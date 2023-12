Elecciones, asesinatos y fugas: los 5 hechos políticos que sacudieron a Ecuador en 2023

El magnicidio en contra de Fernando Villavicencio fue uno de los hechos de violencia política más importantes del 2023. (REUTERS/Henry Romero)

El 2023 fue un año convulso para Ecuador. En estos doce meses, el país acudió en tres ocasiones a las urnas, vivió el juicio político a un presidente, presenció un magnicidio, tuvo un conflicto diplomático ocasionado por una ex ministra sentenciada por corrupción y se develó la corrupción del sistema judicial y sus vínculos con el crimen organizado. Los ecuatorianos, además, culminan su año con un nuevo mandatario, Daniel Noboa, que deberá completar el periodo que el ex presidente Guillermo Lasso no pudo concluir.

La política juega un rol fundamental en la gestión de la seguridad y estabilidad de una país. La influencia de esta no puede ser subestimada durante momentos de crisis. Hasta inicios de diciembre se contaron 7.500 muertes violentas. Con esta cifra récord de asesinatos, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes incrementó a 45. Es así como Ecuador es el país más violento de América Latina en el 2023.

En ese contexto, la política no puede pasar desapercibida. Las decisiones políticas influyen directamente en la estabilidad y orden del país. La falta de liderazgo político, corrupción e incapacidad para abordar los problemas sociales empeoran la crisis porque debilitan las instituciones encargadas de mantener la seguridad y de aplicar justicia.

En el 2023, Ecuador se convirtió en el país más violento de la región. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Durante el 2023, los titulares diarios referentes a Ecuador mostraron al mundo la grave situación. Los asesinatos, extorsiones y secuestros no cesaron, así como la violencia en las cárceles y la delincuencia en las calles; paralelamente la crisis política se profundizaba. En los primeros meses del año, una ex ministra correísta condenada por la justicia de Ecuador y asilada en la Embajada de Argentina en Quito huyó del país y apareció en Venezuela. Casi a mediados de año, el entonces presidente Guillermo Lasso, en medio del juicio político que se instaló en su contra, decretó la disolución del congreso y llamó a elecciones anticipadas. En medio de la campaña presidencial para los comicios extraordinarios el magnicidio de Fernando Villavicencio conmocionó al país. Luego apareció Daniel Noboa, un actor político que había pasado por desapercibido durante la campaña pero que logró entrar al balotaje y ganar la Presidencia. Para cerrar el año, la Fiscalía emprendió un megaoperativo que ha sido calificado por las autoridades como el “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”.

Este es un resumen de los cinco acontecimientos que marcaron el 2023 en Ecuador.

El juicio político a Guillermo Lasso y la muerte cruzada

En enero de 2023, se reveló la presunta existencia de una red de corrupción en el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso. La trama involucraba al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y a su amigo Rubén Chérres. Este escándalo sirvió para que la Fiscalía reabra una investigación denominada Caso Encuentro y para que en el congreso de entonces se instalara una comisión que, posteriormente, recomendó enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso.

Después de seguir el proceso regular en el congreso para los enjuiciamientos políticos, en una sesión inédita, el 16 de mayo, Guillermo Lasso acudió a la sede de la Legislatura para defenderse. A pesar de que todo inició por la trama de corrupción de Carrera y Chérres en las empresas públicas del Ecuador, la Corte Constitucional autorizó el juicio político en contra de Lasso por los contratos que la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) suscribió en 2020 con Amazonas Tanker Pool, antes de que Lasso llegara al poder. El alto tribunal constitucional no autorizó los cargos políticos relacionados al caso Encuentro.

Guillermo Lasso disolvió el congreso antes de que concluyera un juicio político en su contra. Se cree que había los votos para destituirlo. (REUTERS/Karen Toro/Foto de Archivo)

Lasso habló durante una hora y defendió su reputación. Al día siguiente, a las 07h00, en cadena nacional, Guillermo Lasso se dirigió a la nación y anunció que había firmado el decreto de la disolución cruzada, popularmente conocida como muerte cruzada. Este es un recurso constitucional que permite al mandatario disolver el congreso y convocar a elecciones extraordinarias para elegir un nuevo presidente y nuevos legisladores que culminen el periodo en curso.

La muerte cruzada fue aplicada por primera vez en esa ocasión y Lasso dejó el cargo el 23 de noviembre, cuando asumió Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador. Carrera, el cuñado de Lasso, guarda prisión domiciliaria, mientras que Chérres fue asesinado en marzo de este año.

