Ex canciller de Añez pide

Daniel Noboa convocó a una marcha ciudadana en Guayaquil por la paz y la justicia

El pedido sucede pocas semanas después de que el Presidente de Ecuador liderara una marcha en contra de la Corte Constitucional

Daniel Noboa convocó a una

Evelyn Matthei resucitó su campaña presidencial de la mano del piñerismo

La familia y colaboradores del fallecido exmandatario flanquearon a la candidata de Chile Vamos

Evelyn Matthei resucitó su campaña

Bolivia: Murió Percy Fernández, el seis veces alcalde y “constructor” de Santa Cruz de la Sierra

Una de las figuras más relevantes de la política municipal contemporánea falleció a los 86 años. Además de alcalde, fue ministro y senador. Su estilo directo le generó tanto críticas como simpatías

Bolivia: Murió Percy Fernández, el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manelyk González confirmó que viene

Manelyk González confirmó que viene a Colombia a apoyar a Karina García en su pelea contra Karely Ruiz

La mañanera de hoy 2 de septiembre | El 8 de septiembre se entrega el Presupuesto de 2026 al Congreso: Sheinbaum

Un analista inmobiliario alerta a España por la situación de la vivienda: “Hasta 38 familias compiten por una casa”

Valentino impidió que un fan de Melissa Gate ingresara a discoteca, tras recibir insultos en redes sociales: “Hay niveles, perrita”

¿Cuándo una verruga es preocupante? Cinco señales que no debes dejar pasar desapercibidas

INFOBAE AMÉRICA
Elliott se hace con una

Elliott se hace con una participación de más de 3.400 millones en PepsiCo y presenta un plan de transformación

La Niña puede reactivarse ya pero las temperaturas seguirán altas

OpenAI anuncia controles parentales para supervisar la actividad de los menores con ChatGPT

Antonio Orozco hará una gira por seis ciudades europeas en marzo de 2026

Erdogan descarta que Putin y Zelenski estén "preparados" para un encuentro cara a cara

ENTRETENIMIENTO

La nueva novia de Kevin

La nueva novia de Kevin Costner sorprendió por su gran parecido con su exesposa

Michelle Williams reflexiona sobre su papel en ‘Baywatch’ a los 12 años: “Solo recuerdo el bikini colgado en mi caravana”

Así vive Charlie Sheen tras ocho años sobriedad: “Me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”

La verdadera distancia recorrida por Bilbo Bolsón y su compañía sorprende a los fans de El Hobbit

Orlando Brown advirtió sobre la fama: “No experimentes con drogas, no hagas cosas solo por la atención”