La fuga de María de los Ángeles Duarte

El 13 de marzo, la Cancillería ecuatoriana informó que el entonces canciller de Argentina, Santiago Cafiero, comunicó a su homólogo ecuatoriano de ese momento, Juan Carlos Holguín, que la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte había abandonado la Embajada de Argentina en Quito, en donde estaba asilada desde abril de 2020. Apenas unos meses antes, el 2 de diciembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández le concedió el asilo diplomático a la ex ministra.

María de los Ángeles Duarte conoció a Rafael Correa en la Universidad y desde entonces mantuvo una buena relación con el ex presidente ecuatoriano (AFP)

La fuga resultó en un impasse diplomático entre los dos países que, históricamente, han mantenido buenas relaciones. Los embajadores, primero el argentino en Quito y luego el ecuatoriano en Buenos Aires, fueron expulsados de ambas naciones. Sin embargo, las relaciones diplomáticas se reestablecieron en septiembre, cuando nuevos embajadores presentaron sus credenciales antes los ma, y el ex general de Policía,

María de los Ángeles Duarte fue condenada, en 2020, a ocho años de prisión por cohecho, un delito de corrupción en contra de la administración pública que fue juzgado dentro del caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el expresidente Rafael Correa, también condenado, y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

Desde que se conoció sobre la fuga de la ex ministra, ese se convirtió, en los días subsiguientes, en el tema que marcó la agenda política. Entonces, Infobae fue el único medio que, a partir de una fuente allí presente, accedió a la versión sobre el escape de la exministra que el entonces canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín contó en una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador.

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, compareció ante la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte. (Twitter/ Comisión de Fiscalización)

Holguín contó que la fuga de la ex ministra de Rafael Correa habría sido planificada desde Caracas bajo la responsabilidad de Óscar Laborde, embajador argentino ante el régimen de Nicolás Maduro, según habría revelado el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández en una llamada telefónica con el canciller ecuatoriano.

Infobae confirmó, a través de altas fuentes de los gobiernos argentino y ecuatoriano, que la llamada a la que Holguín se refirió sí sucedió. El 14 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, cuando Fuks esperaba en la antesala de sus despacho y todavía no sabía que se lo declararía persona non grata y se lo expulsara del país, recibió un llamada del presidente argentino que le pidió conversar con el canciller ecuatoriano. El embajador argentino le pasó entonces su teléfono celular a Holguín, quien habría escuchado de boca de Fernández una trama de novela policial para el escape de la ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción. Durante treinta minutos, el jefe de Estado argentino y el canciller dialogaron en privado. Cuando terminó la llamada, Holguín devolvió el celular al embajador Fuks y le comunicó que debía abandonar Quito en las próximas 72 horas. Tras la notificación oficial, y cuando ya estaba afuera de la Cancillería, Fuks informó a Buenos Aires que había sido expulsado de Ecuador.

El gobierno argentino confirmó que Duarte había abandonado la sede diplomática en Quito y se había presentado en la embajada argentina en Caracas.

El magnicidio de Fernando Villavicencio

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras celebrar un mitin el 9 de agosto.

Fernando Villavicencio fue sindicalista, periodista, político y crítico de Rafael Correa y otros políticos de la región. En la Asamblea Nacional cesada, Villavicencio fue presidente de la Comisión de Fiscalización y se encargó de investigar la corrupción durante el periodo correísta. Cuando Lasso decretó la muerte cruzada, fue el primero en hacer público su deseo de participar en las elecciones y obtener la Presidencia.

El 9 de agosto, Villavicencio asistió a un mitin político en un colegio en el norte de Quito. El político tenía un perfil de riesgo del 97% y ya había sido amenazado por Los Choneros, una megabanda criminal, durante la campaña. Esa tarde, cuando Villavicencio salió del evento y subió a su vehículo, un grupo de sicarios lo mató antes de que su auto arrancara.

El magnicidio conmocionó al país y llenó los titulares de los medios más importantes del mundo. Desde entonces han existido detenidos, diligencias judiciales, pericias y más como parte de las investigaciones. Siete de los sospechosos acusados de autores materiales fueron asesinados en la cárcel. Uno de los sicarios murió el mismo día del asesinato.

Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Ecuador en reemplazo de Fernando Villavicencio, Christian Zurita (c). (EFE/ José Jácome)

Cuando Villavicencio fue asesinado faltaban 11 días para los comicios extraordinarios. Su amigo, el periodista Christian Zurita asumió como su reemplazo y quedó en tercer lugar en la elección. Los candidatos a asambleístas por parte del partido de Villavicencio alcanzaron una votación que les permitía ser la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional con 28 escaños, pero las pugnas internas en la organización los separaron y ahora tienen un bloque de 18 legisladores.

Las investigaciones para determinar a los responsables del asesinato de Villavicencio continúan con apoyo del FBI. En 2023, la violencia narco se tomó Ecuador varios de sus blancos fueron políticos, funcionarios y periodistas.

La victoria de Daniel Noboa

Daniel Noboa Azín, de la Alianza Democrática Nacional, se convirtió en el nuevo Presidente de Ecuador luego de ganar la segunda vuelta celebrada el 15 de octubre. El mandatario gobernará hasta mayo de 2025, pues completará el periodo que Guillermo Lasso deja inconcluso. Con 35 años, Noboa se convirtió en el jefe de Estado más joven en la historia del país en ser electo en las urnas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó el cargó el pasado 15 de octubre y asumió el 23 de noviembre de 2023. (EFE/ José Jácome)

Noboa apareció como una sorpresa en la primera vuelta electoral, celebrada el 20 de agosto, cuando logró entrar a la segunda vuelta. En el balotaje extraordinario Noboa Azín venció a la candidata de la Revolución Ciudadana que era la apuesta del correísmo para volver al poder. Con esta derrota, el movimiento del ex presidente Rafael Correa perdió por segunda ocasión una elección presidencial. En el 2021, Noboa logró ser electo como asambleísta y, con la muerte cruzada, decidió postularse a la Presidencia.

El actual presidente de Ecuador es miembro de una de las familias más prósperas de Ecuador. Hijo del empresario y político Álvaro Noboa Pontón, que postuló en cinco ocasiones para la Presidencia. Su madre es la doctora Annabella Azín, que tuvo un papel preponderante en la campaña del joven político. Con la victoria de Daniel, la familia llega a Carondelet.

Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business); también obtuvo el título de Administración Publica en Harvard Kennedy School y la maestría de Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington.

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, en entrevista con Infobae. (Ricardo Vejar/Infobae)

El 23 de noviembre, Noboa asumió la Presidencia. Hasta el momento ya ha enviado dos proyectos económicos urgentes al Legislativo, uno de ellos ya se aprobó. También logró conformar una mayoría en la Legislatura. Sin embargo, todavía no se concreta su estrategia de seguridad, pues las muertes por encargo, extorsiones y secuestros continúan.

En apenas un mes en el mandato ya se evidenció la ruptura política entre Noboa y su vice, Verónica Abad, a quien el mandatario envió a trabajar en Tel Aviv, Israel como Embajadora por la paz.

El caso Metástasis

La Fiscalía de Ecuador, junto a la Policía Nacional, ejecutó la madrugada del 14 de diciembre más de 75 allanamientos como parte del operativo “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”, según informó Diana Salazar, fiscal general. Como resultado hay 29 personas detenidas, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, y el exgeneral de Policía, Pablo Ramírez, que fungió como director antinarcóticos y director del servicio de cárceles del país. A ellos se suman otros funcionarios judiciales, gubernamentales, abogados y líderes de la estructura criminal.

La Fiscal General, Diana Salazar, durante el allanamiento al edificio del Consejo de la Judicatura en Quito.

El caso ha sido denominado Metástasis e inició luego del asesinato del narco Leandro Norero, quien perdió la vida en una prisión del país. De acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”.

Desde la tarde del 14 de diciembre se celebró la audiencia para formular cargos en contra de 31 funcionarios judiciales, funcionarios gubernamentales, ex funcionarios, policías y abogados en libre ejercicio. El mega operativo del Caso Metástasis logró detener solo a 31 de los 38 vinculados por la Fiscalía, los otros escaparon gracias a que el expresidente Rafael Correa escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el Ministerio Público preparaba el operativo, según dijo la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Tal como lo prometió Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, los chats extraídos del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, fueron publicados en la página web de la Fiscalía. El Ministerio Público obtuvo más de 14.000 hojas de conversaciones que se volvieron esenciales en el caso Metástasis.

Conversaciones entre Leandro Norero y Xavier Jordán para espiar a Fernando Villavicencio.

Las conversaciones del narco Norero con diversos actores han sido claves en el caso. Los chats revelan que un capo compraba jueces con dinero y “mujeres de buena presencia”. También, las comunicaciones de Norero salpican a políticos, periodistas y otros actores. Los chats de mayo a octubre de 2022, que ahora son públicos, demuestran las comunicaciones de Leandro Norero con varios personajes públicos y también muestran varias menciones a otros. Entre los nombres que se han vinculado al capo están el del ex secretario de seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez; del periodista de La Posta, Andersson Boscán; de la alcaldesa correísta María Fernanda Vargas y de Xavier Jordán, prófugo por el caso de la corrupción en los hospitales y quien fue denunciado por el asesinado Fernando Villavicencio.